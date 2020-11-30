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Новости Коронавирус и карантин
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Проект "Без цензуры": Большое воровство. Как из-за предвыборного Зе-пиара страна оказалась не готовой к коронавирусу. ВИДЕО

Большой дерибан, то есть большое строительство - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем. Да-да, то самое, на которое выделили почти половину коронавирусного фонда.

О чем молчат большие каналы, потому что зачем же говорить правду о реальных деяниях величайшего лидера современности?

Вдруг вы не в курсе - в этом году мы имеем рекордный бюджет на дороги. По подсчетам министра финансов - 129 миллиардов гривен. Это как пять бюджетов на государственный оборонный заказ воюющей Украины! Сколько это кислородных концентраторов, аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов или временных госпиталей - даже думать не хочется. Потому что становится реально страшно.

Зачем государство упорно и неустанно закатывает деньги в асфальт, когда люди умирают под приемными отделениями больниц, а кислородом больных ковид обеспечивают волонтеры?

Как ЗЕ!-команда во время пандемии потратила десятки миллиардов наших с вами гривен на собственную пиар-программу перед местными выборами?

И почему все это Большое строительство рискует превратиться в огромный "долгострой"?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, по словам Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, несмотря на пандемию и кризис, Большое дорожное строительство в Украине не останавливалось ни на минуту. В июле он заявил. что к концу этого года планируется восстановить более 6000 км автодорог. Вместе с тем, финансирование дорожной отрасли сохранено полностью, а также привлечены еще 35 млрд грн дополнительных средств. В итоге, на строительство украинских дорог в этом году будут направлены более 100 млрд гривен.

14 ноября экс-министр финансов Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".

Автор: 

дороги (2512) Зеленский (20185) карантин (16729) фонд (141) COVID-19 (18608) Буткевич Богдан (433) коронавирус (17042) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+10
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30.11.2020 09:39
+4
да, ходить не по болоту приятно, но на это надо иметь бабки, а не тогда когда на пенсии денег не хватает
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30.11.2020 09:49
+3
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30.11.2020 10:49
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через два года фуры разобьют эти дороги, и деньги вылктят в трубу. дороги это конечно хорошо, но для тех кто может себе позволить... и в перву. очереть те что важны для промышленности, а не те по еоторвм два с половиной туриста проедет и что никогда не окупит эту дорогу
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30.11.2020 09:38 Ответить
А до сіл треба відновлювати дороги, чи хай і надалі по багнюці їздять, тому, що такі капіталовкладення себе еіколи "нє окупят"?
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30.11.2020 09:46 Ответить
и что, обновляют до сел? или ложат асфальт поверх основных построенных дорог
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30.11.2020 09:48 Ответить
да, ходить не по болоту приятно, но на это надо иметь бабки, а не тогда когда на пенсии денег не хватает
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30.11.2020 09:49 Ответить
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30.11.2020 09:39 Ответить
И что ?Что это даст?просто все еще больше поймут что воровать можно больше.Только делись и воруй.Все равно не посадят.Это как реклама,чтоб знал кому нести
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30.11.2020 09:48 Ответить
Походу этот проект безцензуры самимим ворами и оплачивается.Такая рекоама
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30.11.2020 09:52 Ответить
какие же вы смешные? какая лучшая аналитика? где вы были со своей аналитикой, когда говно лезло во власть?
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30.11.2020 09:54 Ответить
Сказочный звизь дежь
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30.11.2020 09:56 Ответить
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30.11.2020 09:57 Ответить
"Проект "Без цензуры": Большое воровство. Как из-за предвыборного Зе-пиара страна оказалась не готовой к коронавирусу." - так что, Зеленский и тут нас обманул, он не чемпион по борьбе с коронавирусом? И мама Рима нас перед выборами обманула - https://www.youtube.com/watch?v=_yuG_QkWuck "он не будет воровать и не даст никому воровать".
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30.11.2020 10:13 Ответить
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30.11.2020 10:49 Ответить
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30.11.2020 16:06 Ответить
Країна не готова до епідемії це як? Епідемія, що тільки рпочинається? Пора вже ставити питання про цілеспрямований ЕТНОЦИД! Спустошення спецфонду на другорядні речі коли люди помирають це ЗЛОЧИН. І не вийде його списати на некомпетентність.
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30.11.2020 22:30 Ответить
Страшно представить, как бы верещала мосийчучка, если-бы нечто подобное отмочила предыдущая власть...
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30.11.2020 23:04 Ответить
 
 