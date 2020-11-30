Мужчина убил свою жену, после чего застрелился сам. Тела обнаружила дочь, - полиция Николаева
В Николаеве мужчина убил свою жену, после чего застрелился сам. Тела обнаружила дочь, пришедшая их проведать.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Вечером 29 ноября в полицию поступило сообщение от женщины о том, что она обнаружила в доме своих родителей, которых пришла проведать, без признаков жизни.
Осмотрев тела погибших, полицейские предварительно установили, что вероятно 58-летний мужчина нанес огнестрельное ранение своей 46-летней жене, а потом застрелился.
Информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в случае событий со смертельным исходом.
Для установления окончательной причины смерти тела, а также пистолет из которого были произведены выстрелы будут направлены на проведение экспертизы.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Следствие продолжается.
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