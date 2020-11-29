РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10016 посетителей онлайн
Новости
8 580 60

НАБУ - это не украинская история. Корень проблем - Сытник, - "слуга народа" Леонов

НАБУ - это не украинская история. Корень проблем - Сытник, -

Депутат "Слуги народа" Алексей Леонов сообщил о своих планах на следующую неделю.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook нардепа.

Среди вопросов, которыми он планирует заниматься - закон о РРО №4439 ("Текста пока не видел, но свою позицию неоднократно озвучивал, нужно переносить и идти на уступки"), введение полного локдауна ("Требует изучения и обсуждения. Но цифры растут и разговоры о том, что других вариантов нет, становится все больше"), закон президента о поддержке бизнеса №4429-4431, законы о конституционном кризисе (декларации №4434, НАЗК и закон о Конституционном Суде).

Также Леонов упоминает "закон о НАБУ" №4437. "Моя позиция полностью совпадает с позицией заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова относительно главы НАБУ Сытника! Вчера он написал: "НАБУ - это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета", - подчеркивает депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Леонов впервые за время работы выехал на линию фронта и стал зрадофилом, узнав, что наемники РФ стреляют ежедневно, - Бутусов

Кроме того, по его информации, бюджет на 2021 год на следующей неделе приниматься не будет. Скорей всего, внеочередная сессия пройдет после 7 декабря.

Леонов запланировал и ряд встреч в Кабмине: "Очень хочу узнать, каких конкретно результатов мы достигли, за три недели "Карантина выходного дня".

НАБУ - это не украинская история. Корень проблем - Сытник, - слуга народа Леонов 01

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

Также читайте: "После 16 декабря ничего не случится, НАБУ будет работать в штатном режиме", - Сытник

Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Автор: 

НАБУ (4217) госбюджет (1186) Сытник (958) Слуга народа (2627) Леонов Алексей (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Корень всех проблем в Украине - поголовная вездесущая корупция и 5я колона сепаров в раде и правительства !
показать весь комментарий
29.11.2020 21:54
+30
А все считают, что коорень проблемы это вы и ваш предводитель. Безвиз уже надоел?
показать весь комментарий
29.11.2020 21:50
+30
Ти диви, яка боротьба з корупцією у Слузі народу)). Немає НАБУ - немає корупції. МВФ, дай гроші))
показать весь комментарий
29.11.2020 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А все считают, что коорень проблемы это вы и ваш предводитель. Безвиз уже надоел?
показать весь комментарий
29.11.2020 21:50 Ответить
Этим безвиз только в ********* нужен.
показать весь комментарий
29.11.2020 21:52 Ответить
Им нужен билет в один конец.
показать весь комментарий
29.11.2020 21:53 Ответить
Мрази 🤢🤡💩🎪👿запустили пробный шар 🎱
показать весь комментарий
30.11.2020 03:34 Ответить
Хоть дубинский и его мама и любит скорость, но кажись известна информация о начале лохаДауна зеленского

показать весь комментарий
29.11.2020 21:51 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2020 21:52 Ответить
А СН украинская история?Ибо придумали этот позорный проект явно люди не украинской национальности.
показать весь комментарий
29.11.2020 21:53 Ответить
Корень всех проблем в Украине - поголовная вездесущая корупция и 5я колона сепаров в раде и правительства !
показать весь комментарий
29.11.2020 21:54 Ответить
коррупция в Украине лишь меняет свой денежый эквивалент, но не меняет лиц! Также известны Олигархи, сидящие на бюджетных деньгах - они не только не похудели, но и более вальяжно при зеленском себя чувствуют , чем при порохе...
показать весь комментарий
29.11.2020 21:57 Ответить
Однозначно!
показать весь комментарий
29.11.2020 23:58 Ответить
Ти диви, яка боротьба з корупцією у Слузі народу)). Немає НАБУ - немає корупції. МВФ, дай гроші))
показать весь комментарий
29.11.2020 21:55 Ответить
Сепарня наглеет все больше и больше.
показать весь комментарий
29.11.2020 21:55 Ответить
НАБУ - последний неподконтрольный этой шобле орган. Мы видим, как все остальные сражаются с коррупцией.
показать весь комментарий
29.11.2020 21:56 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2020 21:57 Ответить
Ананист Киви ! ))
показать весь комментарий
29.11.2020 22:02 Ответить
Антиукраинские выродки, типа этого "слуги", при Зеленском - власть.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:06 Ответить
уроди, якщо цього дрібного корупціонера Ситника зараз погоните - то можете бюджет-2021 заради МВФ взагалі не приймати. Бабла не буде, вам не довіряють
показать весь комментарий
29.11.2020 22:06 Ответить
Бабла и так не будет. Без аудита трат последнего транша. А его не будет.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:14 Ответить
"Значит хорошие сапоги..." (С)
показать весь комментарий
29.11.2020 22:10 Ответить
Mason Lemberg

Зеленський призначив Гриновецького головою Одеської ОДА "На днях в столице Бельгии состоялась презентация книги "Заявка на самоубийство: зачем Украине НАТО?", выпущенной на английском и русском языках.
Это коллективный труд П.Симоненко, Д.Табачника и С.Гриневецкого"
показать весь комментарий
29.11.2020 22:11 Ответить
Они так ненавидят загнивающий запад, что издают там книги... У нормального человека такие вещи просто в логический ряд не ложатся, а вата за этих утырков еще и голосует. Это же какой отбитый мозг надо иметь, чтобы не видеть очевидных нестыковок в словах и действиях своих "кумиров"?
показать весь комментарий
30.11.2020 00:22 Ответить
можу впевнено сказати, "слуга народу", не знаю тільки якого.... це точно не українська історія, і не місце цій блазенській"слузі" на нашій землі.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:14 Ответить
На жаль "слуга народу", це українська історія.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:31 Ответить
Угу. Сытник виноват. Расстрелять гада. Вот тогда и заживем. Да?
показать весь комментарий
29.11.2020 22:15 Ответить
Если НАБУ не нравтится этим животным, значит Сытник делает все правильно!
показать весь комментарий
29.11.2020 22:15 Ответить
Даже никто не сомневается что Сытник корень ваших проблем, а вы проблема страны всей.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:16 Ответить
жучари засмикалися..
стало припікати..
показать весь комментарий
29.11.2020 22:17 Ответить
Редиска ты ЛЕША.А кто по вашему Ермак с брательником? По моему корень зла там а не в Сытнике .И вообще ребята оглядывайтесь по сторонам,потому что отпуска можете проводить только в Геническе и то в лучшем случае.А другу -татарке-передай что жизнь состоит из разных полос.Сегодня у него белая,а жизнь мчит не успеваеш оглядываться.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:19 Ответить
Тупое чмо
показать весь комментарий
29.11.2020 22:20 Ответить
Сытника нужно убрать сразу после посадки ЗЕ и его банды
показать весь комментарий
29.11.2020 22:22 Ответить
если он их посадит, то ему надо будет орден дать
показать весь комментарий
29.11.2020 23:19 Ответить
И памятник поставить
показать весь комментарий
30.11.2020 05:40 Ответить
у него нет сажательніх функций. один фиг все на уровне генеральной прокуратурі и судов развалится
показать весь комментарий
30.11.2020 13:12 Ответить
ВР взяли, суди взяли, майже всі силові структури взяли (тільки аваков ще ні те ні се), партія з 15% підтримки в державі намагається повністю узурпувати владу.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:26 Ответить
ты на себя погляди, корень...
показать весь комментарий
29.11.2020 22:30 Ответить
ну, очень извиняюсь, хочу спросить про врагов народа-это ,что у нас такая партия "Враги народа" или это там у них ,но против нас ,чего надумали ,так вы скажите, мы подсобим,привычные Ну, кто чем может , Ох доиграются защитники народные ,тьфу ,враги народные ,запутались совсем!
показать весь комментарий
29.11.2020 22:36 Ответить
мразота ватная!еще один портнвовский чмырь
показать весь комментарий
29.11.2020 22:38 Ответить
Хто это Леонов? Чем он знаменит? Или как и завхоз Осла - выходец из квартала 95?
показать весь комментарий
29.11.2020 22:39 Ответить
Оно известно тем,что возложило цветы и лило крокодильи слезы по сгоревшему сепарскому шашлыку в Одессе 2 мая. Выводы очевидны,что это такое.
показать весь комментарий
29.11.2020 23:43 Ответить
Українська історія це знахабнілі корупціонери в усіх гілках влади,корінь проблеми це продажні слуги не українського народу,які цинічно знищують НАБУ та ВАКС,органи яким тільки й довіряють УКРАЇНЦІ
показать весь комментарий
29.11.2020 22:43 Ответить
Как же вам тварям мешает НАБУ и Сытник!
показать весь комментарий
29.11.2020 22:51 Ответить
смотрел бы Леонов, вместе с татаровым, за своей задницей, ибо Джо Байден илект-президент. Когда он станет просто президентом, очко Татарова и того же леонова может не выдержать нагрузки, например от директора НАБУ Сытника. Но есть много желающих, имя им народ Украины - отправить команду Зеленского в положенное место. Так вот не устану повторять - начинать нужно с предателей - с того же Леонова, Ермака и Тататора
показать весь комментарий
29.11.2020 23:19 Ответить
они стрелочники, надо с бородатого и клована начинать
показать весь комментарий
29.11.2020 23:24 Ответить
Рыгью и сепарью Сытник не нравится. К чему бы это?
показать весь комментарий
29.11.2020 23:39 Ответить
Всего две недели Леонов уверял всех, что прекращение огня уже состоялось

Слуга народа Алексей Леонов впервые за время работы выехал на одну ночь на фронт и... стал зрадофилом!

Леонов написал пост, как попал под обстрел в 54-й механизированной бригаде, и узнал, что так называемые «провокации» - это обстрелы россиянами украинских военнослужащих на украинской земле. И написал, что происходят обстрелы каждый день!

Это как же понимать - Леонов отрицает прекращение огня? Ведь всего две недели Леонов уверял всех, что прекращение огня уже состоялось! Это ж зрада!
показать весь комментарий
30.11.2020 00:05 Ответить
Леонов є співвласником мережі ресторанів «Pizza&Grill» та ресторану «Slow Piggy»

Освіта

2000-2002 - навчався в Одеському вищому професійному училищі морського туристичного сервісу (спеціальність «Кухар судновий»
показать весь комментарий
30.11.2020 00:10 Ответить
Корень проблем - олигархический строй в Украине , а мускулы этого строя - такие вот деятели, а подпитка этого строя - наше нежелание понять , что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и что голосовать надо не за обещания и популизм , а за идею и преданность этой идее. А идеей должна быть -успешная Украина.
показать весь комментарий
30.11.2020 00:28 Ответить
який у нього писок інтелігентний.
показать весь комментарий
30.11.2020 04:39 Ответить
Не нравится, давайте конкретные факты. Пора бы прекратить мудословие.
показать весь комментарий
30.11.2020 08:32 Ответить
Как плющет всех воров он анти-корупционных органов! А представьте, что бы было с ворами, если бы эти органы работали эффективно.
показать весь комментарий
30.11.2020 08:38 Ответить
що ж, мєдвєдчук, шарій, портнов, а тепер маячню про "зованішнєуправління" почала разганяти й так звана "влада", тьфу.

семимільними в бік росії.
показать весь комментарий
30.11.2020 09:03 Ответить
"НАБУ - ето нє украінская історія" - таке може сказати тільки кінчений кацап.
показать весь комментарий
30.11.2020 09:26 Ответить
Питання безпеки виникає коли такі як татаров і леонов з"являються у владі.
показать весь комментарий
30.11.2020 09:47 Ответить
 
 