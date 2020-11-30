"Скиф", "Стугна", "Корсар" и радары: "Укроборонпром" назвал, какое оружие украинского производства популярно за рубежом
Оборонный концерн "Укроборонпром" больше работает на экспорт, чем на внутренний рынок. За границей самыми популярными являются ракеты и радары украинского производства.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, концерн продает за рубеж две трети от всего производства.
"Это ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар", которые пользуются большой популярностью. Также популярны за границей украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для Военно-морского флота других стран, например, Индии", - сказал Фоменко.
Также популярны украинские услуги по ремонту военной техники.
"Например, конотопский завод "Авиакон" впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере", - добавил глава концерна.
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ОПЗЖ: за - 0, проти - 17 утрималось - 0, не голосувало - 18.
"Європейська Солідарність": за - 0, проти - 24, утримались - 0, не голосували - 2.
"Батьківщина": за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
"Голос": за - 0, проти - 0, утримались - 13, не голосували - 0.
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