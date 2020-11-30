РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4472 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 013 5

Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной: за неделю почти на 7 тыс. новых случаев и на 1,6 тыс. госпитализированных больше, - Степанов

Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной: за неделю почти на 7 тыс. новых случаев и на 1,6 тыс. госпитализированных больше, - Степанов

В Украине продолжает оставаться напряженной ситуация с распространением коронавируса. За прошедшую неделю в стране зафиксировали почти на 7 тысяч больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшую неделю были выявлены 96 936 новых случаев COVID-19. Неделей ранее заразились ровно 90 тысяч человек. Кроме этого продолжает увеличиваться число госпитализаций - за прошедшую в больницу попали 11 606 человек, неделей ранее 10 597.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1460, Днепропетровщина - 1138 и Одесчина - 818

"Ситуация остается достаточно напряженной. Увеличивается количество больных и как следствие увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы", - заявил Степанов.

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
напряжонная сітуація нє із-за ковіда, а із-за зєбидла.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:10 Ответить
Потрібно терміново розгортати нові шпиталі та збільшувати кількість ліжко-місць в існуючих лікарнях! А також будувати нові морги та крематорії. Боротьбу з коронавірусом влада програла і це було прогнозовано. Безтолкові ідіоти не виграють війни! Зараз ми входимо в фазу боротьби з наслідками епідемії і тут все навантаження покладається на лікарів. Терміново потрібно знімати Степанова і повертати Супрун.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:20 Ответить
Степашка почав подавати інформацію інакше. На скільки більше. Путає сліди.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:13 Ответить
Неделю назад тестов делали 75-80 тыс, а сейчас 30-32. Вот и вся суть его "статистики".
показать весь комментарий
30.11.2020 10:41 Ответить
зельц вошел в эту статистику?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:37 Ответить
 
 