"Слуга народа" Мокан о Госбюджете-2021: Повышение зарплат немного откладывается из-за нехватки средств

В государственном бюджете на следующий год есть три приоритетные сферы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По словам парламентария, в проекте бюджета на следующий год все социальные показатели индексируются по тем финансовым возможностям, которыми обладает наше государство.

"Я бы с большим удовольствием хотел поднимать пенсии, зарплаты и соцвыплаты, но мы должны исходить из реалий. Приоритетом в следующем году является нацбезопасность и оборона, сфера здравоохранения, хотя несколько не дотянули до того уровня, который бы по максимуму обеспечил потребности системы здравоохранения в следующем году, включая существенное повышение зарплаты врачам. Но это планируют делать постепенно. Все-таки на треть медикам... Ну и образование, конечно, также это стратегическое направление, все-таки на треть в следующем году зарплату медикам и педагогам поднимают", - объяснил Мокан.

Нардеп отметил, что повышение зарплат немного откладывается из-за нехватки средств.

"На самом деле действительно Кабмин отменил постановление еще одного из предыдущих правительств, которое существенно поднимало зарплаты, но не было подкреплено финансами, так как по расчетам это требовало плюс дополнительно 50 млн грн, которых сейчас у нашего государства нет. Это откладывается, но это не означает, что не будет повышения зарплат педагогам. С 1 января следующего года планируется повышение им зарплаты на 20%, а в июле еще на 8,2%, то есть почти на треть вырастут оклады педагогов", - добавил Мокан.

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