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ВОЗ советует взрослым тратить минимум 20-40 минут в день на физическую нагрузку

ВОЗ советует взрослым тратить минимум 20-40 минут в день на физическую нагрузку

Спорт и физическая активность могут помочь не допустить 5 миллионов смертей в год, говорят в ВОЗ, и призывают людей больше двигаться.

По подсчетам экспертов организации, 1 из 4 взрослых и 80% подростков не получают достаточно физической нагрузки, и среди женщин и девушек активность ниже, чем среди мужчин и парней, и это сказывается на здоровье населения и экономике стран, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. В частности, речь идет о расходах на лечение болезней, связанных с неактивным образом жизни, а также о потерях производительности труда.

В отчете ВОЗ подчеркивается, что спорт может помочь предотвратить проблемы с сердцем, диабетом, раком, уменьшить проявления Альцгеймера.

Эксперты говорят, что начать быть физически активными никогда не поздно. Ведь речь идет не только о профессиональном или изнурительном спорте: ходьба, танцы, работа по дому, садоводство, катание на велосипеде - все это поможет укреплению здоровья.

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Особенно это важно во время COVID-19. "Если мы не будем активными, мы рискуем создать другую пандемию - плохого здоровья из-за сидячего образа жизни", - заявил Рудигер Крех, руководитель программы ВОЗ по продвижению здорового образа жизни.

ВОЗ советует взрослым тратить минимум 20-40 минут в день на физическую нагрузку от умеренной до активной, и от часа в день для детей и подростков. В частности, активность важна для людей старше 65 лет, ведь повышение тонуса организма может помочь предотвратить травмы.

Автор: 

ВОЗ (777) здоровье (1386) спорт (2419)


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Топ комментарии
+6
Спочатку всіх залякали і уряди країн загнали людей в чотири стіни,а тепер насміхаються.
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30.11.2020 00:03
+5
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.

Если вы в своей квартире,
Лягте на пол, три-четыр,е
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Если хилый сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.

Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.

Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.

Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.

В.ВЫСОЦКИЙ
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29.11.2020 23:35
+5
Не треба було бігати, треба було ходити.
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29.11.2020 23:35
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Правила форума Совет форумчан
У мене сусіда з ранкової пробіжки (він бігав щоранку, скільки його пам'ятаю) рік назад віднесли вперед ногами. Інсульт.
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29.11.2020 23:30 Ответить
Не треба було бігати, треба було ходити.
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29.11.2020 23:35 Ответить
зож жесток и беспощаден
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29.11.2020 23:43 Ответить
Всё надо в меру
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29.11.2020 23:46 Ответить
какая там мера для какого-нить фердыщенки преклонного возраста. Там уже и трухать в развалку опасно.
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30.11.2020 00:18 Ответить
В книгу рекордов Гиннеса занесён индус,в 100 лет бегает марафоны.
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30.11.2020 08:52 Ответить
Перед плануванням фіз вправ треба сходити до лікаря і як мінімум зробити ЕКГ з дозованим навантаженням , узі серця та судин.
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30.11.2020 00:05 Ответить
и ежедневный контроль кровяного давления , по нескольку раз на день.
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30.11.2020 00:29 Ответить
у него диплом за сао куплен в трускавецком университете
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30.11.2020 00:40 Ответить
Потрібно ще стежити за своїм харчуванням, приймати вітаміни, розріджувати кровь.Всё це знижує ймовірність інсульту, тим більше у мужиків шанс його виникнення вище.
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30.11.2020 08:50 Ответить
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.

Если вы в своей квартире,
Лягте на пол, три-четыр,е
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Если хилый сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.

Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.

Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.

Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.

В.ВЫСОЦКИЙ
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29.11.2020 23:35 Ответить
кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро: то там 100 грамм, то здесь 100 грамм - на то оно и утро.
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30.11.2020 00:20 Ответить
Как счастлив тот кто по утру

Имеет стул без напряженья,

Тому и пища по нутру

И все другие наслажденья!
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30.11.2020 06:50 Ответить
Треба хоча б 8000 кроків робити у день. Я купила собі фітнесбраслет, який рахує кожний крок, виміряє пульс, незамінний на тренуваннях. Дуже всім раджу завести собі такий гаджет.
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29.11.2020 23:38 Ответить
и очки нужно в придачу бо не могу без них микроскопический шрифт увидеть. валяются в упаковке.Интересно жена забросила или нет.
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30.11.2020 00:22 Ответить
а в солнечную погоду вааще умора, не видно что на циферблате-мониторе, такое впечатление , шо эти шагомеры расчтаны к использованию в темное время суток... А разве на смарте эта функция отсутствует? Еще и локацию покажет . Не заблудиться в стороне от трассы здоровья , если слегонца уклониться налево...
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30.11.2020 00:25 Ответить
боян: "теперь я знаю, что до пивного ларька 3000 шагов"
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30.11.2020 01:08 Ответить
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30.11.2020 01:10 Ответить
Спочатку всіх залякали і уряди країн загнали людей в чотири стіни,а тепер насміхаються.
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30.11.2020 00:03 Ответить
ты помнишь , про запрет паров этой Весной????
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30.11.2020 05:11 Ответить
Паров?
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30.11.2020 06:37 Ответить
Думаю он имел в виду парКов
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30.11.2020 07:26 Ответить
Когда бежишь по утрам, то всегда представляй - что ты убегаешь из страны. Так легче..
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30.11.2020 00:13 Ответить
Памятка кацапу на ягелеядии?
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30.11.2020 00:16 Ответить
если тока 20-30 минут в сутки, тада полный отказ от завтрако-обеда... И ваша пузяра заморозится
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30.11.2020 00:15 Ответить
Если посчитать сколько идти на кухню и обратно, в туалет, и оттуда, то и наберётся тех самых 20 минут ходьбы в день. А многократный подъём полной ложки на уровень челюстей ? А жевание до шума в ушах ? Надо себя беречь, чтобы при осторожном пуканье не получить сотрясение мозга.
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30.11.2020 01:28 Ответить
а час на работу и час с работы в общественном транспорте сойдут за "физическую нагрузку"?

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30.11.2020 01:42 Ответить
Хочете навантажень? Вихід є. Зі святом!

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30.11.2020 06:41 Ответить
Хто це започаткував таке свято на другий день Посту ?
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30.11.2020 06:52 Ответить
https://www.unian.net/lite/holidays/den-seksa-2020-ukraina-istoriya-prazdnika-pozdravleniya-s-dnem-seksa-v-kartinkah-i-otkrytkah-11235974.html
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30.11.2020 07:29 Ответить
А шо такоє, смертність від сидіння стала перевищувати реальну смертність від ковидла?
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30.11.2020 07:18 Ответить
ВОЗ пропустили пандемию. Своей бездеятельностью и успокаиванием допустили распространение ковид из Китая по всему миру. А теперь тиражируют информацию, которую и так все знают, и для озвучивания которой не нужно быть ВОЗ. И
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30.11.2020 07:46 Ответить
Секс можна рахувати фізичним навантаженням?
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30.11.2020 08:48 Ответить
Однозначно
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30.11.2020 08:59 Ответить
 
 