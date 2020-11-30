Украинские воины сорвали попытку ДРГ врага провести минирование позиций ВСУ и сбили вражеский беспилотник. Потерь нет

За прошедшие сутки, 29 ноября, в полосах ответственности украинских подразделений российско-оккупационные войска четыре раза пренебрегли договоренностями, которые вступили в действие 27 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили в районе населенного пункта Катериновка, применив на этом участке гранатометы различных систем и минометы калибра 82 миллиметра.

Вблизи Попасной враг вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского, подразделение Объединенных сил своевременно обнаружило выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций украинских войск. После огневого контакта противник отошел.

На пути отступления вражеской ДРГ военнослужащие подразделения обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.

Кроме того, на этом же участке украинские воины сбили вражеский БПЛА типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Его вражеские диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к нашим позициям", - сказано в сообщении.

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По данным штаба, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 30 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, находясь в готовности мгновенно реагировать на какие-либо действия противника и продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в штабе.