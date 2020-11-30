Катастрофа АН-26 под Чугуевом: в "Укроборонпроме" не нашли нарушений при ремонте самолета

"Укроборонпром" провел служебное расследование относительно обслуживания самолета АН-26, который потерпел катастрофу в Чугуеве. По результатам не было обнаружено никаких нарушений при ремонте самолета.

Об этом рассказал глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, двигатель самолета ремонтировала "Мотор Сич", которая не входит в периметр "Укроборонпрома".

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"410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой, мы без сомнения проверили сразу же после трагедии. Были проведены внутренние расследования, были сделаны определенные выводы касательно технологических процессов. По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода", - сказал Фоменко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.