"Скиф", "Стугна", "Корсар" и радары: "Укроборонпром" назвал, какое оружие украинского производства популярно за рубежом

Оборонный концерн "Укроборонпром" больше работает на экспорт, чем на внутренний рынок. За границей самыми популярными являются ракеты и радары украинского производства.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, концерн продает за рубеж две трети от всего производства.

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"Это ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар", которые пользуются большой популярностью. Также популярны за границей украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для Военно-морского флота других стран, например, Индии", - сказал Фоменко.

Также популярны украинские услуги по ремонту военной техники.

"Например, конотопский завод "Авиакон" впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере", - добавил глава концерна.

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