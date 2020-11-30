Попытка минирования позиций ООС на Донбассе: украинская делегация в ТКГ ждет реакции от МИД
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ждет реакции со стороны Министерства иностранных дел Украины на попытку наемников РФ минировать позиции украинских военных на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.
"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Ждем также соответствующей реакции МИД Украины", - сообщила делегация.
Отмечается, что таким образом "российско-оккупационные войска коварно нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года".
Как сообщалось, украинские воины сорвали попытку ДРГ врага провести минирование позиций ВСУ и сбили вражеский беспилотник.
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