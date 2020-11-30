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Боролся за независимость Украины и поднимал в Днепре первый сине-желтый флаг: от COVID-19 умер журналист Геннадий Сахаров

Боролся за независимость Украины и поднимал в Днепре первый сине-желтый флаг: от COVID-19 умер журналист Геннадий Сахаров

В Днепре на 76-м году жизни от коронавирусной болезни умер общественный деятель и журналист Геннадий Сахаров, многолетний корреспондент "Радио Свобода".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", о его смерти сообщил председатель Днепровского общества политических узников и репрессированных Иван Дремлюга.

Как сообщается, россиянин по происхождению, Геннадий Сахаров был одним и тех, кто боролся за независимость Украины.

В 1980-90-е принимал активное участие в общественно-политической работе - стоял у истоков Народного Руха в Днепре, поднимал в городе первый сине-желтый флаг.

С 1991 по 2006 годы работал корреспондентом Радио "Свобода" в Днепре. Друзья вспоминают его как смелого, ответственного, компетентного журналиста.

"Именно он для меня был примером, и остается примером настоящего журналиста и журналистской порядочности", - написал на своей странице в соцсети Олег Ростовцев.

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Сахаров был участником и освещал события Оранжевой революции и Революции Достоинства, в том числе участвовал в акциях протеста в защиту свободы слова.

Планируется, что прощание с журналистом состоится на следующей неделе.

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+15
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30.11.2020 09:45
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Светлая Память...
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30.11.2020 09:49
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Герої не вмирають
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30.11.2020 09:57
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30.11.2020 09:45 Ответить
Светлая Память...
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30.11.2020 09:49 Ответить
Герої не вмирають
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30.11.2020 09:57 Ответить
С.У.М.
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30.11.2020 10:03 Ответить
Светлая память
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30.11.2020 10:05 Ответить
Какие люди уходят! Царство Небесное! Пусть покоится с миром...
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30.11.2020 10:13 Ответить
Знімаю шляпу перед цим Українцем!

Співчуття родині, друзям та Україні !
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30.11.2020 10:31 Ответить
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30.11.2020 10:33 Ответить
Светлая память
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30.11.2020 10:49 Ответить
Слава Героям!
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30.11.2020 11:26 Ответить
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30.11.2020 13:38 Ответить
 
 