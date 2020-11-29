НАБУ - это не украинская история. Корень проблем - Сытник, - "слуга народа" Леонов

Депутат "Слуги народа" Алексей Леонов сообщил о своих планах на следующую неделю.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook нардепа.

Среди вопросов, которыми он планирует заниматься - закон о РРО №4439 ("Текста пока не видел, но свою позицию неоднократно озвучивал, нужно переносить и идти на уступки"), введение полного локдауна ("Требует изучения и обсуждения. Но цифры растут и разговоры о том, что других вариантов нет, становится все больше"), закон президента о поддержке бизнеса №4429-4431, законы о конституционном кризисе (декларации №4434, НАЗК и закон о Конституционном Суде).

Также Леонов упоминает "закон о НАБУ" №4437. "Моя позиция полностью совпадает с позицией заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова относительно главы НАБУ Сытника! Вчера он написал: "НАБУ - это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета", - подчеркивает депутат.

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Кроме того, по его информации, бюджет на 2021 год на следующей неделе приниматься не будет. Скорей всего, внеочередная сессия пройдет после 7 декабря.

Леонов запланировал и ряд встреч в Кабмине: "Очень хочу узнать, каких конкретно результатов мы достигли, за три недели "Карантина выходного дня".

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

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Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".