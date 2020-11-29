Спорт и физическая активность могут помочь не допустить 5 миллионов смертей в год, говорят в ВОЗ, и призывают людей больше двигаться.

По подсчетам экспертов организации, 1 из 4 взрослых и 80% подростков не получают достаточно физической нагрузки, и среди женщин и девушек активность ниже, чем среди мужчин и парней, и это сказывается на здоровье населения и экономике стран, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. В частности, речь идет о расходах на лечение болезней, связанных с неактивным образом жизни, а также о потерях производительности труда.

В отчете ВОЗ подчеркивается, что спорт может помочь предотвратить проблемы с сердцем, диабетом, раком, уменьшить проявления Альцгеймера.

Эксперты говорят, что начать быть физически активными никогда не поздно. Ведь речь идет не только о профессиональном или изнурительном спорте: ходьба, танцы, работа по дому, садоводство, катание на велосипеде - все это поможет укреплению здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы 60-70% населения были вакцинированы или переболели, - ВОЗ

Особенно это важно во время COVID-19. "Если мы не будем активными, мы рискуем создать другую пандемию - плохого здоровья из-за сидячего образа жизни", - заявил Рудигер Крех, руководитель программы ВОЗ по продвижению здорового образа жизни.

ВОЗ советует взрослым тратить минимум 20-40 минут в день на физическую нагрузку от умеренной до активной, и от часа в день для детей и подростков. В частности, активность важна для людей старше 65 лет, ведь повышение тонуса организма может помочь предотвратить травмы.