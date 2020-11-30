РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4548 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
363 2

За сутки в МВД выявили 416 новых случаев COVID-19, один правоохранитель умер от осложнений. ИНФОГРАФИКА

На прошлой неделе COVID-19 заболели 2570 работников системы МВД, за выходные дни зафиксировано 559 новых случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

По данным ведомства, за минувшие сутки зарегистрировано 416 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди правоохранителей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Запорожской, Донецкой областях и в г. Киеве.

С начала пандемии на коронавирусной болезни заболело 22 228 сотрудников МВД, выздоровели - 21270, умерли - 67.

Также в ведомстве сообщили, что вчера в реанимационном отделении больницы от осложнений коронавирусной инфекции умер работник Бориспольского отдела полиции Киевщины Виктор Кириченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной: за неделю почти на 7 тыс. новых случаев и на 1,6 тыс. госпитализированных больше, - Степанов

"Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям полицейского", - добавили в пресс-службе МВД.

За сутки в МВД выявили 416 новых случаев COVID-19, один правоохранитель умер от осложнений 01
За сутки в МВД выявили 416 новых случаев COVID-19, один правоохранитель умер от осложнений 02

карантин (16729) МВД (9316) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Окрема статистика для мєнтів ? Це щоб іще грошенят підкинули і не питали ,за що отримують ковідні доплати і щорічне збільшення бюджету ??
показать весь комментарий
30.11.2020 11:02 Ответить
Цікава статистика. 1:416 або 67:22228. Порівняйте з загальною. Виходить, правду кажуть, що для відгодованих цей вірус не смертельний?
показать весь комментарий
30.11.2020 11:42 Ответить
 
 