Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной: за неделю почти на 7 тыс. новых случаев и на 1,6 тыс. госпитализированных больше, - Степанов

В Украине продолжает оставаться напряженной ситуация с распространением коронавируса. За прошедшую неделю в стране зафиксировали почти на 7 тысяч больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшую неделю были выявлены 96 936 новых случаев COVID-19. Неделей ранее заразились ровно 90 тысяч человек. Кроме этого продолжает увеличиваться число госпитализаций - за прошедшую в больницу попали 11 606 человек, неделей ранее 10 597.

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"Ситуация остается достаточно напряженной. Увеличивается количество больных и как следствие увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы", - заявил Степанов.