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Арахамия сравнил нынешнюю медсистему с украинской армией 2014 года: "Она каждый день наращивает мышцы"

Арахамия сравнил нынешнюю медсистему с украинской армией 2014 года:

Медицинская система Украины укрепляется так же, как это было с украинской армией в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Нужно понимать, что мы в условиях, как примерно в 2014 году армия выглядела, и надо было срочно воевать, вот примерно в такой ситуации и медицинская система. Но она каждый день наращивает мышцы. И, по сути, когда люди не понимают, говорят, какая разница, три тысячи, или пять, или семь тысяч. Разница в том, что мы покупаем время. И каждый день, который мы покупаем, он наращивает мышцы медицинской системы", - сообщил он.

Вместе с тем Арахамия выразил надежду, что в будущем медсистемаа Украины будет способна эффективно обрабатывать эпидемиологические кризисы.

"И даст Бог, если мы все это пройдем, то у нас медицинская система будет способна в сотни раз более эффективно обрабатывать эпидемиологические кризисы",- добавил нардеп".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав о возможном дефиците Госбюджета-2020: Расходы на медицину полностью защищены

карантин (16729) медицина (2517) Арахамия (988) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Пока мы видим, как начальство любого ведомства каждый день своего нахождения у власти наращивает себе жир. И больше ничего. Никаких мышц в системе здравоохранения нет. Арахамия, кстати, тоже неплохо округлил морду лица за время своего депутатства. Тоже мускулатура, наверное...
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30.11.2020 11:29
+7
Слова, конечно, громкие, но хотелось бы услышать конкретный отчет о проделанной за 9 месяцев работе по борьбе с эпидемией.

Сколько чего закупили, сколько клиник построили или оборудовали, сколько денег на это потратили. Какие ближайшие планы.
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30.11.2020 11:32
+7
То есть дурачок Арахамия признал, что Порох укреплял армию.
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30.11.2020 11:36
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Пока мы видим, как начальство любого ведомства каждый день своего нахождения у власти наращивает себе жир. И больше ничего. Никаких мышц в системе здравоохранения нет. Арахамия, кстати, тоже неплохо округлил морду лица за время своего депутатства. Тоже мускулатура, наверное...
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30.11.2020 11:29 Ответить
Це дуже гарно помітно на обличчі чинного президента - там суцільне нарощування.
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30.11.2020 11:42 Ответить
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30.11.2020 11:50 Ответить
Слова, конечно, громкие, но хотелось бы услышать конкретный отчет о проделанной за 9 месяцев работе по борьбе с эпидемией.

Сколько чего закупили, сколько клиник построили или оборудовали, сколько денег на это потратили. Какие ближайшие планы.
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30.11.2020 11:32 Ответить
Ну если медицина,как армия сейчас *накачивает мышцы*,то песец медицине и нам.
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30.11.2020 11:36 Ответить
То есть дурачок Арахамия признал, что Порох укреплял армию.
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30.11.2020 11:36 Ответить
У нас нема 6 років щоб з чахлика вийшов Арні.))
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30.11.2020 11:44 Ответить
Да ты шо?? И каслорола нет...люди в больницах умирают от того что электрика вырубилась...

Что ты узколоьая оьезьяна подразумеваешь под мышцами???
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30.11.2020 11:53 Ответить
Рекорды по воровству у вас. А люди , перенесшие ковид и полуившие фиброз, вы на что их обрекли? Залезьте в интернет и поинтересуйтесь сколько люди живут с фиброзом, и он, ко всему прочему , не лечится. Сколько больниц вы построили , сколько оборудования приобрели, сколько защитных костюмов для медиков в асфальт закатали. Мышцы они накачивают, хвастается оно, медицину угробившее.
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30.11.2020 12:20 Ответить
Годину тому підписав попередження про скорочення.
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30.11.2020 11:55 Ответить
наращивать мышцы без крепкого скелета - профанация
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30.11.2020 12:01 Ответить
ЗЕ6ол....
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30.11.2020 12:24 Ответить
Залишки медсистеми працюють на самознищення Нікому, Ніколи небуде потрібен лікар по телефону...! Невідомо єхто,й невідомо яким чином без 'обєктивки' ставлячий діагноз - 'зі слів' 'й невідпмтовідаячий ні-за,які наслідки... Дегенератизаціія мавпятника йде за планом...
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30.11.2020 12:57 Ответить
Шо это ЧМО курит?
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30.11.2020 12:58 Ответить
Косить под дурачка бывает очень даже выгодно, мол, что с дурачка возьмешь? Никакой тебе ответственности, лепишь горбатого в свободное от мутняков время.
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30.11.2020 13:26 Ответить
Ну почему косит ? Я не согласен .
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30.11.2020 13:28 Ответить
Да, хорошо бы пред избранием на государственные должности проходили бы тесты на IQ.
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30.11.2020 13:39 Ответить
А какие мышцы могут быть у рахита?У нас довно уже нет медицины,в европейском понимании,у нас знахарство и лекари-шаманы с бубном.
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30.11.2020 13:32 Ответить
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30.11.2020 14:09 Ответить
5 тысяч врачей уволилась, еще столько же это сделает в ближайшее время, тысячи врачей и медсестер болеют ковидлой---это "наращивание мышц"? Он идиот?
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30.11.2020 23:08 Ответить
TZE

Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Доплаты на работу в условиях эпидемии получают около 10% медицинских работников в режиме нерегулярных выплат.
Требования приказ № 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020" в части обязательного IFA-тестирование выполнятся на 10-12% от реальной потребности.
Государственное страхование медицинских работников вообще и кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях полностью отсутствует.
Дополнительные бюджетные расходы для частичного исправления ситуации и введения госстрахования медицинских кадров нуждается в выделении дополнительно около 8-12 млрд. гривен.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
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01.12.2020 00:19 Ответить
 
 