В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771

В Украине по состоянию на утро понедельника, 30 ноября, зафиксированы 9 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровел – 5 771 человек, умерли 114 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 ноября 2020 года. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализирован - 1 161 человек;

летальных случаев - 114;

выздоровел - 5 771 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 31 901 (в том числе методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5 611).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 732 625 человек;

выздоровели - 345 149 человек;

летальных случаев - 12 327;

проведено ПЦР-тестов - 4 528 772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях", - рассказал Степанов.



