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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1460, Днепропетровщина - 1138 и Одесчина - 818

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1460, Днепропетровщина - 1138 и Одесчина - 818

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве (1460), Днепропетровской (1138) и Одесской (818) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 30 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 460 человек.

Общее количество инфицированных составляет 70 478 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 292 человек, за прошедшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 22 843 пациента.

По состоянию на 30 ноября количество активных больных Киеве составляет 46 343 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 29 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1740 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1 138 человек. Общее количество инфицированных - 38 789. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 892 человека, за сутки - 20. С начала эпидемии выздоровели 18 927 пациентов. Количество активных больных в Днепропетровской области - 18 970.

В Одесской области коронавирусом заболели 818 человек. Общее количество инфицированных составляет 44 949 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 579 человек, за минувшие сутки - 12. С начала эпидемии выздоровели 9 113 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 35 257 человек.

карантин (16729) Киев (25466) Одесская область (3538) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (3827)


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30.11.2020 08:44 Ответить
Наприклад, в мене мати, їй 62 роки, вона працює вчителем в Київській школі. Вчителям за декілька місяців дали лише одну маску для захисту. Одну, Карл! Якщо в супермаркетах, банках, магазинах огорожуються хоч целофаном, то в школі учні на тобі буквально виснуть. Діти дуже близько спілкуються і цього їм не заборониш. Чому вчителі повинні так ризикувати своїм життям. Хто їм оплатить важкий перебіг хвороби ? А платити доведеться до 50 тисяч. Ще гарно, якщо знайдеться місце, а не залишать помирати вдома. Наберіть в гуглі "від ковід помер вчитель". Побачите скільки педагогів вже не зайдуть в свій клас. Доречі, на дистанційному вчителі працюють ще більше ніж у школі: в Зум, Скайп, Гугл Мит, вайбер тощо. І учні з батьками виносять мозок аж до ночі. Сам був свідком цього. Вчителі не дадуть сбрехати.
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30.11.2020 09:16 Ответить
Вже на пенсії, хай сидить вдома. Молодих фахівців які бажають працювати і не можуть влаштуватися вистачає.
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30.11.2020 09:59 Ответить
Пенсія півтора роки. Як вижити на пенсію 3000 грн ? Молодих багато на вчителя у Києві за 7-8 000 грн ? До 35 дебілів у клас ? Ню-ню... Ви б до них пішли ?

https://www.youtube.com/watch?v=_GxgECRGNJ0

Чи до таких https://youtu.be/TjjxIvN9nTE?t=48
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30.11.2020 13:11 Ответить
Кожен сам робить свій вибір, ніхто нікого не примушує. А маски шийте самі і зрозумійте, нарешті, в цій країні вам ніхто нічого не зобов'язаний. Вчіться розраховувати тільки на себе.
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30.11.2020 14:39 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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30.11.2020 09:17 Ответить
тогда уже ДнепропетровСЧине, если на ОдеСЧине
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30.11.2020 10:22 Ответить
 
 