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Новости Агрессия России против Украины
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После реформы в "Укроборонпроме" останутся 65 предприятий из 116, - и.о. гендиректора Фоменко

После реформы в

Оборонный концерн "Укроборонпром" в рамках реформы может лишиться почти половины своих предприятий. Из 116 предприятий планируют оставить 65.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава концерна Игорь Фоменко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 17 предприятий, которые входят в состав "Укроборонпрома", сейчас не ведут экономической деятельности и будут переданы в Фонд госимущества, после чего они будут проданы частным инвесторам.

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"В итоге трансформации в "Укроборонпроме" должны остаться 65 предприятий. Из 116 предприятий, которые входят в состав концерна", - сообщил Фоменко.

Он добавил, что в рамках реформы в "Укроборонпроме" хотят создать шесть холдингов и объединить в них все предприятия.

Автор: 

реформы (3950) Укроборонпром (1238) Фоменко Игорь (9)


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Топ комментарии
+9
После ваших зеленых "реформ" "Артем" перешел на однодневнуую (!) рабочую неделю. Что вы еще не угробили в оборонке?
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30.11.2020 09:39
+9
Это в стране которая воюет? Кацапы не сумели победить Украину в открытом противостоянии, решили разрушить ее изнутри. Кто главный диверсант понимают даже зебилы
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30.11.2020 09:45
+7
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30.11.2020 09:44
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30.11.2020 09:33 Ответить
Проклятые иуды зеленский "Слуги рашистов -оккупантов "и все шобла присосавшихся журнашлюх
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30.11.2020 09:38 Ответить
Без работы останутся тысячи людей...,главное не стрелять Мавзоленйных Хмырей Путлера...
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30.11.2020 09:38 Ответить
Точнее так: есть шанс, что тысячи людей наконец-то займутся делом. Хотя, вряд ли... Их уволят
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30.11.2020 10:42 Ответить
После ваших зеленых "реформ" "Артем" перешел на однодневнуую (!) рабочую неделю. Что вы еще не угробили в оборонке?
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30.11.2020 09:39 Ответить
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30.11.2020 09:44 Ответить
Это в стране которая воюет? Кацапы не сумели победить Украину в открытом противостоянии, решили разрушить ее изнутри. Кто главный диверсант понимают даже зебилы
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30.11.2020 09:45 Ответить
А остальные чурка Муся передаст своим покравителям из ************?
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30.11.2020 09:48 Ответить
да вообще всех поразгонять! Мешают России жить! Козлы)))
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30.11.2020 09:49 Ответить
"После реформы в "Укроборонпроме" останутся 65 предприятий из 116" - рассказывали, что Янукович ослаблял обороноспособность Украины.
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30.11.2020 09:59 Ответить
Зебіли, ви зробили це разом!

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30.11.2020 09:59 Ответить
Хорошо, если что-то там останется. Ощущение, что капитуляцию осталось офрмить только юридически. Фактически, мы уже платим репарации. Содержим зеленых человечков. И, т.д.
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30.11.2020 10:18 Ответить
Результат зеленых "реформ". Ужин на Ширлане

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30.11.2020 10:39 Ответить
Головне завдання для України зараз - пережити Блазня.
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30.11.2020 11:24 Ответить
 
 