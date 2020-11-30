За сутки в МВД выявили 416 новых случаев COVID-19, один правоохранитель умер от осложнений. ИНФОГРАФИКА

На прошлой неделе COVID-19 заболели 2570 работников системы МВД, за выходные дни зафиксировано 559 новых случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

По данным ведомства, за минувшие сутки зарегистрировано 416 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди правоохранителей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Запорожской, Донецкой областях и в г. Киеве.

С начала пандемии на коронавирусной болезни заболело 22 228 сотрудников МВД, выздоровели - 21270, умерли - 67.

Также в ведомстве сообщили, что вчера в реанимационном отделении больницы от осложнений коронавирусной инфекции умер работник Бориспольского отдела полиции Киевщины Виктор Кириченко.

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"Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям полицейского", - добавили в пресс-службе МВД.



