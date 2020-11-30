Катастрофа АН-26 под Чугуевом: в "Укроборонпроме" не нашли нарушений при ремонте самолета
"Укроборонпром" провел служебное расследование относительно обслуживания самолета АН-26, который потерпел катастрофу в Чугуеве. По результатам не было обнаружено никаких нарушений при ремонте самолета.
Об этом рассказал глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, двигатель самолета ремонтировала "Мотор Сич", которая не входит в периметр "Укроборонпрома".
"410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой, мы без сомнения проверили сразу же после трагедии. Были проведены внутренние расследования, были сделаны определенные выводы касательно технологических процессов. По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода", - сказал Фоменко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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да и на дорогах довольно часто виновник погибает
репутационные скорее всего будут у начальника училища и вниз по служебной лестнице до командира подразделения.
- почему, заходящий на посадку самолет, резко уходит влево сразу после включения фар?(так назвали резкую вспышку огня)
вспышка с левой стороны, туда и крен
Кому выгодно выносить сор из избы?
Никому.
После первого взрыва арсенала не последовало никаких выводов. Были прикрытия и стрелочники. Потом: все повторялось с завидным постоянством.
То же самое можно говорить о пожарах в Одессе.
Так что: продолжение следует, как пишут в этих случаях.
Пора б уже тех, кто делает эти отмазки, брать за жабры.