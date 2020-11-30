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Новости Агрессия России против Украины
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Украинская делегация в ТКГ сменила тактику - мы начали требовать, чтобы РФ признала ответственность за происходящее, - Гармаш

Украинская делегация в ТКГ сменила тактику - мы начали требовать, чтобы РФ признала ответственность за происходящее, - Гармаш

На встрече Трехсторонней контактной группы 25 ноября никто Украине ультиматумов не ставил, скорее, наша делегация начала "говорить жестким языком" с российской.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Никто Украине не ставил ультиматум, скорее Украина начала говорить жестким языком с Россией. Скорее это мы принципиально поставили вопрос… Российская сторона уже давно не ставит никаких вопросов о конституционных поправках. Потому что в Минских договоренностях давно написано о конституционной реформе, в основе которой лежит децентрализация, с учетом особенностей самоуправления в ОРДЛО", - сказал он.

По словам Гармаша, динамика переговоров тронулась с мертвой точки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о срыве обмена пленными - шантаж и манипуляция со стороны России, - Арестович

"Сейчас представители России от ОРДЛО выдвинули некий план, что до 2050 года они хотят получить особые полномочия. Но мы не берем на обсуждение документы, поданные нелегитимным участником процесса, они не являются стороной в ТКГ. Мы потребовали, чтобы Россия взяла на себя ответственность и подала этот план как план России. Я считаю, что ситуация не в тупике. Как можно говорить о тупике в мирном процессе, если у нас 6 лет до этого ничего не происходило, а сейчас хотя бы что-то происходит. Самое существенное сейчас, что мы сменили тактику, мы стали более жесткими в том плане, что мы начали требовать от России ответственности за то, что происходит", - сказал он.

Напомним, на заседании ТКГ 25 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал российскую делегацию определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года. На эту просьбу глава делегации РФ Борис Грызлов заявил, что это будет вмешательством России во внутренние дела Украины.

Кравчук также инициировал дополнительные заседания, чтобы обсудить обмен удерживаемыми лицами, открытие российской стороной КПВВ, о разведении на новых участках и другое.

Также читайте: Кравчук о переговорах ТКГ по Донбассу: РФ постоянно пытается продвигать встречные условия, поэтому серьезных сдвигов к миру нет

Автор: 

россия (95308) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)


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Топ комментарии
+18
Переговоры по Донбассу. Полный провал. Говорить там просто бесполезно. Либо Украина идет на все условия России (это политическая смерть государства). либо изолируемся, закрываем передвижение и ждем изменения позиции РФ. (с)
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30.11.2020 01:29
+18
Работать надо над развалом раши на куски - тогда у Украины не будет гадкого соседа под боком

это единственный вариант 😀😀😀
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30.11.2020 01:43
+15
азери терпіли таку, чи подібну ситуацію 30 років. молдавани досі терплять. За грузин промовчу; але нагадаю, що німці терпіли 45 років.

це такі умови співвіснування з споконвічним агресором.
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30.11.2020 01:42
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РАБссии надо спасать саму РАБссию...,а тут еще Киргизия отказаль от рюсскава наречия...
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30.11.2020 01:25 Ответить
Короче это на сто лет ещё. Происходит у них, что ничего не происходит.
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30.11.2020 01:29 Ответить
азери терпіли таку, чи подібну ситуацію 30 років. молдавани досі терплять. За грузин промовчу; але нагадаю, що німці терпіли 45 років.

це такі умови співвіснування з споконвічним агресором.
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30.11.2020 01:42 Ответить
Але німці, які "терпіли" 45 років, все ж були у кращій, ніж Україна, ситуації, навіть за наявності "окупаційних" військ інших держав. Там принаймні, не велись такі бойові дії, як наразі у нас.
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30.11.2020 09:18 Ответить
Зате по сусідсву, в ЧССР в 1968-му, в ПНР в 1985 - велись аж бігом.
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30.11.2020 13:27 Ответить
Переговоры по Донбассу. Полный провал. Говорить там просто бесполезно. Либо Украина идет на все условия России (это политическая смерть государства). либо изолируемся, закрываем передвижение и ждем изменения позиции РФ. (с)
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30.11.2020 01:29 Ответить
Работать надо над развалом раши на куски - тогда у Украины не будет гадкого соседа под боком

это единственный вариант 😀😀😀
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30.11.2020 01:43 Ответить
Каким образом "работать"?

ЕС даже не пытается помочь.Продление "санкций" - это фикция. ***** и его "бизнесу" они не мешают.
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30.11.2020 03:54 Ответить
тебе не нужно! ты, именно - ты - просто не ходи голосовать. не твое это...
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30.11.2020 05:04 Ответить
Может Байден с командой что-то придумает
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30.11.2020 08:52 Ответить
Они привычно скажут что не являются стороной конфликта и обвинят Украину в "неконструктивности" и нежелании "говорить с Донбассом", никакого прогресса не будет, это не в интересах РФ.
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30.11.2020 01:31 Ответить
и за это - получат по шапке!!! по чуть-чуть. но - получат. наше дело - их делать - по чуть-чуть , пока....
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30.11.2020 05:07 Ответить
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30.11.2020 01:33 Ответить
на эту тактику у параши другая тактика - эт не мы

нужно мочить их и говорить эт не мы, тогда появяься агрументы
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30.11.2020 01:53 Ответить
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30.11.2020 02:05 Ответить
РАБссии некогда,они строят НовоБелорусь и НовоАрмению типа новые союзнички
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30.11.2020 02:14 Ответить
Можно подумать раньше от рашки этого не требовали.На кого расчитан этот зелебанский бред?
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30.11.2020 02:14 Ответить
шоб ты коммент написал! больше не неужно - тебя почитают, и упокоятся хомячки. Нормальным - делать и деелать)))
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30.11.2020 05:08 Ответить
Пьяный и дурной гражданин ДНр
В гоффне и навозе ползет в СССр
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30.11.2020 05:59 Ответить
Зад оккупантам теперь лижут жестким языком, потому как мягким отчего-то не помогает.
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30.11.2020 06:47 Ответить
Знищувать, знищувать і знищувать отоді і заскавчать лугандони!

А переговори не підкріплені вій діями, то патякання на десятиліття!

Муркель і Макарону головне перестати стріляти, як і Зелебенському!
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30.11.2020 07:01 Ответить
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30.11.2020 07:07 Ответить
На счету РАБссии много гоффна висит...Приднестровье,Абхазия,Ю.Осетия,Крым,а сегодня Белорусь,Армения,Киргизия,треть Дамбасса,Молдова....Крысы Мавзолейные не надорвитесь от Вяличия вонючего....
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30.11.2020 07:20 Ответить
Тактика одна - виконувати "мінські домовленості". Невиконання цих домовленостей - розв'язує Росії руки на інші дії.
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30.11.2020 07:52 Ответить
На що їй руки розв'язує? Та пішлата Росія із своїм Ху.лом на ...уй.

Наша тактика збудувати тут європейську країну, а хо там роблять кацапи, яке нам діло? Нам і так потрібні виключно ті територїі. Мільйон дегенератів на Донбасі і 2, 5 ляма у Криму, нам даром не впали. Вони здатні перевернути усе політичне життя і поховати назавжди рух України до цивілізації. Це не біда, це наш ШАНС!
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30.11.2020 10:03 Ответить
А невиконання, то як? І, головне, якщо "виконання", то яким чином вони то руки росії зав`язують? Яким чином, ПІЛЯТЬ, постіні поступки України, здача територій, втрата міжнародної коаліції... впливає на поступливість парашки і яким чином то дає можливість закінчити війну! Зебіли, ви то здатні самі зрозуміти, чи то рівень вашої дебільності не дозволяє?
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30.11.2020 10:08 Ответить
це тактіка активної дулі у кишені
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30.11.2020 09:15 Ответить
Гармаш заигрался в "продвинутого переговорщика", несет околесицу об каких то позициях сторон и прочую лабуду. Гармаш- вся эта конструкция в виде Минска служила только для остановки грячей войны. Потом - видимость переговоров. Гармаш, ты понял? Видимость. Ничего более, рассказывать, что 6 лет " ничего не происходило, а теперь хоть что то происходит"- это художественный свист. На этих переговорорах в принципе не может ничего происходить.
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30.11.2020 09:45 Ответить
гармаш - це хто, щоб говорити такі слова за ткг?...

тіпа татарова зам єрмака з оп?
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30.11.2020 10:08 Ответить
Иа да, ПАП мотался по всему миру, добивался помощи, собирал коалицию в поддержку Украины, добивался санкций для рашки, а не как потерпевший видосики снимал. Ну теперь Гармаш жёстко так как потребует, рашка сразу и сдастся )))))
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30.11.2020 10:13 Ответить
Зате вони дають поле діяльності для "болтології" нафталіновому Кравчуку. Де б ще він міг би мати таку "трибуну". Сидів би всіма забутий в своїй "хатинці" як Ющенко на пасіці.
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30.11.2020 10:16 Ответить
Чому ж не може нічого відбуватися? Приїде якийсь дЄрмак і здасть Україну з потрохами
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30.11.2020 17:18 Ответить
Судячи з тупої бравади зелених ідіотів, єдине, що там відбувається, то якийсь повний звіздець для України.
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30.11.2020 10:04 Ответить
Жёсткие пацанчеги, заглянули Ху...лу в шоколадный глаз и чёйто там потребовали )))))
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30.11.2020 10:07 Ответить
Мордор взял ответственность.
И мы им поверим?
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30.11.2020 10:08 Ответить
Набраться терпения и не идти ни на какие провокации, капитуляции; лишь - на жестокую обсервацию этого анклава и имплиментацию в него Украины вместе со своми законами.
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30.11.2020 10:13 Ответить
Эта наша делегация в ТКГ... У неё какие вообще цели и задачи? Сделать переговоры бесконечными? Ну какие бляха-муха вы ставите условия!!! Кто их будет выполнять??? Просят вернуть территории и ставят условия... А если завтра вас пошлют жёстко и выйдут из переговоров? Что тогда? Эти переговоры нужны нам или кому-то? Такое впечатление, что вообще никому...
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30.11.2020 10:31 Ответить
РФ хоче, щоб з неї зняли санкції, вона не вийде з переговорів. По Карабаху переговори тягнулися 30 років.
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30.11.2020 17:14 Ответить
Без власної ядерної зброї,Україна ні чого не зможе зробити кацапам.
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30.11.2020 10:57 Ответить
А от РФ візьме і не визнає, що далі?
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30.11.2020 10:58 Ответить
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
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30.11.2020 11:05 Ответить


https://www.youtube.com/watch?v=sPn5sDMmUAs
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30.11.2020 13:34 Ответить
Краще хай нічого не відбувається ніж здавати позиції крок за кроком.
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30.11.2020 17:12 Ответить
РФ каждый день обстреливают наши позции и убивают наших бойцов. А эта опереточная группа стала "жестко" говорить. Большое достижение. Так и до деокупации Донбасса уже не далеко.
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30.11.2020 18:41 Ответить
 
 