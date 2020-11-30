После реформы в "Укроборонпроме" останутся 65 предприятий из 116, - и.о. гендиректора Фоменко
Оборонный концерн "Укроборонпром" в рамках реформы может лишиться почти половины своих предприятий. Из 116 предприятий планируют оставить 65.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава концерна Игорь Фоменко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 17 предприятий, которые входят в состав "Укроборонпрома", сейчас не ведут экономической деятельности и будут переданы в Фонд госимущества, после чего они будут проданы частным инвесторам.
"В итоге трансформации в "Укроборонпроме" должны остаться 65 предприятий. Из 116 предприятий, которые входят в состав концерна", - сообщил Фоменко.
Он добавил, что в рамках реформы в "Укроборонпроме" хотят создать шесть холдингов и объединить в них все предприятия.
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