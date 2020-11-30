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Байден объявил о создании первой команды по коммуникациям Белого дома, состоящей исключительно из женщин

Байден объявил о создании первой команды по коммуникациям Белого дома, состоящей исключительно из женщин

Джо Байден, кандидат от Демократической партии, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил о создании команды по коммуникациям Белого дома, в которой ключевые посты займут женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление опубликованно на сайте переходной команды Байдена.

"Прямое и правдивое общение с американским народом является одной из самых важных обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за коммуникацию американского народа с Белым домом. Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", - говорится в заявлении Байдена.

Байден намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома.

"Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы-Байдена, когда он помогал вести экономическое восстановление, восстанавливал наши отношения с партнерами (оказывается, хорошая практика) и привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала", - написала в твиттере Псаки.

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Байден также объявил Кейт Бедингфилд, работавшей замруководителя предвыборной кампании Байдена, директором по коммуникациям Белого дома.

Карин Жан-Пьер - бывший политический аналитик NBC и MSNBC, являвшаяся старшим советником Байдена и начальником штаба его вице-президента Камалы Харрис, станет главным заместителем пресс-секретаря. Роль заместителя директора по коммуникациям Белого дома будет исполнять Пили Тобар.

Между тем, старший советник предвыборного штаба Байдена - Эшли Этьен, будет назначена директором по коммуникациям Харрис, а Симона Сандерс, которая ранее была пресс-секретарем сенатора Берни Сандерса, займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря вице-президента.

Тем временем, Элизабет Александер, работавшая старшим советником в предвыборном штабе Байдена-Харрис, станет директором по коммуникациям для будущей первой леди Джилл Байден.

Байден (2785) женщины (883) США (26313)


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Топ комментарии
+5
что-то невидать Симонян на садовом с пендосским флагом.....
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30.11.2020 07:18
+4
Энтони Блинкен для РАБссии страшнее ядерной войны,не нужно и Байдена...
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30.11.2020 07:11
+4
Женщины,мужчины ...да пох. Главное чтобы кацапня страдала.
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30.11.2020 07:43
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Энтони Блинкен для РАБссии страшнее ядерной войны,не нужно и Байдена...
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30.11.2020 07:11 Ответить
что-то невидать Симонян на садовом с пендосским флагом.....
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30.11.2020 07:18 Ответить
У этой овцы критические дни, плавно переходящие в критические месяцы и года ! ))
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30.11.2020 07:40 Ответить
"Прямое и правдивое общение с американским народом..." какое заблуждение! Главное - донести до народа какой исключительно выдающийся их шеф!
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30.11.2020 07:37 Ответить
Ну, скорее всего, США справится с ковидом именно при Байдене. Вакцина уже готова.
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30.11.2020 08:55 Ответить
Женщины,мужчины ...да пох. Главное чтобы кацапня страдала.
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30.11.2020 07:43 Ответить
Женщины творят чудеса,думаю что Байден соберет суперкоманду,а РАБссия встанет с кален
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30.11.2020 07:44 Ответить
Министр обороны Германии Урсула фон Дер Ляйн сказала недавно следующее : с РАБссией надол раговаривать с позиции силы...,на РАБссии Шок
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30.11.2020 07:54 Ответить
Цей лідер глобалістів вирішив сховатися за жіночі спідниці, бо пояснити американцям, що накоїли його посіпаки під час виборів буде дуже складно...
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30.11.2020 08:09 Ответить
Ну, это же в команде по связям с общественностью. А в силовиках думаю останутся мужчины .
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30.11.2020 08:58 Ответить
Бгг. Шефом разведки впервые станет женщина.
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30.11.2020 14:25 Ответить
Учісь, Зєлєнскій! Як призначав Мендельшу, треба було вказати, що вона жінка.

Модньо. Соврємєнно. Політкоректно.
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30.11.2020 10:57 Ответить
Старый ловелас.
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30.11.2020 08:15 Ответить
А вас попереджали, що "байден" є комуняцьким рилом.
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30.11.2020 08:21 Ответить
Поживемо- побачимо. Сподіваюсь, що гірше, ніж при Трампі, не буде. Головне, щоб бубочка не почав нести ахінею своєю жахливою англійською і не коментуючи потім, що хтось там щось вирвав з контексту.
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30.11.2020 08:30 Ответить
Навіщо вони це роблять? Якісь ідіотські комплекси у людей. А потім ще створять відділ, що складатиметься саме з голубців ))
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30.11.2020 09:08 Ответить
Дивний феномен на Цензорі. Тролі,що обзивають інших зебілами самі стали байденодебілами...
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30.11.2020 09:16 Ответить
Виглядає так, що людину цінують не за її професійні, чи інтелектуальні досягнення, а лише за біофізіологію. Це якийсь примітивний вагінізм, - брати на роботу тільки тому, що в тебе дірка між ногами.

На мою думку, такий принцип відбору кадрів принижує жінок, бо заздалегідь передбачає, що жінки апріорі нездатні конкурувати на рівних з чоловіками. Цей принцип нівелює значні досягнення тих жінок, які вийшли на передові позиції у своїх сферах діяльності не завдяки ідеологічно-політкоректній заангажованості, а завдяки своїм лідерським та інтелектуальним якостям.

Тупий фемінізм знецінює жінку, як мислячу людину, зводячи все до тваринно-біологічних ознак.
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30.11.2020 10:27 Ответить
Команда из женщин, команда из негров, команда из инвалидов, трансвеститов, гомосеков... Главное для демократов -- чтоб это не оказалась команда из профессионалов!
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30.11.2020 11:27 Ответить
Вот уже имею возразить, а он еще не инаугуруровался...Ах, как это мило - вся команда из женщин....А шо насчет команды профессионалов?...хотя...где коммуникации - там вранье, а тут как раз Дамы - профессионалы и есть.
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30.11.2020 13:01 Ответить
"Пока Трамп за 3 дня победил коронавирус, Байден сломал ногу играя с собакой"

Байден оголосив про створення першої команди з комунікацій Білого дому, що складається лише із жінок - Цензор.НЕТ 7689
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01.12.2020 06:25 Ответить
 
 