Заявление Татарова о НАБУ не отражает официальной позиции президента Украины Зеленского, - ОП
Заявление заместителя руководителя Офиса Президента Украины Олега Татарова о деятельности НАБУ - его личное мнение, а не официальная позиция главы государства.
Офис президента назвал "личным мнением" заявление замглавы ОП Олега Татарова о том, что Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-представительство президента.
"Как неоднократно заявлял Президент Украины Владимир Зеленский, признание неконституционными отдельных положений Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но в конце концов не смогло разрушить легитимность и независимость как Национального антикоррупционного бюро, так и его действующего директора. Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины", - отмечается в публикации.
Там также приводится комментарий Олега Татарова: "Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов".
Пресс-служба отмечает, что Татаров работает в команде главы государства и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.
По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде президента Владимира Зеленского.
Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.
Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.
На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.
Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".
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Але, якщо не звільнять, то - ЗЕ і його ПО - позицію поділяють!
"заявление Портнова не отражает мнение Зеленского, потомушта Ермак не согласовал мнение Портнова с Зеленским, и вообще кокаин закончился..
Ні, я розумію, що взагалі то таке неможливо... там, в Вашингтоні. Але в Києві, з-за цієї зебільної влади - та на раз...
И это прямое подтверждение того, что более подлой и продажной твари чем зеленский, в Украине еще не было.
Мерзавец, ненавидящий и презирающий Украину ее язык, традиции и культуру.
мордамлицам не одаренных умом соснаминдивидуумов с дипломами "Трускавецких курсов по управлению государством через смартфон" - провалился !! дупенкабородька офіційного повідомлення про відставку Татарова...Чекаю....Чекаю...Чекаю🙄
Его следует повесить на фонарном столбе разом с Медведчуком и Польчевским (для противовеса). И висеть им там до начала весны.
Чому він досі на посаді?
Ви там у яку гру граєтесь, довбодятли???
Вообще, если при овоще основные повестки массовых протестов были именно геополитические шаги власти, то сегодня, разговаривая с людьми, сделал вывод, что на майдан их могут толкнуть чисто экономические причины. Да и в этом случае, не все так просто: Аваков зачистил систему от долбней, которые могут дать команду спецназу пойти и разогнать просто стоящих людей. А без этого, как показывает практика, даже полицеймкий произвол, если он будет ответом на нападение, не вызовет массовых протестов. Михомайдан гарантирует.