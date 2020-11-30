В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, выявлены 9 946 новых случаев, выздоровел - 5 771
В Украине по состоянию на утро понедельника, 30 ноября, зафиксированы 9 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровел – 5 771 человек, умерли 114 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 ноября 2020 года. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализирован - 1 161 человек;
летальных случаев - 114;
выздоровел - 5 771 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 31 901 (в том числе методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5 611).
За все время пандемии в Украине
заболели - 732 625 человек;
выздоровели - 345 149 человек;
летальных случаев - 12 327;
проведено ПЦР-тестов - 4 528 772.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://uainfo.org/blognews/1606689300-tse-krah-sistemi-likar-rozpoviv-yak-vid-ukrayintsiv-prihovuyut.html
В Чехии возобновят работу все магазины розничной торговли и рестораны. Какие-то ограничение все же останутся, но уже не в такой мере.
28 листопада зроблено 67348 тестів (виявлено 16294 це 24%)
29 листопада зроблено 49 180 тестів (виявлено12978 це 26%)
30 листопада зроблено 31 901 тестів (виявлено 9946 це 31%)
Значит карантин работает.