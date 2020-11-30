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"Слуга народа" Гришина о школе для 5-летних детей: Это будет переходный период между садиком и школой

Школа для 5-летних детей, идея которой обсуждается в Верховной Раде, не является школой в классическом понимании этого слова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявила нардеп "Слуги народа", член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

"Это не та школа, о которой мы говорим. Это будет первый класс, но не такой, где дети будут сидеть за партами, это будет переходный период между садиком и школой", - объяснила нардеп.

"Мы начали обсуждать вопрос 12-летней школы, дети, поступающие в школу в возрасте 6 лет, будут заканчивать ее в 18 лет, а те, кто в возрасте 7 лет – в 19 лет. Мы дискутируем, есть ли в этом проблема, мы анализируем опыт других стран", - добавила Гришина.

По словам парламентария, большинство европейских стран работает именно по такой системе.

По словам Гришиной, если в Украине будет принято решение о пятилетних школьниках, то "это однозначно не будет так, что 5-летний ребенок наденет школьную форму, возьмет рюкзак и пойдет в школу".

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Автор: 

дети (6463) образование (2264) школа (3009) Гришина Юлия (34)


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Топ комментарии
+8
скоро у детей не останется времени быть собственно детьми...
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30.11.2020 10:14
+6
Починали б з пологового будинку.

І мамкам булоб легше, і говорти починалиб з пелюшків.
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30.11.2020 10:17
+3
Когда коту нечего делать, он...
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30.11.2020 10:22
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скоро у детей не останется времени быть собственно детьми...
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30.11.2020 10:14 Ответить
Потрібно обмежити фантазії депутатів і обмежити безкоштовне навчання в школі 10 класами а краще 8 класами і скоротити кількість педагогів в безкоштовних школах. Після 8 класу безкоштовну освіту мають отримувати або найкращі учні які склали тести на вищий бал, або пільговики. Всі решта мають платити за навчання.
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30.11.2020 10:18 Ответить
Так вже раніше робили при таварище Сталинє. Навчання було платним у старших класах, підручники теж. Все для того, щоб мати достатньо робочих рук для заводів і фабрик.
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30.11.2020 10:48 Ответить
Да, было при Сталине. Но это мировая практика. Развивающиеся страны до сих пор от подобного подхода не отказались. Турция, например
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30.11.2020 12:20 Ответить
твою ж фантазію ніхто не обмежує, просто спамлять. А чим пільовики кращі, за тих, хто не здав тести на вищий бал, що вони можуть продовжити навчання в школі, а ті хто не здав ні?
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30.11.2020 11:04 Ответить
Погоджуюсь, що цьому депутатському корпусу не слід лізти у вирішення проблем української освіти. Бо переважна більшість із них нічого навіть не чула про Шаталова і Балабана.
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30.11.2020 11:41 Ответить
Це перемога?
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30.11.2020 10:17 Ответить
Починали б з пологового будинку.

І мамкам булоб легше, і говорти починалиб з пелюшків.
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30.11.2020 10:17 Ответить
Вам здалося це смішним, але деякі мами починають навчання свого дитяти ще з утроби. Дитина чує голос, відчуває емоції. Мами учать із дитиною англійську, співають і слухають з нею якісну музику і таке інше. Ніколи в цей час розумна сімья не допустить розмови на повишених тонах чи лайку у якихось суперечках.
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30.11.2020 11:45 Ответить
Вірити в це - особиста справа кожного, накштал, як у релігії.

Одні вірять, що Бог є, інщі вірять, що Бога нема.

Ні одне, ні інше не доказуємо.
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30.11.2020 13:27 Ответить
с двух...кто меньше?
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30.11.2020 10:17 Ответить
Для 5-6 леток должно быть10часовое пребывание в школе.Родители работают.
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30.11.2020 10:18 Ответить
"...Занимаюсь на труде синхрофазотроном!..."
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30.11.2020 10:22 Ответить
Когда коту нечего делать, он...
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30.11.2020 10:22 Ответить
....во многих странах!) но не всех. не вкидуйте эти манипуляции и не пытайтесь придумать колесо если ничего не выходит вобще. олени! переводите время каждый месяц как весной и осенью. вреда меньше
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30.11.2020 10:25 Ответить
та віддавайте вже прямо з пологового будинку, що там чекати.. Ідіотизм якийсь. Навіщо??
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30.11.2020 10:26 Ответить
- С какого возраста можно заниматься воспитанием ребёнка?

- А сколько вашему ребёнку лет?

- Три года.

- Вы опоздали ровно на три года.
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30.11.2020 10:30 Ответить
Так в чем новшество ЗЕбилов ?

Я помню что в старшей группе дети писать учились и читать а группу в школу 2 раза в неделю водили и по пару часов дети сидели за партами ...

Было это все уже !!!
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30.11.2020 10:34 Ответить
А ще є "Дітки" для яких потрібно зробити перехідний період між школою та ВУЗом... а потім ще перехідний період до роботи і так далі... бачите скільки перспективних періодів... Найвеличніши політики 95-гокварталу знають про що іде мова.
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30.11.2020 10:35 Ответить
Зебіли! Не чіпайте нічого!
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30.11.2020 10:41 Ответить
Не трогайте детей. Результаты вашей "деятельности" страна уже ощутила в полной мере.
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30.11.2020 10:44 Ответить
Тоді відновлюйте НВК, які масово поліквідовували в кінці 90-х на початку 2000-х тисячних.
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30.11.2020 10:47 Ответить
Складається враження що так звану підготовчу групу хотять перетягнути до школи.Тобто збільшують час на школу і зменшують час на дитсадок. Питання: Нах.я? Чим підготовча група гірше за шкільний клас п'ятирічних?
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30.11.2020 10:48 Ответить
нічим, але ж має бути якась "реформа" під яку можна відмити мільйони
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30.11.2020 11:08 Ответить
Может быть так хотят решить проблему нехватки детских садов?
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30.11.2020 13:33 Ответить
У англійців така система. Умовний перший клас - з пяти років. Сидять, граються.
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30.11.2020 10:49 Ответить
Длина обучения растёт, обучаемость - нет.
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30.11.2020 11:00 Ответить
Переймаються відвертою дурнею, а до якості самої освіти справ немає.
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30.11.2020 11:03 Ответить
Тут дописувачі пропонують з пологового будинку... , а в мене ще "краща пропозиція": А давайте ще в утробі матері будемо давати домашні завдання для майбутнього малюка. А що? і майбутній мамі не буде часу сумувати, та й шкільну програму згадає. Повторєніє мать ученія.
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30.11.2020 11:08 Ответить
Вам здалося це смішним, але деякі мами починають навчання свого дитяти ще з утроби. Дитина чує голос, відчуває емоції. Мами учать із дитиною англійську, співають і слухають з нею якісну музику і таке інше. Ніколи в цей час розумна сімья не допустить розмови на повишених тонах чи лайку у якихось суперечках.

Дивно, що ви цього як жінка не знаєте.
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30.11.2020 11:48 Ответить
Я про шкільну програму, а Ви про інше.
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30.11.2020 13:52 Ответить
пропозицію Гришиной ми почули, а що скажуть Коліна, Мішина, і ще чиїсь лахудри?
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30.11.2020 11:09 Ответить
Зачем и кому это нужно? Школа сейчас нуждается совсем в другом. Ей нужно полное реформирование в соответствии со временем. Школа превратилась не в место, где дают знания, а в место, куда можно отдать ребёнка, чтобы не мешал дома. Нужно пересмотреть вообще объемы знаний , их нужность в будущей жизни. Количество изучаемых предметов нужно сокращать в пользу обязательных для жизни наук
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30.11.2020 11:29 Ответить
А учитель будет не учителем в класссическом понимании, скорее нянечкой.
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30.11.2020 11:44 Ответить
Выдержат ли родитетели 12 лет делать домашние задания?
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30.11.2020 12:27 Ответить
Млин, а когда деткам иметь детство? Нормальное, когда им все можно,особенно набивать собственные синяки и шишки? Когда ты нашкодил, Мама наказала, а ты бежишь до Дiду на Маму ябедничать?
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30.11.2020 12:54 Ответить
И шо они дебилы творят молодеж совсем деградирует.
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30.11.2020 13:13 Ответить
 
 