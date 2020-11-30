Байден объявил о создании первой команды по коммуникациям Белого дома, состоящей исключительно из женщин
Джо Байден, кандидат от Демократической партии, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил о создании команды по коммуникациям Белого дома, в которой ключевые посты займут женщины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление опубликованно на сайте переходной команды Байдена.
"Прямое и правдивое общение с американским народом является одной из самых важных обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за коммуникацию американского народа с Белым домом. Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", - говорится в заявлении Байдена.
Байден намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома.
"Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы-Байдена, когда он помогал вести экономическое восстановление, восстанавливал наши отношения с партнерами (оказывается, хорошая практика) и привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала", - написала в твиттере Псаки.
Байден также объявил Кейт Бедингфилд, работавшей замруководителя предвыборной кампании Байдена, директором по коммуникациям Белого дома.
Карин Жан-Пьер - бывший политический аналитик NBC и MSNBC, являвшаяся старшим советником Байдена и начальником штаба его вице-президента Камалы Харрис, станет главным заместителем пресс-секретаря. Роль заместителя директора по коммуникациям Белого дома будет исполнять Пили Тобар.
Между тем, старший советник предвыборного штаба Байдена - Эшли Этьен, будет назначена директором по коммуникациям Харрис, а Симона Сандерс, которая ранее была пресс-секретарем сенатора Берни Сандерса, займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря вице-президента.
Тем временем, Элизабет Александер, работавшая старшим советником в предвыборном штабе Байдена-Харрис, станет директором по коммуникациям для будущей первой леди Джилл Байден.
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Модньо. Соврємєнно. Політкоректно.
На мою думку, такий принцип відбору кадрів принижує жінок, бо заздалегідь передбачає, що жінки апріорі нездатні конкурувати на рівних з чоловіками. Цей принцип нівелює значні досягнення тих жінок, які вийшли на передові позиції у своїх сферах діяльності не завдяки ідеологічно-політкоректній заангажованості, а завдяки своїм лідерським та інтелектуальним якостям.
Тупий фемінізм знецінює жінку, як мислячу людину, зводячи все до тваринно-біологічних ознак.