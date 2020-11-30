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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские воины сорвали попытку ДРГ врага провести минирование позиций ВСУ и сбили вражеский беспилотник. Потерь нет

Украинские воины сорвали попытку ДРГ врага провести минирование позиций ВСУ и сбили вражеский беспилотник. Потерь нет

За прошедшие сутки, 29 ноября, в полосах ответственности украинских подразделений российско-оккупационные войска четыре раза пренебрегли договоренностями, которые вступили в действие 27 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили в районе населенного пункта Катериновка, применив на этом участке гранатометы различных систем и минометы калибра 82 миллиметра.

Вблизи Попасной враг вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского, подразделение Объединенных сил своевременно обнаружило выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций украинских войск. После огневого контакта противник отошел.

На пути отступления вражеской ДРГ военнослужащие подразделения обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.

Кроме того, на этом же участке украинские воины сбили вражеский БПЛА типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Его вражеские диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к нашим позициям", - сказано в сообщении.

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По данным штаба, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 30 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, находясь в готовности мгновенно реагировать на какие-либо действия противника и продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в штабе.

Украинские воины сорвали попытку ДРГ врага провести минирование позиций ВСУ и сбили вражеский беспилотник. Потерь нет 01

беспилотник (3516) штаб (1232) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Молодцы,ребята!!! Будьте бдительны, коварству ЭТОГО врага нет равных в мире! И если есть возможность, стреляйте на поражение, ведь враг вас не щадит.
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30.11.2020 08:17
+12
Мертведчук в трауре !
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30.11.2020 07:54
+8
Ну что ж - хорошие новости......
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30.11.2020 07:58
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Мертведчук в трауре !
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30.11.2020 07:54 Ответить
Ну что ж - хорошие новости......
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30.11.2020 07:58 Ответить
Вика,

это в голове у преЗедента "стойкое перемиририе" и оно уже в своей "голове закончило войну".....
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30.11.2020 08:19 Ответить
Фрау ingrid. до миру, ще далеко, але втрати значно зменшилися. Не треба за це дорiкати Зе.
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30.11.2020 13:02 Ответить
Roman LY,

То, что до мира далеко - согласна с Вами......

Посмотрим, как поведут себя кацапы и орки и что преЗедент после 09.12.20 будет говорить (он ведь 09.12.19 дал себе "год").....
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30.11.2020 14:40 Ответить
Молодцы,ребята!!! Будьте бдительны, коварству ЭТОГО врага нет равных в мире! И если есть возможность, стреляйте на поражение, ведь враг вас не щадит.
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30.11.2020 08:17 Ответить
После огневого контакта противник отошел. Источник: Молодці твої у гору стріляли.
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30.11.2020 13:13 Ответить
Звідки відомо, що вгору? Я такого у статті не побачила. По-моєму, вогневий контакт- це стрільба з двох сторін у противника. Доречі, може ти маєш на увазі, що вони стріляли вгору, коли збивали безпілотник? Тоді все вірно.
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30.11.2020 14:11 Ответить
З повідомлення. Там вказано, що ворожа ДРГ, яка мала на меті мінування українських позицій, потрапила у засідку. Незважаючи на вогневий контакт, ДРГ вдалося відійти на свої позиції без втрат. Логічно, що ДРГ у цій ситуації фактично була приречена на знищення, однак трапляється чудо і вони ******* тільки міни. З такими чудесами повинна контрозвідка розбиратись, а то переможне повідомлення виглядає, як сводка ДНР.
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30.11.2020 17:55 Ответить
Прикро. Виглядає не дуже оптимістично, м'яко кажучи. Мабуть, Головбубочка дав наказ НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ВІДКРИВАТИ ВОГОНЬ У ВІДПОВІДЬ. Бо інакше ДРГ була б або знищена або захоплена у полон.
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30.11.2020 19:03 Ответить
Негоже так робити з представниками іншої сторони. Треба було допомогти принести ті міни і показати де найкраще установити. Треба підставляти не лише щоку, а і дупу.
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30.11.2020 09:11 Ответить
Бо інакше премії не дадуть...
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30.11.2020 19:40 Ответить
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30.11.2020 09:16 Ответить
Вот это уже лучше,чем просто сидеть в окопах и скрежетать зубами.
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30.11.2020 09:18 Ответить
Кожного дня терористи порушують домовленності "гібридного перемир'я". Ну як, "дисциплінарні заходи застосували? Координаційний механізм, з реагування на порушення, створили, задіяли"? "Повстанцы, не шалите", сказали? Чи ті вимоги, виключно, до українських військових?
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30.11.2020 10:13 Ответить
Майже кожного дня міномети ......
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30.11.2020 10:34 Ответить
Чудова новина! Продовжуйте в тому ж дусі!
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30.11.2020 10:51 Ответить
Побольше стрелять по этой своре собак !
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30.11.2020 11:21 Ответить
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30.11.2020 13:16 Ответить
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30.11.2020 13:16 Ответить
Обычно при таких стычках от ДРГ остается несколько двухсотых.Для снайперов это вообще детский тир.Наши вояки уже на поражение бояться стрелять?Только в воздух?
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30.11.2020 15:26 Ответить
А скільки їх там було, може троє? Їх просто роззброїли і прогнали пострілами в повітря. А вони так бігли, що і власні речі погубили по дорозі...))
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30.11.2020 19:46 Ответить
От якби президент був наш,він би взяв,та мовчки нагородив всіх,хто до цьої події причасний.Але так як наш президент не українець,а малорос,то тоді,звісно,нічого і не буде.
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30.11.2020 15:47 Ответить
А за що нагороджувати? Немає нагород"За збереження життя ДРГ".
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30.11.2020 17:58 Ответить
Він не наш, тому й непричетний ні до малоросів, ні до українців, ні до новоросів.
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01.12.2020 08:30 Ответить
Запрет стрелять в ответ - преступление!!
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30.11.2020 16:35 Ответить
 
 