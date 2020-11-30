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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 48,9%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 48,9%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 30 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в 12 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Загруженность коек по Украине составляет 48,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 48,9%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Где они такую шмаль берут, чтобы каждый день такую ахинею писать?
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30.11.2020 10:45 Ответить
МОЗ бессовестно врет и занижает заболеваемость в 3-5 раз ( из интревью Тодурова ютуб )
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30.11.2020 10:59 Ответить
це як загальна температура по шпиталю...
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30.11.2020 10:48 Ответить
Ага...

остальные дома.. Будешь задыхаться звони(((

У степашка каждую неделю новые приказы....

Какие счас не знаю....

Но два первых почувствовала)

Днбил он или притворяется.. Чья лапа из его жопы торчит?
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30.11.2020 10:49 Ответить
Степашке надо продолжать неожиданно ездить по больницам . Хоть увидит как медицина существует

а вообще по жтим ребятам тюрьма плачет , если Малюська все тюрьмы не распродаст под казино и отели
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30.11.2020 11:01 Ответить
опять больницы пустые?
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30.11.2020 11:02 Ответить
Больницы пустые.. Есть места

Но вы туда не попадете.. Ну если уж совсем загибаться будете.

Хотя если все места будут забиты тяжелыми.. Я не знаю как одна медсестра справится.. Они ж экономят

.в зоне одна медсестра одна санитвркой и один врач..

Для меня эта больная тема.. В курсе... Вначале скорая ко мне не приехала.. Когда только все начиналось

Потом я отказалась когда мне на8!!день позвонили после результата пцр...я ж неделю уже сама была под капельницей

А на 10день поднялась темп.. Я вызвала скорую на удивление она поиехала

Я уже была в базе данныз

..но пока довезли.. Темп упала.. Сатурация в норме.. Ну и мне отказали в госпитализации.. Так как я прошла этот гребаный шторм и должна жить... А при моей пневмонии лучше быть дома.. А не сталкиваться с новой порцией вирусов.. Больные тяжелые.. Расписал мне лечение.. Успокоил...

Мда и сказал что я все правильно делала...

Вот такой у меня опыт с ковид

Хроники к меня нет... Хотя этот ковид наложится на бронхит.. Который никто не слышит(

А на кт есть все..

И по идее меня с кт должны были госпитализировать...

А я продолжала лечение..
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30.11.2020 11:26 Ответить
 
 