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Новости Агрессия России против Украины
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Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил. ФОТОрепортаж

Украинские военнослужащие, задействованные в операции Объединенных сил, выявили действия диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко от Луганского, с наблюдательного пункта был обнаружен подход ДРГ противника к украинским позициям.

"Слаженными действиями военнослужащих подразделений Объединенных сил были сорваны попытки вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск и отказаться в дальнейшем от выполнения диверсионных мероприятий. После огневого контакта противник отошел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные осмотрели путь отступления вражеской ДРГ и нашли средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, запрещенные "Женевской конвенцией". Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор", 2 вещевых мешка, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины сбили беспилотник врага неподалеку от Луганского, - штаб ОС

"Подходы к украинским позициям враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Благодаря сосредоточенному огню и умелым действиям военнослужащих батальона обнаруженный БПЛА был сбит. Материалы, изъятые с БПЛА, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил", - сообщили в ОС.

Там подчеркнули: "Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы. О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил 01
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил 02
Фото: fb.com/pressjfo.news

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Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил 03
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил 04
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил 05
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил 06
Фото: fb.com/pressjfo.news

Читайте также: Наемники РФ на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, наши воины не пострадали, - штаб ООС

Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил 07
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил 08
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил 09
Фото: fb.com/pressjfo.news

Бойцы ВСУ сорвали попытку диверсантов заминировать украинские позиции у Луганского, - пресс-центр Объединенных сил 10

Читайте: Кравчук о переговорах ТКГ по Донбассу: РФ постоянно пытается продвигать встречные условия, поэтому серьезных сдвигов к миру нет

Автор: 

Донбасс (26955) диверсия (294) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+33
Молодцы!...
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29.11.2020 23:58
+26
щоб зеля не придумував, а наші хлопці мають свою голову на плечах! Касунчики!
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30.11.2020 00:00
+23
Моолодці наші хлопці 👍🏼👍🏼👍🏼
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30.11.2020 00:01
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Все, хлопці, не отримаєте зе-премії тепер.
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29.11.2020 23:57 Ответить
Да и не говорите, рисковые парни, все норовят влететь на ЗЕштраф
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30.11.2020 00:07 Ответить
Можуть і в штрафбат за невиконнання наказу головнокомандуючого не стріляти. Хіба що докажуть, що стріляли з рогаток і луків по горобцях, а по ДРГ і безпілотнику попали випадково.
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30.11.2020 10:04 Ответить
Броніки з вошами ?
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30.11.2020 08:58 Ответить
Молодцы!...
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29.11.2020 23:58 Ответить
щоб зеля не придумував, а наші хлопці мають свою голову на плечах! Касунчики!
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30.11.2020 00:00 Ответить
Так то так але тепер зрадник янєлохМінє42 може прислати своїх "слідчих" , дозвіл вже є у їх шаритися по нулю.
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30.11.2020 01:40 Ответить
Про наслідки "шаритися по нулю" ще торік одні дівчата попереджали якогось "найвеличнішого". "Слідчі" це також добре розуміють.
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30.11.2020 09:56 Ответить
Моолодці наші хлопці 👍🏼👍🏼👍🏼
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30.11.2020 00:01 Ответить
Головне що "красние звезди" на пепелаце, шоб укропи не сглазизили. "И лишь теперь панятно мне шо ети звезди до п..ди"...
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30.11.2020 00:06 Ответить
шото мордовский дрон не очень... такой же как и у хитрожопых хоев из ириваньского ханства.
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30.11.2020 00:07 Ответить
У кацапов уже импортозамещенная стиральная доска пошла в ход.

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30.11.2020 00:11 Ответить
Видно ДРГ добре бита, не зассали що старшина взіпе за утерянное имущество, все важке кинули, щоб легше тікати і сєпарську шкуру спасти
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30.11.2020 00:15 Ответить
От бздливой власти криворожского паяца они получат штрафы и уголовные дела.
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30.11.2020 00:16 Ответить
Не "паяць" в ЗеЗрадник.
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30.11.2020 01:41 Ответить
Ударный беспилотник кремлевского войска сбили не запрещенной минском рогаткой.
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30.11.2020 00:18 Ответить
Беспилотник без видимых повреждений, но при этом сгорел. Интересно, каким девайсом сажали.
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30.11.2020 00:18 Ответить
с этим как раз все ясно. пуля попала в литиевую батарею и она загорелась.
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30.11.2020 00:40 Ответить
Як вони його збили взагалі то? Розміри взагалі мінімальні. А приклеїні скотчем звьозди це прямо атас.
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30.11.2020 00:39 Ответить
ЗЕклоуни і ЗЕнаркомани за один рік зробили Україну єдиною в світі країною, де небезпечно бути українцем. Чим більше ти любиш свою країну, тим більший ти ворог. Поважаєш гімн - ти нацист, любиш мову - ти фашист, викриваєш зрадників і корупціонерів - ти злочинець.
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30.11.2020 00:45 Ответить
Нажаль - доля Балуха це тікі підтверджує...
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30.11.2020 04:34 Ответить
На перегной кацапо-фашистов!
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30.11.2020 00:55 Ответить
ты говно с итальянцами "сравнило"?

ну тогда я тебя сравню с ..... пожалуй нет такой мерзости, но пусть будет якутская скульптура Путина.
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30.11.2020 11:01 Ответить
3 декабря 1997 года Украина подписала Оттавский Договор об уничтожении противопехотных мин и уничтожила их,тем самым выполнив свои обязательства перед Мировым сообществом.Крысы Мавзолейные сами знаете кто в этом плане...,треть ОРДЛОзаминировано с начала захвата в 2014 году...
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30.11.2020 01:07 Ответить
Отлично, плюсую. Если вспомнить недавние взрывы на горловском Энергомаше, то появляется надежда на то, что Covid благотворно повлиял на нашего главнокомандующего.
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30.11.2020 01:14 Ответить
Зачем они сняли броники? Ладно пусть это будет тайной.
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30.11.2020 01:25 Ответить
Так легше тікати лаптєскрєпним. Не тупи.
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30.11.2020 01:43 Ответить
поранені - нахер броніжелети їм? Вже 300-ті - а тягнути - легше без броніків!
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30.11.2020 04:37 Ответить
и это типа не нарушение перемирия...

а если нарушение, то какое это перемирие
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30.11.2020 01:55 Ответить
Довбаний совок! Бронікі хлоркою підписині!

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30.11.2020 07:26 Ответить
сподываюся броныкы зняли з дохлих кацапиких
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30.11.2020 07:45 Ответить
Імена на броніках Григор, Гумен. Звідки ці шахтарі і комбайнери?
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30.11.2020 08:59 Ответить
насколько я понимаю наблюдатель 2 - это одна из последних разработок расейских говношлёпов..а БПЛА выглядит, как изделие из кружка юный техник, рукожопых пионеров из 80-х "сверхдержава" семимильными шагами идёт вперёд - к победе коммунизма!
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30.11.2020 09:56 Ответить
это мощная мина человек как решито в ютубе видел...мина террорестической организации рашке пидирашке
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30.11.2020 10:35 Ответить
 
 