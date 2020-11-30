Арахамия сравнил нынешнюю медсистему с украинской армией 2014 года: "Она каждый день наращивает мышцы"

Медицинская система Украины укрепляется так же, как это было с украинской армией в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Нужно понимать, что мы в условиях, как примерно в 2014 году армия выглядела, и надо было срочно воевать, вот примерно в такой ситуации и медицинская система. Но она каждый день наращивает мышцы. И, по сути, когда люди не понимают, говорят, какая разница, три тысячи, или пять, или семь тысяч. Разница в том, что мы покупаем время. И каждый день, который мы покупаем, он наращивает мышцы медицинской системы", - сообщил он.

Вместе с тем Арахамия выразил надежду, что в будущем медсистемаа Украины будет способна эффективно обрабатывать эпидемиологические кризисы.

"И даст Бог, если мы все это пройдем, то у нас медицинская система будет способна в сотни раз более эффективно обрабатывать эпидемиологические кризисы",- добавил нардеп".

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