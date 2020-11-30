Арахамия сравнил нынешнюю медсистему с украинской армией 2014 года: "Она каждый день наращивает мышцы"
Медицинская система Украины укрепляется так же, как это было с украинской армией в 2014 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
"Нужно понимать, что мы в условиях, как примерно в 2014 году армия выглядела, и надо было срочно воевать, вот примерно в такой ситуации и медицинская система. Но она каждый день наращивает мышцы. И, по сути, когда люди не понимают, говорят, какая разница, три тысячи, или пять, или семь тысяч. Разница в том, что мы покупаем время. И каждый день, который мы покупаем, он наращивает мышцы медицинской системы", - сообщил он.
Вместе с тем Арахамия выразил надежду, что в будущем медсистемаа Украины будет способна эффективно обрабатывать эпидемиологические кризисы.
"И даст Бог, если мы все это пройдем, то у нас медицинская система будет способна в сотни раз более эффективно обрабатывать эпидемиологические кризисы",- добавил нардеп".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сколько чего закупили, сколько клиник построили или оборудовали, сколько денег на это потратили. Какие ближайшие планы.
Что ты узколоьая оьезьяна подразумеваешь под мышцами???
Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Доплаты на работу в условиях эпидемии получают около 10% медицинских работников в режиме нерегулярных выплат.
Требования приказ № 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020" в части обязательного IFA-тестирование выполнятся на 10-12% от реальной потребности.
Государственное страхование медицинских работников вообще и кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях полностью отсутствует.
Дополнительные бюджетные расходы для частичного исправления ситуации и введения госстрахования медицинских кадров нуждается в выделении дополнительно около 8-12 млрд. гривен.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.