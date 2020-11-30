РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4433 посетителя онлайн
Новости Бюджет-2021
3 044 53

"Слуга народа" Мокан о Госбюджете-2021: Повышение зарплат немного откладывается из-за нехватки средств

В государственном бюджете на следующий год есть три приоритетные сферы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По словам парламентария, в проекте бюджета на следующий год все социальные показатели индексируются по тем финансовым возможностям, которыми обладает наше государство.

"Я бы с большим удовольствием хотел поднимать пенсии, зарплаты и соцвыплаты, но мы должны исходить из реалий. Приоритетом в следующем году является нацбезопасность и оборона, сфера здравоохранения, хотя несколько не дотянули до того уровня, который бы по максимуму обеспечил потребности системы здравоохранения в следующем году, включая существенное повышение зарплаты врачам. Но это планируют делать постепенно. Все-таки на треть медикам... Ну и образование, конечно, также это стратегическое направление, все-таки на треть в следующем году зарплату медикам и педагогам поднимают", - объяснил Мокан.

Нардеп отметил, что повышение зарплат немного откладывается из-за нехватки средств.

"На самом деле действительно Кабмин отменил постановление еще одного из предыдущих правительств, которое существенно поднимало зарплаты, но не было подкреплено финансами, так как по расчетам это требовало плюс дополнительно 50 млн грн, которых сейчас у нашего государства нет. Это откладывается, но это не означает, что не будет повышения зарплат педагогам. С 1 января следующего года планируется повышение им зарплаты на 20%, а в июле еще на 8,2%, то есть почти на треть вырастут оклады педагогов", - добавил Мокан.

Читайте: В случае роста госпитализаций Кабмин может ввести полный локдаун, - "слуга народа" Мокан

Автор: 

госбюджет (1186) Мокан Василий (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Не хватает средств при росте экономики на 40%?...Так бывает?....
показать весь комментарий
30.11.2020 09:22
+14
показать весь комментарий
30.11.2020 09:29
+12
показать весь комментарий
30.11.2020 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я бы тоже хотел поднять зарплаты, но за это желание меня презом не выбирают...
показать весь комментарий
30.11.2020 09:18 Ответить
Это патамушо не тем зарплаты поднять хотите.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:05 Ответить
Не хватает средств при росте экономики на 40%?...Так бывает?....
показать весь комментарий
30.11.2020 09:22 Ответить
просто в экономике прорыв
показать весь комментарий
30.11.2020 09:27 Ответить
и даже не один прорыв... целое сито прорывов...
показать весь комментарий
30.11.2020 09:51 Ответить
👍🤣😁
показать весь комментарий
30.11.2020 09:27 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 09:43 Ответить
та ничего страшного... главное, чтобы хватило ОПе, прокурорам и ментам, вдупутатам...
показать весь комментарий
30.11.2020 09:25 Ответить
То отож!!!)))
показать весь комментарий
30.11.2020 09:33 Ответить
О чем речь, людям ведь тоже повыстли. Только на газ и свет. Ну а пенсии, то попизжее.
показать весь комментарий
30.11.2020 09:25 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 11:09 Ответить
Если разворовывать такими темпами то их никогда не хватит !
показать весь комментарий
30.11.2020 09:26 Ответить
А как же обещание поднять зарплаты на сумму которую Порох воровал????
показать весь комментарий
30.11.2020 09:26 Ответить
Підождіть. Вже півтора року слідство ніяк не може встановити суму вкраденого, вже навіть і по панамських офшорах "шарили" і на Гонтарєву в Лондоні "наїзджали" але все марно. Не допогла і заміна нового Генпрокурора. Так що поки "надо ждать, надєяться і вєріть".
показать весь комментарий
30.11.2020 11:53 Ответить
Ввели локдаун лохам на зарплати
показать весь комментарий
30.11.2020 09:27 Ответить
Локдаун ввели , как Зеленский принял присягу.
показать весь комментарий
30.11.2020 09:29 Ответить
Всем свидетелям коронавируса читать ,,лох-даун,, ! )))
показать весь комментарий
30.11.2020 09:30 Ответить
Как это? Но ведь клован 73% дурачкам обещал.
показать весь комментарий
30.11.2020 09:28 Ответить
Обіцяти ,не означає оженитись !!))
показать весь комментарий
30.11.2020 09:31 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 09:29 Ответить
На фіга ти витягнув це фуфло ???)))
показать весь комментарий
30.11.2020 09:32 Ответить
Напомнил 73% их "эксперда" с быстрых реформ. Они его пустой треп приводили как аргумент.
показать весь комментарий
30.11.2020 09:36 Ответить
Про нього навіть згадувати гидко !!))
показать весь комментарий
30.11.2020 09:38 Ответить
Если не помнить своих ошибок, то неизбежно их повторение. Вот для 73% постоянно напоминаем.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:05 Ответить
Как только "Порошенко убрался",зелёные макаки жидко обделались и просрали весь бюджет в минус казне.
показать весь комментарий
30.11.2020 09:36 Ответить
Чтобы отмазать Каломойского от Суда в США,Зеля заплатит за братана любую сумму...
показать весь комментарий
30.11.2020 09:30 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 09:31 Ответить
папа рэбэ карломойский и зелебуратиина
показать весь комментарий
30.11.2020 10:28 Ответить
Калло Мойский !
показать весь комментарий
30.11.2020 09:31 Ответить
Уточняю.Какой он Шмаркле братан? Это его пахан.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:42 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 09:32 Ответить
А где каменты от фанатов зеленожопого?Вам,дблам по прежнему "хуже не будет"?"Папередники " оставили в казну 130млрд,куда делись деньги?Але, зебильные?
показать весь комментарий
30.11.2020 09:35 Ответить
В асфальт закатали !!)))
показать весь комментарий
30.11.2020 09:37 Ответить
"Римонт дарог"...
показать весь комментарий
30.11.2020 09:42 Ответить
А повышение цен нет, не откладывается. Вы главное потерпите еще немного. примерн годика 3 и все будет хорошо. Но не у вас, лошары

показать весь комментарий
30.11.2020 09:37 Ответить
Зеленым брехать, не мешки ворочать. "Приоритет нацбезопасность и соц сфера", ага, то то же ОПе Ермака , прокурорам и полиции поднимают, и из ковид фонда на распил по стройке дорог отправляют.
показать весь комментарий
30.11.2020 09:37 Ответить
та накуй взагалі ті зарплати... он бубочкє зп не треба, дєрьмак теж не на зп живе... зарплати се пережиток для країни з юродивими які закінчили епоху бідності
показать весь комментарий
30.11.2020 09:38 Ответить
Повышение зарплат и уровня жизни переносится до выборов нормального президента
показать весь комментарий
30.11.2020 09:44 Ответить
А рост цен не хотите отложить?Хотя бы на жратву.Народ уже в АТБ ходит,как в музей.Аааа...Это не к вам вопрос?
показать весь комментарий
30.11.2020 09:48 Ответить
ЗЕлохи, обіцяного 3 роки чекають.
показать весь комментарий
30.11.2020 09:51 Ответить
Почему не назвал самое приоритетное задание?
Убить мелкий и средний бизнес.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:02 Ответить
Как же так? Выходит, эпоха бедности продолжается?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:09 Ответить
а ви візьміть грошей з мільонних зарплат керівника Укрпошти, чи Нафтогазу..
показать весь комментарий
30.11.2020 10:14 Ответить
"Слуга народа" Мокан о Госбюджете-2021: Повышение зарплат немного откладывается из-за нехватки средств - а кто украл больше чем запланировано? Не уж-то опять Коломойский , Фирташ, Пинчук и другие на них похожие?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:20 Ответить
Та Порох продовжує красти. Ніяк не вгамується.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:48 Ответить
Так, а чому ж тоді не откдадиваєтся зростання цін на харчі та товари? чи то таке... захочуть їсти - бубуть купувати.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:45 Ответить
Члени слуги, а чололвіку Бєня_диктовалки ви це сказали, замість того, щоб нарахувати йому 750 тис грн? А що ж так?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:49 Ответить
Повышение зарплат немного откладывается из-за нехватки средств - немного это сколько,год два. Просто если они дальше будут в том же духе некого будет защищать. А может под защищать он имеет ввиду Ахметова с Коломойским.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:01 Ответить
Что то киля азиров вспоминается. Со своей нетленкой-,,пакращення прийдэ папизже". Все меньше отличий между,,новымилицами,, и старыми совковыми маразматиками
показать весь комментарий
30.11.2020 11:28 Ответить
"Птєнци Керенського", сер.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:41 Ответить
Не розумію про який пріорітет сфери охорони здоров*я він говорить, коли на неї зменшили видатки, як і на оборону, а,навпаки, збільшили на силові структури, апарат ОПУ і ВР. Не здивуюся, що цю заяву знову девуалюють як особисту думку депутата чи вирвану з контексту.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:39 Ответить
 
 