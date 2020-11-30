Через год у армии может появиться аналог беспилотника Bayraktar, - и.о. гендиректора "Укроборонпрома" Фоменко
Украинская армия спустя год может принять на вооружение украинский беспилотный летальный аппарат "Сокол-300". Это аналог турецкого беспилотника "Байрактар".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко.
Данный беспилотник уже был представлен конструкторским бюро "Луч".
"Это аналог того же турецкого "Байрактара". При наличии финансирования через год он может уже быть принят на вооружение", - сказал Фоменко.
По его словам, главной особенностью БПЛА "Сокол-300" является то, что КБ "Луч", как разработчик высокоточных ракетных систем, может идеально адаптировать его под свои разработки.
"Как по мне, это гениальная идея, и дай бог, чтобы она была реализована", - добавил глава "Укроборонпрома".
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у последней модификации больше ( сколько не знаю ) но нам такие не поставлялись
https://www.youtube.com/watch?v=7kSTuMyKWeE&feature=emb_logo
Они расхерачили парашную базу, Скабеева естественно об этом не сообщала.
Следующие войны выиграет тот, кто сделает недорогие пикирующие ракеты с ИИ по наведению и целеуказанию вместо дронов-камикадзе.
Реактивна тяга дешевше и швидше, конструкція простіша.
Підлетіли зверху, побачили ту саму картинку що передав розвідник і влупили, усе.
Розвідник собі може хоть сотню цілей повідмічати ,передати і полетіти далі.
І про те, що ваша тактика в цьому протистоянні програє.