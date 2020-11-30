Проект "Без цензуры": Большое воровство. Как из-за предвыборного Зе-пиара страна оказалась не готовой к коронавирусу. ВИДЕО

Большой дерибан, то есть большое строительство - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем. Да-да, то самое, на которое выделили почти половину коронавирусного фонда.

О чем молчат большие каналы, потому что зачем же говорить правду о реальных деяниях величайшего лидера современности?

Вдруг вы не в курсе - в этом году мы имеем рекордный бюджет на дороги. По подсчетам министра финансов - 129 миллиардов гривен. Это как пять бюджетов на государственный оборонный заказ воюющей Украины! Сколько это кислородных концентраторов, аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов или временных госпиталей - даже думать не хочется. Потому что становится реально страшно.

Зачем государство упорно и неустанно закатывает деньги в асфальт, когда люди умирают под приемными отделениями больниц, а кислородом больных ковид обеспечивают волонтеры?

Как ЗЕ!-команда во время пандемии потратила десятки миллиардов наших с вами гривен на собственную пиар-программу перед местными выборами?

И почему все это Большое строительство рискует превратиться в огромный "долгострой"?

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Напомним, по словам Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, несмотря на пандемию и кризис, Большое дорожное строительство в Украине не останавливалось ни на минуту. В июле он заявил. что к концу этого года планируется восстановить более 6000 км автодорог. Вместе с тем, финансирование дорожной отрасли сохранено полностью, а также привлечены еще 35 млрд грн дополнительных средств. В итоге, на строительство украинских дорог в этом году будут направлены более 100 млрд гривен.

14 ноября экс-министр финансов Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".