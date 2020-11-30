"Слуга народа" Радуцкий о показателе для введения локдауна: "Если система будет готова и к 30 тыс., то и эта цифра изменится"

Есть вероятная цифра, при которой в Украине могут ввести локдаун - это 30 тыс. инфицированных в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Если система будет готова и к 30 тыс., то и эта цифра изменится. Мы каждый день наращиваем мощность (медицинской. - Ред.) системы. Но на сегодняшний день красным флажком для размышлений о введении локдауна является цифра 30 тыс.. Это то количество, которое для системы является критическим. Но нельзя ждать 30 тыс. Более-менее серьезный разговор об остановке страны может идти, когда пересечется отметка в 25-26 тысяч больных в сутки", - отметил Радуцкий.

Нардеп отметил, что после этого Кабинет Министров, по постановлению Верховного Рады, имеет семь дней для того, чтобы предупредить о карантине и подготовиться к введению локдауна.

Радуцкий рассказал, что сейчас Минздрав изучает, принес ли карантин выходного дня желаемые результаты. В частности, есть ли замедление распространения заболевания и количества инфицированных.

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