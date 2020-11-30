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Через год у армии может появиться аналог беспилотника Bayraktar, - и.о. гендиректора "Укроборонпрома" Фоменко

Через год у армии может появиться аналог беспилотника Bayraktar, - и.о. гендиректора

Украинская армия спустя год может принять на вооружение украинский беспилотный летальный аппарат "Сокол-300". Это аналог турецкого беспилотника "Байрактар".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко.

Данный беспилотник уже был представлен конструкторским бюро "Луч".

"Это аналог того же турецкого "Байрактара". При наличии финансирования через год он может уже быть принят на вооружение", - сказал Фоменко.

По его словам, главной особенностью БПЛА "Сокол-300" является то, что КБ "Луч", как разработчик высокоточных ракетных систем, может идеально адаптировать его под свои разработки.

"Как по мне, это гениальная идея, и дай бог, чтобы она была реализована", - добавил глава "Укроборонпрома".

Также читайте: После реформы в "Укроборонпроме" останутся 65 предприятий из 116, - и.о. гендиректора Фоменко

Автор: 

оборона (5194) оружие (10195) Укроборонпром (1238) ВСУ (6531) Фоменко Игорь (9)


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Топ комментарии
+10
Ключові слова..."може з'явитися". А може і ні... Скоріш завсе що ні бо грошей нема і найближчі роки не буде.
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30.11.2020 10:41
+4
чисто теоретически Сокол -300 лучше Байрактара . по крайнейней мере в плане вооружения . самым существенным недостатком турка является полезная нагрузка всего 55кг . поднять стандартные управляемые ракеты он не может . поэтому турки на базе своей ПТУР UMTAS ( вес 38 кг ) сделали бездвигательный управляемый боеприпас MAM-I ( вес 22кг ) . очевидно что управляемая ракета все таки лучше чем управляемая бомба . правда в очередной модификации полезную нагрузку планируют увеличить но все равно она будет значительно меньше чем заявленные у нашего Сокола 300кг
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30.11.2020 10:50
+3
предлагаешь вооружаться луками и рогатками? сгинь, винторогое!
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30.11.2020 11:14
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🤣
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30.11.2020 10:33 Ответить
Шо то за квадратик у твоєму коментарі?
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30.11.2020 10:39 Ответить
шось дуже важне
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30.11.2020 13:57 Ответить
Байрактар- главное датчики ,системы управления и наведения.Сам беспилотник -10% от всего.Орда тоже сопли не жуёт и активно ищет противоядие ,и сама пытается производить аналоги.
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30.11.2020 10:37 Ответить
Из осиновой коры и бересты...
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30.11.2020 11:28 Ответить
Как обычно ....из говна и веток.
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30.11.2020 11:46 Ответить
надо шурудить зеленую плесень,шоб они под благими предлогами не угробили хорошее начинание
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30.11.2020 10:39 Ответить
Ключові слова..."може з'явитися". А може і ні... Скоріш завсе що ні бо грошей нема і найближчі роки не буде.
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30.11.2020 10:41 Ответить
Турецкие в три дорога покупать деньги есть, САУ чешские покупать деньги есть, что то самим сделать денег нет...
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30.11.2020 11:24 Ответить
И что, он также как Байрактар будет сделан из композитньіх материалов и обладать такой же низкой радиозаметностью? Глядя на фотографию в ето слабо верится.
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30.11.2020 10:43 Ответить
Из чугуна отольют.
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30.11.2020 11:25 Ответить
Квартал 3000))))
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30.11.2020 10:44 Ответить
чисто теоретически Сокол -300 лучше Байрактара . по крайнейней мере в плане вооружения . самым существенным недостатком турка является полезная нагрузка всего 55кг . поднять стандартные управляемые ракеты он не может . поэтому турки на базе своей ПТУР UMTAS ( вес 38 кг ) сделали бездвигательный управляемый боеприпас MAM-I ( вес 22кг ) . очевидно что управляемая ракета все таки лучше чем управляемая бомба . правда в очередной модификации полезную нагрузку планируют увеличить но все равно она будет значительно меньше чем заявленные у нашего Сокола 300кг
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30.11.2020 10:50 Ответить
Грузоподъемность: 150 кг полезной нагрузкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:0-6 [6]
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30.11.2020 12:25 Ответить
у кого именно 150 ?
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30.11.2020 12:38 Ответить
А конце циферка, нажимаешь и попадаешь по ссылке. 150кг у байрактара тв2.
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30.11.2020 20:13 Ответить
так это с топливом если считать . а так боевая нагрузка как я и писал 55 кг две управляемые бомбы MAM-I и два НУРСа все . убедитесь на фото именно бомбы а не ПТУР UMTAS

Через рік у армії може з'явитися аналог безпілотника Bayraktar, - в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Фоменко - Цензор.НЕТ 8195
у последней модификации больше ( сколько не знаю ) но нам такие не поставлялись
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30.11.2020 21:27 Ответить
москаль неплохо описал достоинства и недостатки Байрактара . ну и историю появления

https://www.youtube.com/watch?v=7kSTuMyKWeE&feature=emb_logo
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30.11.2020 21:29 Ответить
В чем гениальность? Увидеть и повторить за турками?
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30.11.2020 10:52 Ответить
головна фішка Сокола в інтеграції в єдину систему з Нептуном та Вільхою
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30.11.2020 11:23 Ответить
Тут ведь как: Может паявицца. А можэт и ни паявицца. То есть, скарее всиво ни паявицца
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30.11.2020 10:58 Ответить
Против кого Украине нужны беспилотники? Если РФ возьмется, там ничего не пролетит. Американцы так россиян натренировали в Сирии, там вокруг баз РФ горы беспилотников, после первого полета, походу больше ничего пролететь не получилось.
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30.11.2020 11:01 Ответить
предлагаешь вооружаться луками и рогатками? сгинь, винторогое!
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30.11.2020 11:14 Ответить
ну и каких беспилотников там горы ? купленных на Али-Экспрессе ? военный беспилотник и игрушка из магазина это не одно и тоже
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30.11.2020 11:26 Ответить
Да, есть в Сирии беспилотники.

Они расхерачили парашную базу, Скабеева естественно об этом не сообщала.
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30.11.2020 11:39 Ответить
Кацапья сразу набежо, ипанутым нет покоя...
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30.11.2020 11:27 Ответить
Байрактар это прежде всего долгое нахождение в воздухе, разведка, нахождение целей и целеуказание.

Следующие войны выиграет тот, кто сделает недорогие пикирующие ракеты с ИИ по наведению и целеуказанию вместо дронов-камикадзе.
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30.11.2020 12:17 Ответить
Дрон-камікадзе і зараз так працює, в чому проблема? Тобі реактивна тяга конче потрібна? І на чорта камікадзе власний інтелект, коли цілі підсвічуватиме Байрактар, або Ф-35? Потрібен найпростіший автомат.
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30.11.2020 13:26 Ответить
Мені власне не потрібно, я кажу про те, хто виграє війну.

Реактивна тяга дешевше и швидше, конструкція простіша.

Підлетіли зверху, побачили ту саму картинку що передав розвідник і влупили, усе.

Розвідник собі може хоть сотню цілей повідмічати ,передати і полетіти далі.
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30.11.2020 15:11 Ответить
А куди поспішати? І так наздоганяє, а от керувати на великій швидкості складніше. До того ж реактивна тяга не може висіти в небі годинами, палива не вистачає.
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01.12.2020 08:42 Ответить
Читай уважно, я кажу про ракети, а не про розвідник.
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01.12.2020 08:47 Ответить
А я кажу, що ракетам потрібен носій, який може довго висіти, а це вже ускладнення системи. Хто проти що БПЛА "Ріпер" гарний, але коштує як три танка "Оплот" + супутник потрібен.
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01.12.2020 10:10 Ответить
А я про спосіб швидкої доставки подаруночків для ворога в необхідній кількості та асортимента)
І про те, що ваша тактика в цьому протистоянні програє.
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01.12.2020 10:49 Ответить
БМ-21 тобі в руки.
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01.12.2020 11:22 Ответить
"главной особенностью БПЛА "Сокол-300" является то, что КБ "Луч", как разработчик высокоточных ракетных систем, может идеально адаптировать его под свои разработки."
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30.11.2020 12:45 Ответить
 
 