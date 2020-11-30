Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 48,9%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 30 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в 12 областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.
Загруженность коек по Украине составляет 48,9%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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остальные дома.. Будешь задыхаться звони(((
У степашка каждую неделю новые приказы....
Какие счас не знаю....
Но два первых почувствовала)
Днбил он или притворяется.. Чья лапа из его жопы торчит?
а вообще по жтим ребятам тюрьма плачет , если Малюська все тюрьмы не распродаст под казино и отели
Но вы туда не попадете.. Ну если уж совсем загибаться будете.
Хотя если все места будут забиты тяжелыми.. Я не знаю как одна медсестра справится.. Они ж экономят
.в зоне одна медсестра одна санитвркой и один врач..
Для меня эта больная тема.. В курсе... Вначале скорая ко мне не приехала.. Когда только все начиналось
Потом я отказалась когда мне на8!!день позвонили после результата пцр...я ж неделю уже сама была под капельницей
А на 10день поднялась темп.. Я вызвала скорую на удивление она поиехала
Я уже была в базе данныз
..но пока довезли.. Темп упала.. Сатурация в норме.. Ну и мне отказали в госпитализации.. Так как я прошла этот гребаный шторм и должна жить... А при моей пневмонии лучше быть дома.. А не сталкиваться с новой порцией вирусов.. Больные тяжелые.. Расписал мне лечение.. Успокоил...
Мда и сказал что я все правильно делала...
Вот такой у меня опыт с ковид
Хроники к меня нет... Хотя этот ковид наложится на бронхит.. Который никто не слышит(
А на кт есть все..
И по идее меня с кт должны были госпитализировать...
А я продолжала лечение..