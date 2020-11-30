"Слуга народа" Гришина о школе для 5-летних детей: Это будет переходный период между садиком и школой
Школа для 5-летних детей, идея которой обсуждается в Верховной Раде, не является школой в классическом понимании этого слова.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявила нардеп "Слуги народа", член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.
"Это не та школа, о которой мы говорим. Это будет первый класс, но не такой, где дети будут сидеть за партами, это будет переходный период между садиком и школой", - объяснила нардеп.
"Мы начали обсуждать вопрос 12-летней школы, дети, поступающие в школу в возрасте 6 лет, будут заканчивать ее в 18 лет, а те, кто в возрасте 7 лет – в 19 лет. Мы дискутируем, есть ли в этом проблема, мы анализируем опыт других стран", - добавила Гришина.
По словам парламентария, большинство европейских стран работает именно по такой системе.
По словам Гришиной, если в Украине будет принято решение о пятилетних школьниках, то "это однозначно не будет так, что 5-летний ребенок наденет школьную форму, возьмет рюкзак и пойдет в школу".
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І мамкам булоб легше, і говорти починалиб з пелюшків.
Одні вірять, що Бог є, інщі вірять, що Бога нема.
Ні одне, ні інше не доказуємо.
- А сколько вашему ребёнку лет?
- Три года.
- Вы опоздали ровно на три года.
Я помню что в старшей группе дети писать учились и читать а группу в школу 2 раза в неделю водили и по пару часов дети сидели за партами ...
Было это все уже !!!
Дивно, що ви цього як жінка не знаєте.