ВОЗ советует взрослым тратить минимум 20-40 минут в день на физическую нагрузку
Спорт и физическая активность могут помочь не допустить 5 миллионов смертей в год, говорят в ВОЗ, и призывают людей больше двигаться.
По подсчетам экспертов организации, 1 из 4 взрослых и 80% подростков не получают достаточно физической нагрузки, и среди женщин и девушек активность ниже, чем среди мужчин и парней, и это сказывается на здоровье населения и экономике стран, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. В частности, речь идет о расходах на лечение болезней, связанных с неактивным образом жизни, а также о потерях производительности труда.
В отчете ВОЗ подчеркивается, что спорт может помочь предотвратить проблемы с сердцем, диабетом, раком, уменьшить проявления Альцгеймера.
Эксперты говорят, что начать быть физически активными никогда не поздно. Ведь речь идет не только о профессиональном или изнурительном спорте: ходьба, танцы, работа по дому, садоводство, катание на велосипеде - все это поможет укреплению здоровья.
Особенно это важно во время COVID-19. "Если мы не будем активными, мы рискуем создать другую пандемию - плохого здоровья из-за сидячего образа жизни", - заявил Рудигер Крех, руководитель программы ВОЗ по продвижению здорового образа жизни.
ВОЗ советует взрослым тратить минимум 20-40 минут в день на физическую нагрузку от умеренной до активной, и от часа в день для детей и подростков. В частности, активность важна для людей старше 65 лет, ведь повышение тонуса организма может помочь предотвратить травмы.
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Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Если вы в своей квартире,
Лягте на пол, три-четыр,е
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Если хилый сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.
Если очень вам неймётся,
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Водными займитесь процедурами.
Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
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В.ВЫСОЦКИЙ
Имеет стул без напряженья,
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И все другие наслажденья!