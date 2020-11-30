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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" Радуцкий о показателе для введения локдауна: "Если система будет готова и к 30 тыс., то и эта цифра изменится"

Есть вероятная цифра, при которой в Украине могут ввести локдаун - это 30 тыс. инфицированных в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Если система будет готова и к 30 тыс., то и эта цифра изменится. Мы каждый день наращиваем мощность (медицинской. - Ред.) системы. Но на сегодняшний день красным флажком для размышлений о введении локдауна является цифра 30 тыс.. Это то количество, которое для системы является критическим. Но нельзя ждать 30 тыс. Более-менее серьезный разговор об остановке страны может идти, когда пересечется отметка в 25-26 тысяч больных в сутки", - отметил Радуцкий.

Нардеп отметил, что после этого Кабинет Министров, по постановлению Верховного Рады, имеет семь дней для того, чтобы предупредить о карантине и подготовиться к введению локдауна.

Радуцкий рассказал, что сейчас Минздрав изучает, принес ли карантин выходного дня желаемые результаты. В частности, есть ли замедление распространения заболевания и количества инфицированных.

Также читайте: Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+4
Хотел прочитать статью и не только эту, но реклама на полстраницы закрывает текст. Ничего не понятно, я понимаю что реклама это основной источник дохода подобных сайтов, но правда вы думаете что круто сделали? Уберите эту полупрозрачную хрень слева на странице, вряд ли я один ничего не могу прочитать.
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30.11.2020 11:30
+3
Дістали негідники вже своїм "лохдауном"!
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30.11.2020 11:26
+3
Починали з 10 000... Потім 15, потім 20... А тепер вже 30000! Шулєра!
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30.11.2020 12:19
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Радуцький фізкультурник, що він може нарощувати, якщо він в медицині нічого не розуміє? Як наслідов діяльності Радуцького та його ставлеників на посаді міністра МОЗ маємо програну війну з коронавірусом і безглузді карантини! Для того щоб отримати результат потрібні професіонали на посаді міністра МОЗ і в парламенті. Потрібно знімати Степанова та Радуцького і повертати Супрун!
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30.11.2020 11:12 Ответить
крадуцкий должен сидеть тюрма, а не комментарии давать
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30.11.2020 11:13 Ответить
Дістали негідники вже своїм "лохдауном"!
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30.11.2020 11:26 Ответить
Хотел прочитать статью и не только эту, но реклама на полстраницы закрывает текст. Ничего не понятно, я понимаю что реклама это основной источник дохода подобных сайтов, но правда вы думаете что круто сделали? Уберите эту полупрозрачную хрень слева на странице, вряд ли я один ничего не могу прочитать.
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30.11.2020 11:30 Ответить
Чергове покращення від цензора☹

Зробіть вже кращу лінійку, хоч ту, що була ви ЗЕлохі!!!
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30.11.2020 12:26 Ответить
вже неодноразово скаржились, я навіть написав на ел.пошту адмінам, а реклама й досі тут. Реально, пів сторінки не видно. І вона геть не прозора, кольори досить щильні, і тексту взагалі не видно. Здобули, пілять...
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30.11.2020 13:35 Ответить
вор радуцкий планирует что за налик в чумаданах можно продать в этом году, маски продал зерно продал, пора прибарахлиться на вакцинах, зелебобики смирные и не пискнут, а мы будет продавать да с наваром зарабатывать.
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30.11.2020 11:37 Ответить
Во всем мире борятся за жизни людей, у нас - со статистикой, и пропускной способностью вираульной ситемы
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30.11.2020 11:49 Ответить
Зеленському і його уродам пох...р чи помре 50 людей від короновірусу чи 350... Воно влаштоване і пожиттєво з своєю родиною забезпечене грошима...
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30.11.2020 12:00 Ответить
Зеленському похе.... р чи помре від короновірусу за добу 50 українців чи 550... Воно з сім'єю на 1000 років забезпечене грошима. . .
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30.11.2020 12:02 Ответить
"слуга народа"?

Слуга клиники БАРИС!
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30.11.2020 12:16 Ответить
Починали з 10 000... Потім 15, потім 20... А тепер вже 30000! Шулєра!
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30.11.2020 12:19 Ответить
а чого ця барижна пика всюди завжди лізе зі своїми "совєтамі"? Воно має повноваження? Здається воно лише для продажу масок наділило себе відповідними повноваженнями. Стерво гнидне !
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30.11.2020 13:32 Ответить
Сьогодні хворі на ковід помирають під лікарнями. А він дебіл про 30 000 говорить.
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30.11.2020 13:40 Ответить
 
 