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Заявление Татарова о НАБУ не отражает официальной позиции президента Украины Зеленского, - ОП

Заявление Татарова о НАБУ не отражает официальной позиции президента Украины Зеленского, - ОП

Заявление заместителя руководителя Офиса Президента Украины Олега Татарова о деятельности НАБУ - его личное мнение, а не официальная позиция главы государства.

Офис президента назвал "личным мнением" заявление замглавы ОП Олега Татарова о том, что Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-представительство президента.

"Как неоднократно заявлял Президент Украины Владимир Зеленский, признание неконституционными отдельных положений Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но в конце концов не смогло разрушить легитимность и независимость как Национального антикоррупционного бюро, так и его действующего директора. Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины", - отмечается в публикации.

Там также приводится комментарий Олега Татарова: "Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ - это не украинская история. Корень проблем - Сытник, - "слуга народа" Леонов

Пресс-служба отмечает, что Татаров работает в команде главы государства и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.

По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде президента Владимира Зеленского.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

Также читайте: Ермак озвучил план из 3 пунктов для преодоления конституционного кризиса

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Автор: 

НАБУ (4217) Зеленский (20185) Ермак Андрей (1253) Офис Президента (1792) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+55
Зеленые шизофреники
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29.11.2020 22:50
+42
Якщо не відповідає позиціі Бубочки ,то чому ця потвора працює в ОП ???)))
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29.11.2020 22:54
+41
Опять "интеллектуальный" локдаун....
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29.11.2020 22:54
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Зеленые шизофреники
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29.11.2020 22:50 Ответить
Звіздят кому що заманеться !!! )))
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29.11.2020 22:55 Ответить
Вони ж всі презЕденти.
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29.11.2020 23:14 Ответить
полный звиздец
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30.11.2020 08:46 Ответить
Якби не подіяли, то не призначили б в ОП. А після цього скандалу - звільнили б...

Але, якщо не звільнять, то - ЗЕ і його ПО - позицію поділяють!
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29.11.2020 23:29 Ответить
об Зеленского ноги вытирают кому не попадя
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30.11.2020 01:17 Ответить
Друже, Nekromuse, не займайтеся некромантiей. Ще кiлька мiсяцiв тому, Ви були у захопленi вiд дiяльностi" Слуг". Що трапилось?
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30.11.2020 13:15 Ответить
Ты снова бояры паленой перепил или опять с бутылки свалился?
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01.12.2020 19:05 Ответить
Дык, увольняй его нах.., президент! Размазня а не президент в Украине!(((
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29.11.2020 22:54 Ответить
У нас нельзя просто взять и уволить ! А неустойку кто платить будет ?
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29.11.2020 22:57 Ответить
А якщо перед цим повісити?
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30.11.2020 00:07 Ответить
Вэрри вэрри гуудд !!! 👍
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30.11.2020 06:01 Ответить
Якщо не відповідає позиціі Бубочки ,то чому ця потвора працює в ОП ???)))
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29.11.2020 22:54 Ответить
Опять "интеллектуальный" локдаун....
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29.11.2020 22:54 Ответить
А кого вообще посадили из корупционеров ???
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29.11.2020 22:59 Ответить
Ситник нікого не може засудить. Засуджує суд. Судом керують Портнов і Вовки при Зеленському. Не по тому адресу звертаєтесь
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29.11.2020 23:14 Ответить
Нахрена нам рассказывать об "укреплении независимости всех антикоррупционных органов" в то время, как на взяточников и коррупционеров закрываются уголовные дела?
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29.11.2020 22:55 Ответить
Наконец то народ просыпается !
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29.11.2020 23:00 Ответить
просинається, заварює каву, мне між пальців цигарку...
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30.11.2020 06:55 Ответить
так въ*бите его без вазелина!
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29.11.2020 22:57 Ответить
правильно читать так:

"заявление Портнова не отражает мнение Зеленского, потомушта Ермак не согласовал мнение Портнова с Зеленским, и вообще кокаин закончился..
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29.11.2020 22:57 Ответить
А кого вообще интересует мнение статиста Зеленского.
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29.11.2020 23:01 Ответить
Это значит что Татарова контролирует не Зеленский, а тот кто ему его подсадил, что лишний раз показывает что Зеленский никакой собственной политики не проводит, ситуацию не контролирует, самостоятельных решений не принимает.
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29.11.2020 22:59 Ответить
Тобто через Татарова фактично ОП керує Портнов. Жах. Зробим їх ще раз (с)
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30.11.2020 00:17 Ответить
Портнов все вирішує через Єрмака, він є "першою скрипкою", а всі вони разом є агентами впливу Москви куди тягнуться всі кінці, Зеленський це той хто читає з підкладеного папірця, його ніхто не сприймає серьйозно ані у Кремлі ані на Заході. Все це приречено на крах, тому що ніхто з тих в ОП хто приймає рішення гадки не мають про реальні політичні процесси, всі вони пов'язані лише дріб'язковими інтересами та дешевими інтригами.
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30.11.2020 01:02 Ответить
В таком случае , а зачем Украине ДЕГЕНЕРАТ В КОКАИНОВОМ ДУРМАНЕ ?
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30.11.2020 03:14 Ответить
Слова і справи ОП не відповідають позиції призидента. Просим не хвилюватися. ОП
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29.11.2020 22:59 Ответить
Як кажуть в Одесі "нє дєлайтє мнє нєрви". Яка може бути позиція! Тільки гнутися і коливатися.
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30.11.2020 11:07 Ответить
зупиняйте скормлювати важки ліки не по призначенню
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29.11.2020 23:01 Ответить
Понятно, Зеленский за свой Офис не отвечает. Аминь.
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29.11.2020 23:04 Ответить
Ще не взяв під особистий контроль.
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30.11.2020 11:17 Ответить
Да мы уже догадались. Его слова вырвали из контекста. )))
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29.11.2020 23:05 Ответить
А-ха-ха-ха!!!!!! Опять, "вырвано из контекста")))))))))))) Дебилы, вы зачем дебилов к власти привели?!
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29.11.2020 23:06 Ответить
Опять двадцать пять: личное мнение........наша пісня гарна й нова, починаймо її знову(с)☹️
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29.11.2020 23:07 Ответить
який кловун, такі й замєстітєлі.
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29.11.2020 23:08 Ответить
Ви уявляєте, що було би, якби клерк з офісу Крісталіни Георгієвої заявив "Зеленський корупціонер, він защораз намагаєтья наіпати МВФ, тому місія МВФ в Україну не приїде, допоки Зеленського не переоберуть"? Які пости в телеграмі чи в твітері надрукувала Крісталіна?

Ні, я розумію, що взагалі то таке неможливо... там, в Вашингтоні. Але в Києві, з-за цієї зебільної влади - та на раз...
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29.11.2020 23:09 Ответить
А по законам злочинного світу за "базар" потрібно тримати відповідь. Тому при Януковичу цей клерк навіть би не пікнув.
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30.11.2020 11:12 Ответить
Вообще-то, грустная диспозиция - если Зеленский не в состоянии руководить даже собственным Офисом, то как он может руководить Украиной? Правильно - никак.
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29.11.2020 23:12 Ответить
Опять Осел набросал гамна на вентелятор. Посмотрел как зебиллы его проглотят.
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29.11.2020 23:12 Ответить
Питання не по темі(про зелене шапіто все і так зрозуміло)-народ,хто підкаже де в цьому новому дизайні знайти останній шедевр Василя Рибнікова?Не встигла прочитати,а десь шукати лінуюсь
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29.11.2020 23:18 Ответить
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29.11.2020 23:34 Ответить
Дякую!
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29.11.2020 23:36 Ответить
Тогда удалите эту должность и не тратьте на нее зарплату! А если нет значит отражает)
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29.11.2020 23:18 Ответить
Неймовірно дика за тупістю заява. Якщо ви не згодні з думкою свого чиновника, він має перестати бути чиновником. Інакше або він не чиновник, або ви не керівники. Це вже реальна ганьба. Якщо президент боїться проросійської мафії, хай поступається місцем комусь менш лякливому...
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29.11.2020 23:36 Ответить
Заявление Татарова, Фомина, Кравчука, Ермака, это пробные шары, которые забрасывает именно Зеленский.

И это прямое подтверждение того, что более подлой и продажной твари чем зеленский, в Украине еще не было.

Мерзавец, ненавидящий и презирающий Украину ее язык, традиции и культуру.
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29.11.2020 23:36 Ответить
Вот именно, кто бы разрешил патякать тому Татарову? Ему свыше поручили вскукарекнуть. А потом почитают комментарии...
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29.11.2020 23:53 Ответить
Забібали вже... То вирвано, то не так понялі, то не відображає... Накуя він там тоді пібікає?
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29.11.2020 23:41 Ответить
Татаров только озвучил решение КСУ, которое обжалованию не подлежит! И кто там "пібікає" - еще вопрос!
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29.11.2020 23:55 Ответить
Ага, лапоть, в решении ксу так и написано: рука Вашингтона
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30.11.2020 00:03 Ответить
Цитату із рішення в студію!
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30.11.2020 02:08 Ответить
Шо,опять личное мнение?
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29.11.2020 23:56 Ответить
Ну то шо, може вже "будем дякувати" цим "слугам" ? Бо до весни не залишиться не тільки кого, а й кому саджати. Навіть картоплю.
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30.11.2020 00:00 Ответить
Новым зеленым мордам лицам не одаренных умом соснам индивидуумов с дипломами "Трускавецких курсов по управлению государством через смартфон" - провалился !!
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30.11.2020 00:02 Ответить
Снова вырвали из контекста, та что ж такое опять😀
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30.11.2020 00:02 Ответить
по данным телеграмм канала "генерал СВР" Татаров очень давно завербован рф. Кличка "Кувшинов".
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30.11.2020 00:10 Ответить
Ну хай Лєонов представник Медведчука у СН, а наче Татаров помічник самого Єрмака. Хто блефує зараз?
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30.11.2020 00:11 Ответить
Знову хтось там з контекса випав, чи вирвали... Так-так, саме з контекса, а не з контекста)
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30.11.2020 00:12 Ответить
В тому кодлі ОП в кожного дуже паскудні думки, але колективна думка зі страху вимушена бути трошки задовільною.
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30.11.2020 01:30 Ответить
Це типово для клоунів. Запускають пробник і дивляться реакцію суспільства. Якщо реакція негативна, зразу списують на особисту думку, яка не відповідає позиції президента.
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30.11.2020 00:26 Ответить
Байден в Украине не слушает никого, кроме Яценюка, Порошенка та Турчинова. тяжеліе времена для зеленів
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30.11.2020 00:45 Ответить
Но отражает неофициальнцю позицию
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30.11.2020 00:54 Ответить
З нетерпінням чекаю від ,,рішучого і безкомпромісного,, Голодупенкабородька офіційного повідомлення про відставку Татарова...Чекаю....Чекаю...Чекаю🙄
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30.11.2020 02:50 Ответить
Хвост вертит собакой? А чо, нормально по нынешним временам! Всё смешалось в доме зеленских...
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30.11.2020 04:27 Ответить
Татаров- мудило. Я бы доверил ему вещать из дворового сортира (и не более).

Его следует повесить на фонарном столбе разом с Медведчуком и Польчевским (для противовеса). И висеть им там до начала весны.
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30.11.2020 04:40 Ответить
зачем? товарищ не ф формі... єто сильно просто. треба - лишить посади, забрать пільги та дотації. лишити пенсії , вислуги та майна. забрати ліцензію на адвокатсво, заборонити мати геть які посади... це - все! ))) сподобається)))))їому
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30.11.2020 05:02 Ответить
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30.11.2020 06:31 Ответить
Ну це ще так, скоріше дурник яким крутять вороги українців.
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30.11.2020 08:26 Ответить
Правда странно? Если бы это сказал кто то из Партии Слуг ,тут еще можно оправдываться ,но прямой подчиненный .... тут уже извините.По идее он должен был на выход
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30.11.2020 06:38 Ответить
НУ ТО ТАК, ВИСРАВСЯ, перепрошую,А ТАМ " поедет или не поедет"!
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30.11.2020 06:51 Ответить
права рука не знає що робить ліва, а в цілому це виглядає на невдало складену іграшку.
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30.11.2020 07:24 Ответить
ОП без руля і без вітрил. Якщо Татаров ляпає не те, що треба чому його не вигнали наступного дня? значить з ним бубочка згоден, але сцикотно вигнати Ситника
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30.11.2020 08:23 Ответить
Вы тоже заметили, что такого раньше не было, а при клоунах постоянно? 😁
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30.11.2020 08:52 Ответить
А слова Зеленского, Ермака можно разценивать тоже как личное мнение? Хрен поймешь, где личное где государственное. Прежде чем сказать надо предупреждать.
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30.11.2020 09:04 Ответить
А чью позицию отражает? В Украине,высокопоставленный чиновник офиса преЗедента?
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30.11.2020 09:25 Ответить
А Тартаров має моральне право займати посаду?
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30.11.2020 09:31 Ответить
А хто його призначав?

Чому він досі на посаді?

Ви там у яку гру граєтесь, довбодятли???
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30.11.2020 09:49 Ответить
Зебильониш не виноватий, ему просто не дают и Порошенко гадит!
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30.11.2020 10:59 Ответить
Зебил воюет с собственним офисом... Тяжелие последствия многолетней наркомании.
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30.11.2020 11:02 Ответить
Зеидиоты, а кто тогда Татаров? Может он "левый", а что он тогда делает в ОП?
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30.11.2020 11:22 Ответить
Что меня больше всего удивляет - это непонимание власти некоторых вещей. Ну при всем желании сегодня не соберешь майдан против попыток напасть на НАБУ или заморозить конфликт на Донбассе. Зато, как выяснилось, могут быть чреваты попытки закрутить гайки ФОПам. Но почему то власть боиться именно первых.

Вообще, если при овоще основные повестки массовых протестов были именно геополитические шаги власти, то сегодня, разговаривая с людьми, сделал вывод, что на майдан их могут толкнуть чисто экономические причины. Да и в этом случае, не все так просто: Аваков зачистил систему от долбней, которые могут дать команду спецназу пойти и разогнать просто стоящих людей. А без этого, как показывает практика, даже полицеймкий произвол, если он будет ответом на нападение, не вызовет массовых протестов. Михомайдан гарантирует.
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30.11.2020 11:49 Ответить
Портновская шестёрка...
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30.11.2020 12:43 Ответить
А шо, шнурок типа патронажной службы типа президента страны выражает оказывается личное мнение. Нормалёк как для этого "песочника" этих "мальчиковибунчиков" (с)
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30.11.2020 12:51 Ответить
А Татаров має моральне право прцювати у вищих органах влади після того, що він робив у часи Майдана? А що клерки у ОП можуть на загал виказувати своє особисту думку? Поки Зе у Феофанії мармизу наїдав, прищики з ОП в'явили себе фігурами національного масштабу.
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30.11.2020 14:16 Ответить
 
 