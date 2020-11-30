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Новости Агрессия России против Украины
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"Скиф", "Стугна", "Корсар" и радары: "Укроборонпром" назвал, какое оружие украинского производства популярно за рубежом

Оборонный концерн "Укроборонпром" больше работает на экспорт, чем на внутренний рынок. За границей самыми популярными являются ракеты и радары украинского производства.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, концерн продает за рубеж две трети от всего производства.

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"Это ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар", которые пользуются большой популярностью. Также популярны за границей украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для Военно-морского флота других стран, например, Индии", - сказал Фоменко.

Также популярны украинские услуги по ремонту военной техники.

"Например, конотопский завод "Авиакон" впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере", - добавил глава концерна.

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Автор: 

оружие (10195) Укроборонпром (1238) Фоменко Игорь (9)


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Топ комментарии
+6
Угу, а на внутренний рынок приходится работать американцам и волонтерам
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30.11.2020 09:02
+5
ну,это уже не их вина...а тех,кто бюджет принимает
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30.11.2020 09:06
+5
А воно їм тре???В планаи кремля розвиток ВСУ не входить !!!)))
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30.11.2020 09:20
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Нужно максимально популяризировать его у жителей ОРДЛО.
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30.11.2020 09:01 Ответить
Угу, а на внутренний рынок приходится работать американцам и волонтерам
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30.11.2020 09:02 Ответить
ну,это уже не их вина...а тех,кто бюджет принимает
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30.11.2020 09:06 Ответить
Хто там на Банковій банкує ??))
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30.11.2020 09:28 Ответить
Слуги Коломойського, подруга Коломайського, за майбутнє Коломойського, пацюки й позафракційні.
Як за бюджет на 2021 рік голосували по фракціях та групах:

"Слуга народу": за - 209, проти - 0, утримався - 1, не голосувало 2.
ОПЗЖ: за - 0, проти - 17 утрималось - 0, не голосувало - 18.
"Європейська Солідарність": за - 0, проти - 24, утримались - 0, не голосували - 2.
"Батьківщина": за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
"Голос": за - 0, проти - 0, утримались - 13, не голосували - 0.
Депутатська група "Довіра": за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
Депутатська група "Партія "За майбутнє": за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 5.
Позафракційні: за - 11, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
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30.11.2020 10:29 Ответить
ПЭС та ПОПЗЖ - разом, ось що з цього виходить.
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01.12.2020 08:31 Ответить
Не столько тех кто принимает, а тех кто не осваивает средства, почему-то Аваков (не фанат Авакова, но эффективность в некоторых вопросах имеется) успевает все время во всех структурах МВД, а в мин обороне и при Порошенко и при Зеленском - ничего не успевают. Там на конец года постоянно остатки.
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01.12.2020 08:29 Ответить
ПреЗЕдент оказался обыкновенным барыгой, который не разорвал подписанные контракты и подписал новые для продажи вооружения в другие страны в то время, как на передовой "нет нормального вооружения"?...так все происходит, зелебобики?....сверьтесь с методичками двухлетней давности...
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30.11.2020 09:06 Ответить
Чому зелень не закуповує озброєння для ЗСУ?
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30.11.2020 09:18 Ответить
А воно їм тре???В планаи кремля розвиток ВСУ не входить !!!)))
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30.11.2020 09:20 Ответить
Ці мізерні об"єми мабуть і на 1% потенціала України не потягнут !!!)))
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30.11.2020 09:26 Ответить
Головне щоб кацапам ця зброя не попадала.
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30.11.2020 15:48 Ответить
 
 