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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Катастрофа АН-26 под Чугуевом: в "Укроборонпроме" не нашли нарушений при ремонте самолета

Катастрофа АН-26 под Чугуевом: в

"Укроборонпром" провел служебное расследование относительно обслуживания самолета АН-26, который потерпел катастрофу в Чугуеве. По результатам не было обнаружено никаких нарушений при ремонте самолета.

Об этом рассказал глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, двигатель самолета ремонтировала "Мотор Сич", которая не входит в периметр "Укроборонпрома".

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"410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой, мы без сомнения проверили сразу же после трагедии. Были проведены внутренние расследования, были сделаны определенные выводы касательно технологических процессов. По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода", - сказал Фоменко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1717) ремонт (1180) самолет (3587) Харьковщина (5577) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+2
Я поверю выводам ,если расследование будет делать buying , 😠.Все остальное фуфло , главное чтобы на ***** тень не пала 😡
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30.11.2020 09:51
+1
Не там шукають. Потрібно шукати кацапсинських диверсантів. АН 26 може летіти на одному двигуні і приземлитись без обох. А тут літак розсипався в повітрі.
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30.11.2020 09:02
+1
А значит, двигатель самолета, который ремонтировала Мотор сич, ещё не проверили?
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30.11.2020 09:02
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Это значит. что причина крушения,- человеческий фактор? Это кто-то ПОСМЕРТНО будет признан виновным...
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30.11.2020 08:56 Ответить
к сожалению,в авиации так случается...

да и на дорогах довольно часто виновник погибает
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30.11.2020 09:00 Ответить
Просто, мне кажется, могут последовать для назначенного виновника как финансовые, так и репутационные потери.
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30.11.2020 09:04 Ответить
финансовые вряд ли ,все таки выполняли государственное задание,государство страхует .

репутационные скорее всего будут у начальника училища и вниз по служебной лестнице до командира подразделения.
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30.11.2020 09:13 Ответить
Я имела в виду выплаты по случаю гибели.
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30.11.2020 09:21 Ответить
Не там шукають. Потрібно шукати кацапсинських диверсантів. АН 26 може летіти на одному двигуні і приземлитись без обох. А тут літак розсипався в повітрі.
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30.11.2020 09:02 Ответить
Шо ти верзеш? Який літак розсипався в повітрі?
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30.11.2020 11:24 Ответить
А значит, двигатель самолета, который ремонтировала Мотор сич, ещё не проверили?
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30.11.2020 09:02 Ответить
У меня был такой же вопрос по двигателю.
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30.11.2020 09:05 Ответить
а у меня был и есть вопрос:

- почему, заходящий на посадку самолет, резко уходит влево сразу после включения фар?(так назвали резкую вспышку огня)
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30.11.2020 09:56 Ответить
Намекаете на то, что включение фар сработало, как детонатор и ... рвонуло? А крен за счет чего? В рулевом что-то начудили?
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30.11.2020 10:22 Ответить
не намекаю, а сомневаюсь - не умышленно ли комментатор назвал вспышку, включением фар...

вспышка с левой стороны, туда и крен
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30.11.2020 10:40 Ответить
А причем здесь двигатель, если второй работал? Он мог спокойно летать и на одном.
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30.11.2020 09:33 Ответить
Как можно объективно расследовать катастрофу, если ее расследуют люди из того же ведомства, а независимого органа нет?

Кому выгодно выносить сор из избы?

Никому.
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30.11.2020 09:32 Ответить
Я поверю выводам ,если расследование будет делать buying , 😠.Все остальное фуфло , главное чтобы на ***** тень не пала 😡
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30.11.2020 09:51 Ответить
Без кац. агентуры там не обошлось. Без покрывателей - тоже. Это однозначно. Первым был американский летчик (вместе с нашим командиром). Это второй случай. Значит, надо ждать еще более ужасного.

После первого взрыва арсенала не последовало никаких выводов. Были прикрытия и стрелочники. Потом: все повторялось с завидным постоянством.

То же самое можно говорить о пожарах в Одессе.

Так что: продолжение следует, как пишут в этих случаях.

Пора б уже тех, кто делает эти отмазки, брать за жабры.
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30.11.2020 10:01 Ответить
 
 