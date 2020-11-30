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Новости Агрессия России против Украины
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Попытка минирования позиций ООС на Донбассе: украинская делегация в ТКГ ждет реакции от МИД

Попытка минирования позиций ООС на Донбассе: украинская делегация в ТКГ ждет реакции от МИД

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ждет реакции со стороны Министерства иностранных дел Украины на попытку наемников РФ минировать позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Ждем также соответствующей реакции МИД Украины", - сообщила делегация.

Отмечается, что таким образом "российско-оккупационные войска коварно нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года".

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Как сообщалось, украинские воины сорвали попытку ДРГ врага провести минирование позиций ВСУ и сбили вражеский беспилотник.

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Автор: 

минирование (1445) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766)


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30.11.2020 10:14 Ответить
А МИД у нас тоже зе!ленский возглавляет? Оно, небось, согласовывает с ****** как эту информацию в нужном для роSSии свете донести до рядовых граждан? На кой тогда Кулеба, если он такой яловый и безинициативный?!!
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30.11.2020 10:18 Ответить
Идиоты!... Или продажные твари. Враг минирует позиции ВСУ, а в ТКГ ждут реакции от МИДа. Что МИД будет разминировать или вражеских миниров уничтожать? шут довел страну до абсурда. Чем это закончится и представить страшно
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30.11.2020 10:28 Ответить
ох и будет щас им....аж страшно представить...))))))
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30.11.2020 10:50 Ответить
 
 