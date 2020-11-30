Украинская делегация в ТКГ сменила тактику - мы начали требовать, чтобы РФ признала ответственность за происходящее, - Гармаш

На встрече Трехсторонней контактной группы 25 ноября никто Украине ультиматумов не ставил, скорее, наша делегация начала "говорить жестким языком" с российской.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Никто Украине не ставил ультиматум, скорее Украина начала говорить жестким языком с Россией. Скорее это мы принципиально поставили вопрос… Российская сторона уже давно не ставит никаких вопросов о конституционных поправках. Потому что в Минских договоренностях давно написано о конституционной реформе, в основе которой лежит децентрализация, с учетом особенностей самоуправления в ОРДЛО", - сказал он.

По словам Гармаша, динамика переговоров тронулась с мертвой точки.

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"Сейчас представители России от ОРДЛО выдвинули некий план, что до 2050 года они хотят получить особые полномочия. Но мы не берем на обсуждение документы, поданные нелегитимным участником процесса, они не являются стороной в ТКГ. Мы потребовали, чтобы Россия взяла на себя ответственность и подала этот план как план России. Я считаю, что ситуация не в тупике. Как можно говорить о тупике в мирном процессе, если у нас 6 лет до этого ничего не происходило, а сейчас хотя бы что-то происходит. Самое существенное сейчас, что мы сменили тактику, мы стали более жесткими в том плане, что мы начали требовать от России ответственности за то, что происходит", - сказал он.

Напомним, на заседании ТКГ 25 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал российскую делегацию определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года. На эту просьбу глава делегации РФ Борис Грызлов заявил, что это будет вмешательством России во внутренние дела Украины.

Кравчук также инициировал дополнительные заседания, чтобы обсудить обмен удерживаемыми лицами, открытие российской стороной КПВВ, о разведении на новых участках и другое.

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