COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1460, Днепропетровщина - 1138 и Одесчина - 818

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве (1460), Днепропетровской (1138) и Одесской (818) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 30 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 460 человек.

Общее количество инфицированных составляет 70 478 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 292 человек, за прошедшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 22 843 пациента.

По состоянию на 30 ноября количество активных больных Киеве составляет 46 343 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 29 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1740 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1 138 человек. Общее количество инфицированных - 38 789. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 892 человека, за сутки - 20. С начала эпидемии выздоровели 18 927 пациентов. Количество активных больных в Днепропетровской области - 18 970.

В Одесской области коронавирусом заболели 818 человек. Общее количество инфицированных составляет 44 949 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 579 человек, за минувшие сутки - 12. С начала эпидемии выздоровели 9 113 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 35 257 человек.