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Новости Будни полиции
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Мужчина убил свою жену, после чего застрелился сам. Тела обнаружила дочь, - полиция Николаева

Мужчина убил свою жену, после чего застрелился сам. Тела обнаружила дочь, - полиция Николаева

В Николаеве мужчина убил свою жену, после чего застрелился сам. Тела обнаружила дочь, пришедшая их проведать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вечером 29 ноября в полицию поступило сообщение от женщины о том, что она обнаружила в доме своих родителей, которых пришла проведать, без признаков жизни.

Осмотрев тела погибших, полицейские предварительно установили, что вероятно 58-летний мужчина нанес огнестрельное ранение своей 46-летней жене, а потом застрелился.

Информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в случае событий со смертельным исходом.

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Для установления окончательной причины смерти тела, а также пистолет из которого были произведены выстрелы будут направлены на проведение экспертизы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Следствие продолжается.

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Николаев (2137) Нацполиция (16415) убийство (6474)


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Навіщо ???

Трагедія. І вже нічого не виправиш, не зміниш.

Шок для дітей.
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30.11.2020 07:53 Ответить
Приходит жена с работы и говорит мужу : устала как собака...,муж в ответ : я тебя не ждал в 11 утра и ничего не приготовил.жена : я в ресторане пообедала...,муж : с кем? с подругой...)))ах так,тогда и живи в ресторане с подругой...
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30.11.2020 08:04 Ответить
Довела чоловіка.
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30.11.2020 08:14 Ответить
мутно все... как сделать подобие он застрелил.. а потом сам себя легко... уже все сериалы просто пошагово показали- как это делается... в жизни... увы- увы,но подогнать убийство под типа самострел легко... следы пороховых газов есть на руках-есть.. пальчики на пистолете, курке, затворе и рукоятке и патронах и гильзах и обойме-есть и ладненько, а все а то что было убийство- а потом имитация в это никто не желает вникать.. да еще когда в ноутбуке или смартфоне набран крупно текст- простите... я сам... виноват.. и вся такое...и не рукой... и не на бумаге.... и дело закрывают... мол типа все уже раскрыто... а если правду такое правда то увы у людей сносит бошку... убил жену потом себя и причина может оказаться пустяковой а просто у человека порог выживаемости сложностей и испытаний не выдержал... горе дочери потерять двух родителй и в ситуации когда одна убита а второй отец и убил себя но и убил маму... брррр
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30.11.2020 08:27 Ответить
И погребут не отпевши = "гореть вечно", даже если ты в жизни и мухи не обидел и в "рай" должен был перед Попой Римским даже заходить - вот что самое страшное((((
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30.11.2020 10:38 Ответить
как романтично....романтике как пела ротару ...))
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30.11.2020 10:29 Ответить
 
 