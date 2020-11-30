Поскользнулся, играя с собакой: у Байдена диагностировали две трещины в костях ноги
Компьютерная томография, которую Джо Байден сделал после растяжения ноги, показала трещины в костях. В течение нескольких недель ему придется ходить в специальном ботинке.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, передает The Hill.
Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. В заявлении офиса демократа говорится, что инцидент произошел в субботу.
По словам врача, сначала рентгеновский снимок не показал переломов.
"Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей", - сказал О'Коннор.
Кортеж Байдена прибыл к ортопеду в городе Ньюарк штата Делавэр около 16 часов по местному времени. Кортеж сопровождали журналисты, однако им не разрешили покидать микроавтобус и они не могли видеть, как Байден заходит в здание.
Действующий президент США Дональд Трамп пожелал выздоровления Байдену - "Выздоравливай скорее!", написал Трамп в Twitter.
Байден и его супруга Джилл - хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association.
Такое решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.
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Американцы пишут, что пошёл гулять с собакой Мейджором и подвернул лодыжку.
А наши уже и трещину нашли, и не одну.
Та й собака без намордника теж. Непорядок. )))
Крім того, у Америці інший рівень життя і вікові рамки: Клінт Істуд набагато старший, при цьому керує власним вертольотом, грає у кіно і успішно працює режисером. Не треба судити по собі чи власних батьках.
Повних 78.
Але тут окремі верещали і бажали йому 8-річного терміну президентства.
Дивувати нема кому.
Приємного тобі дня !