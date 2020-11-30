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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771

В Украине по состоянию на утро понедельника, 30 ноября, зафиксированы 9 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровел – 5 771 человек, умерли 114 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 ноября 2020 года. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771 03госпитализирован - 1 161 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771 03летальных случаев - 114;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771 03выздоровел - 5 771 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771 03осуществлено тестирований за сутки - 31 901 (в том числе методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5 611).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 465 тыс. человек, число заболевших превысило 63 млн. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771 08заболели - 732 625 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771 08выздоровели - 345 149 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771 08летальных случаев - 12 327;

проведено ПЦР-тестов - 4 528 772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771 11

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
За воскресенье выявлено почти 10 000 новых заболевших...сказочники,вы хоть брешите да в меру...,тесты делали в режиме Турбо?
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30.11.2020 08:17
+4
Брехунам дали команду зменшувати цифри? Чи команди взагалі перестали поступати, бо верхівка організаторів пландемії вже дає свідчення в Гуантанамо?
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30.11.2020 08:22
+3
Нарисовать можно все что угодно,хоть мильон...,кто там проверять будет...
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30.11.2020 08:32
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За воскресенье выявлено почти 10 000 новых заболевших...сказочники,вы хоть брешите да в меру...,тесты делали в режиме Турбо?
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30.11.2020 08:17 Ответить
так тестів зробили в 2 рази менше, от і вся хрєнь... ніякої загадки. Зробили б 100 тестів то тіко 20 людей хворих би було
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30.11.2020 08:45 Ответить
Брехунам дали команду зменшувати цифри? Чи команди взагалі перестали поступати, бо верхівка організаторів пландемії вже дає свідчення в Гуантанамо?
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30.11.2020 08:22 Ответить
Посмотри количество проведенных тестов.... Все стало ясно? (Делали 78-82 в конце прошлой недели, а вчера 31)
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30.11.2020 08:28 Ответить
Ну и к тому же, да - надо хоть как-то оправдать карантин выходного дня (((
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30.11.2020 08:40 Ответить
А тепер читаємо як Степанов та його мафія занижують цифри, щоб показати, що їх методи діють

https://uainfo.org/blognews/1606689300-tse-krah-sistemi-likar-rozpoviv-yak-vid-ukrayintsiv-prihovuyut.html
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30.11.2020 09:15 Ответить
это уже эффект от выходного лохдауна?
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30.11.2020 08:24 Ответить
Нет, это эпоха окончания бедности.
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30.11.2020 09:40 Ответить
После 16 278 уменьшилось на 6600???
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30.11.2020 08:26 Ответить
За руками следить нужно!
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30.11.2020 09:41 Ответить
Т.е. 25,5 тыс.чел/сутки есть уже железно - учитывая количество проведенных тестов...
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30.11.2020 08:26 Ответить
на uainfo написано, як зараз сімейним лікарям наказано не направляти на тестування ковідних. Вони штучно занижують статистику, щоб Степанова вберегти на кріслі
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30.11.2020 08:30 Ответить
Можливості лабораторій обмежені, щоб не завалювати систему, керівництво міськ\райздравів самі обмежують тестування, тут і команда МОЗ не потрібна..
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30.11.2020 09:45 Ответить
Нарисовать можно все что угодно,хоть мильон...,кто там проверять будет...
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30.11.2020 08:32 Ответить
Так хатынку нужно же успеть достроить.
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30.11.2020 08:37 Ответить
Кривой Рог, моя знакомая переболела короной две недели тому. Неделю была дома - ждала результаты теста. После того как сатурация уменьшилась до 89% положили в стационар. В стационаре 12 дней. Лечили в 16-й горбольнице. Под корону выделели 4 отделения. По оффициальным данным сейчас лечится 29 чел. ??? В том оделении когда лечилась знакомая было 45 чел. Занижают минимум в 3 раза
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30.11.2020 08:36 Ответить
Занижать статистику, по моему мнению, даже нелогично, коль Кабмин нацелен устроить тотальный лоХдаун. Для этого нужен стабильный рост. Хотя неведомо, что они нарисуют нам завтра, после выходных.
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30.11.2020 08:43 Ответить
Больше 40 миллионов не нарисуешь 👨‍👧‍👦
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30.11.2020 08:50 Ответить
Это да. Тем более, что 40 млн. давно уже нет.
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30.11.2020 08:58 Ответить
Меньше нас - больше нам.
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30.11.2020 09:04 Ответить
Таким макаром скоро некому будет производить ВВП, а потому и делить будет нечего.
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30.11.2020 09:07 Ответить
У вiвторок побачимо! Сьогоднi ще не вчасно галасувати.
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30.11.2020 12:29 Ответить
кто из вас верит в эту статистику? я нет,потьому что ждал квартиру 12 лет...,строители блин...
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30.11.2020 08:38 Ответить
Не проплатили стаистику сбой призошел. На местах новые пришли. А в наше время просто так только петух кукарекает.
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30.11.2020 09:33 Ответить
Чехия ослабляет карантинные меры

В Чехии возобновят работу все магазины розничной торговли и рестораны. Какие-то ограничение все же останутся, но уже не в такой мере.
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30.11.2020 08:43 Ответить
так что никакого ДАУНА не будет, как и выплаты по 8шт..
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30.11.2020 09:04 Ответить
станом на
28 листопада зроблено 67348 тестів (виявлено 16294 це 24%)
29 листопада зроблено 49 180 тестів (виявлено12978 це 26%)
30 листопада зроблено 31 901 тестів (виявлено 9946 це 31%)
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30.11.2020 09:06 Ответить
В Украине резкий спад числа зараженных COVID-19-Корреспондент.При этом за сутки провели 31 901 тестирование на COVID-19, из которых методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5 611. Днем ранее, когда было подтверждено 12 978 заражений, сделали более 49 тысяч тестирований на коронавирус.Чтобы было меньше заболевших-нодо делать меньше тестов.Сделаем 0-будет 0 выявленных.Не благодарите за идею!!
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30.11.2020 09:23 Ответить
дайте ваксыну епта! в Боярке уже ваксынируют!
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30.11.2020 09:29 Ответить
Во-первых это сведения двухнедельной давности, во-вторых большинство заболевших уже не попадают в статистику, потому что не обращаются к медикам ввиду абсолютной бесполезности траты сил и времени на это. Реально посчитать только тяжёлых
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30.11.2020 09:46 Ответить
В выходные заболевших меньше!
Значит карантин работает.
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30.11.2020 10:05 Ответить
Зменшення перетикань людей робить Ваш висновок цiлком можливим.
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30.11.2020 12:33 Ответить
Меньше тестов - меньше статистика. Половина лабораторий не работает в выходные.
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30.11.2020 13:18 Ответить
почитал ковидзомбаков. Уменьшилось - плохо, увеличивается - то же х. Шо хотят так и не понял, но было интересно.
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30.11.2020 10:06 Ответить
Неужели кто то еще продолжает верить в эту ковидную Брехню?
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30.11.2020 10:31 Ответить
красавцы по жонглированию цифрами
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30.11.2020 11:10 Ответить
 
 