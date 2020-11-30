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Новости
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Поскользнулся, играя с собакой: у Байдена диагностировали две трещины в костях ноги

Поскользнулся, играя с собакой: у Байдена диагностировали две трещины в костях ноги

Компьютерная томография, которую Джо Байден сделал после растяжения ноги, показала трещины в костях. В течение нескольких недель ему придется ходить в специальном ботинке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, передает The Hill.

Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. В заявлении офиса демократа говорится, что инцидент произошел в субботу.

По словам врача, сначала рентгеновский снимок не показал переломов.

"Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей", - сказал О'Коннор.

Кортеж Байдена прибыл к ортопеду в городе Ньюарк штата Делавэр около 16 часов по местному времени. Кортеж сопровождали журналисты, однако им не разрешили покидать микроавтобус и они не могли видеть, как Байден заходит в здание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден объявил о создании первой команды по коммуникациям Белого дома, состоящей исключительно из женщин

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал выздоровления Байдену - "Выздоравливай скорее!", написал Трамп в Twitter.

Байден и его супруга Джилл - хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association.

Такое решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

Байден (2785) США (26313)


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Топ комментарии
+7
В Бєларусі Лука без намордника - на людей кидається.
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30.11.2020 09:15
+7
Петі було 50, - а толку?
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30.11.2020 09:50
+6
Возраст при сращивании костей и связок играет не на стороне "хозяина". Выздоровления Вам, господин Байден!
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30.11.2020 08:35
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БРЕХНЯ.

Американцы пишут, что пошёл гулять с собакой Мейджором и подвернул лодыжку.

А наши уже и трещину нашли, и не одну.
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30.11.2020 08:34 Ответить
"томография, которую Джо Байден сделал после растяжения ноги, показала трещины в костях "
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30.11.2020 09:07 Ответить
С каких пор кацапосепарские троли стали нашими ?
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30.11.2020 09:12 Ответить
Возраст при сращивании костей и связок играет не на стороне "хозяина". Выздоровления Вам, господин Байден!
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30.11.2020 08:35 Ответить
Байден не дотримується масочного режиму, судячи з фото.

Та й собака без намордника теж. Непорядок. )))
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30.11.2020 08:45 Ответить
Дотримується. У приміщенні був у масці - вийшов - зняв.
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30.11.2020 09:08 Ответить
В Бєларусі Лука без намордника - на людей кидається.
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30.11.2020 09:15 Ответить
Цілком зрозуміла реакція, - бульбозавр звик, що люди дарують його тонтон-макутам квіти. А тепер квітів уже нема, - от він і казиться. Цього слід було очікувати.
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30.11.2020 09:53 Ответить
Байден любить німецьких вівчарок. Меркель з полегшенням зітхнула.
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30.11.2020 08:46 Ответить
А российские СМИ его уже чуть ли не похоронили))
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30.11.2020 08:51 Ответить
Брехня. Вони навпаки заявляють, що ніякого перелому в нього нема, а тільки незначний вивіх.
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30.11.2020 09:02 Ответить
А собаку представили к очередному воинскому званию.
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30.11.2020 09:07 Ответить
Для РАБссии наступают дни вставания с каленак...,террорист Игорь Гиркин дал интевью Максиму Калашникову,где признался ... РАБссия несет полную отвественность за уничтожение части Дамбасса,никаких ДНР и ЛНР нет в природе,там орудуют РАБссиянские войска...,предатель Путлера...
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30.11.2020 09:03 Ответить
Гиркин решил стать депутатом ВРУ?..
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30.11.2020 09:54 Ответить
Трещина в кости пройдет. А вот трещина в прамой кишке, в сочетании с Паркинсоном, будут мучить Путина до самого недалекого конца.
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30.11.2020 09:04 Ответить
Буш постійно через своїх скотчей падав. Головне, шо традиція жити у Білому домі з собакою повертається. Додік був єдиним президентом, хто не мав собаки. Ще Шопенгауер казав, що людина, яка не відчуває жалю до собак - не є нормальною людиною.
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30.11.2020 09:25 Ответить
Ничего, до суда заживёт, сидеть долго, до конца дней...
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30.11.2020 09:30 Ответить
тpaмп банановую кожуру подкинул
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30.11.2020 09:34 Ответить
77 років !! Яке президентство вже у 77 років.. Невже деми не змогли знайти гідного кандидата, але якому не під вісімдсят?
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30.11.2020 09:37 Ответить
Петі було 50, - а толку?
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30.11.2020 09:50 Ответить
Толку?? Хочаб те, що ти сидиш у теплій хаті, не під обстрілами і не у зруйнованому кацапами місті/селі.. Але ж вам, тролякам, такі дрібнички не вдаються важливими, так же ж, дуст?
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30.11.2020 10:05 Ответить
вот то ли дело сейчас,при нынешнем - ******..
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30.11.2020 10:07 Ответить
а вот при нынешнем нелохе - збсь стало, да?
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30.11.2020 16:54 Ответить
Байдену не треба підіймати штангу - від нього вимагаеться мудрість та поміркованість.

Крім того, у Америці інший рівень життя і вікові рамки: Клінт Істуд набагато старший, при цьому керує власним вертольотом, грає у кіно і успішно працює режисером. Не треба судити по собі чи власних батьках.
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30.11.2020 09:56 Ответить
Іствуд.
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30.11.2020 09:58 Ответить
достатньо подивитись на його. Типовий лєонід ілліч часів розвинутого соціалізму. В 77 років людина вже погано соображає навіть, вік бере своє, як не крути. Де поділись американські Кеннеді !! Пан Байден, вибачте, на мумію вже схожий.
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30.11.2020 10:07 Ответить
извините -мне тоже 77 но чуствую себя прекрасно и не переступаю через молоденьких хотя вырос в Украине в селе без отца на войне в Венгрии погиб в 44 а какая была жизнь тогда это было жуть
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30.11.2020 10:41 Ответить
я радий за вас)). Але, Вам і не потрібно буде приймати рішень світового рівня. В мене батькам трохи за 80, ніколи не пиячили, здоровий образ життя ведуть, почуваються також (дякувати Богу) більш менш, але і увага вже не та, і пам"ять підводить інколи. Роки є роки, марно боротися з природою.
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30.11.2020 10:45 Ответить
Готовьтесь к тому , что в ближайшей перспективе президентом станет чёрная американкая индусского происхождения Камала Харрис , к этому собственно всё и шло . Хорошо это для Америки или плохо , поймёт только тот , кто знает , как работают темнокожие в штатах. Аминь.
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30.11.2020 09:49 Ответить
Надеемся - план Трампа таки сработает, несмотря на все коррупционные суды и таких же коррумпированных руководителей некоторых каунти и целых штатов. Всё выйдет наружу и тогда многим придется переобуваться на лету! Ждём. А бидон должен быть здоров, что бы предстать перед судом, хотя, он - пешка.
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30.11.2020 09:57 Ответить
Использованный Трампакс благополучно выброшен в урну. Смиритесь, убогие.
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30.11.2020 10:00 Ответить
Сразу видно осведомленного, грамотного и культурного человека.
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30.11.2020 10:03 Ответить
А "Бидон" - это чей уровень интеллекта ?
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30.11.2020 12:20 Ответить
Здесь моё личное неуважение к конкретному персонажу... Но инакомыслящих я "убогими" не обзывал.
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30.11.2020 12:42 Ответить
Зачем нам к этому готовиться? Это вы готовьтесь - вас ведь иметь будут.
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30.11.2020 10:01 Ответить
сиплеться просто на очах той байден. ліваки з дем партії із задоволенням потирають лапи
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30.11.2020 09:55 Ответить
интересно,почему их воротилы не снимут какой-нибудь сериал и не поставят Президентом своего Хэллобоуродко ?
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30.11.2020 10:10 Ответить
Хм... Клиновидная кость? Это надо, чтоб бетонный блок упал на стопу... От подворота, обычно, ломаются лодыжки
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30.11.2020 10:13 Ответить
або остеопороз
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30.11.2020 10:23 Ответить
держите вкурсе то там покакал и какая вворона на дереве пукнула и пописяла
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30.11.2020 10:29 Ответить
не вірю у випадковість.я гарно оглянула б те місце,де підковзнувся і взуття.
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30.11.2020 10:41 Ответить
Натякаєте, що це Трамп навмисне залишив свою какашку, щоб на ній послизнувся Байден?
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30.11.2020 10:51 Ответить
Головне, щоб ольцгеймер-бокс не тріснув
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30.11.2020 10:47 Ответить
нехай би грався собі з кошенятами чи тарганами там ....
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30.11.2020 10:49 Ответить
шойгу нашаманил...
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30.11.2020 10:56 Ответить
Старий Пердло ще не встиг за стерно взятися, а вже тріснув і з нього пісок посипався. А що ж воно далі буде? Колись піндоси насміхалися з пристаркуватого Політбюро і Генсека, тепер нехай у Білому Домі гериатричний пансіонат з памперсами відкривають. А Секретна Служба нехай вчиться контролювати відсутність грудочок у манній каші, щоб у ній вставна щелепа не застрявала.
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30.11.2020 11:09 Ответить
Что за чушь. Для политика важно не как он холит, а как он мыслит , какие решения принимает. Думаю, Байден справится. С их уровнем медицины- 77 не то же самое, что украинские 77. У нас умирают в 60.
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30.11.2020 11:55 Ответить
Хоть бы до инаугурации дожил бы...
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30.11.2020 13:05 Ответить
Фанати навіть не знають, скільки їхньому кумиру років.

Повних 78.

Але тут окремі верещали і бажали йому 8-річного терміну президентства.

Дивувати нема кому.
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30.11.2020 15:33 Ответить
Привіт! Та в нього вже немає житєвої енергії.Він вже явно старий духом.Трамп не набагато молодший,але ще бігає.Що може такий президент вирішити в ********* швидкоплинному світі? Там в дем партії що не було когось іншого? Ці питання не до тебе звісно.
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30.11.2020 15:46 Ответить
І тобі привіт ! Саме так. Він справляє дуже хворобливе враження: і воно не є оманливе. Я теж не раз писала про це: кидається у вічі страшенно. Його оточення про це добре знає. У них своя ціль: за його спиною привести інших, які насправді керуватимуть. Він обійшов інших кандидатів з різних причин. У них там своя =свайба=. Чи хай буде кухня.

Приємного тобі дня !
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30.11.2020 15:59 Ответить
 
 