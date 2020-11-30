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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 465 тыс. человек, число заболевших превысило 63 млн. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 465 тыс. человек, число заболевших превысило 63 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 30 ноября в мире зарегистрировали 502 335 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 299 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 63 072 905 случаев инфицирования, из них 502 335 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 465 186 человек, из них 7 299 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 465 тыс. человек, число заболевших превысило 63 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 43,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1740 новых случаев. Среди лидеров - Одесская и Днепропетровская области

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 465 тыс. человек, число заболевших превысило 63 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает восьмую позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – четвертую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия и Германия.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 465 тыс. человек, число заболевших превысило 63 млн 03
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 465 тыс. человек, число заболевших превысило 63 млн 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Напугай дурака пандемией,все ошибки он сделает сам...
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30.11.2020 08:09 Ответить
Фигасе, Китай аж на 71-м месте...
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30.11.2020 08:13 Ответить
Статистика по Украине Степанова не устраивает, поэтому не публикуется.
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30.11.2020 08:15 Ответить
Як я вже неодноразово казав ця пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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30.11.2020 09:48 Ответить
 
 