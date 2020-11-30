Попытка назвать Революцию Достоинства "переворотом" и есть реванш, и мы должны его остановить, - Порошенко
7 лет назад в ночь на 30 ноября на Майдане пролилась первая кровь - зверское избиение студентов "Беркутом" стало моментом, после которого было понятно, что нет возврата в прошлое, что борьба только начинается. Режим Януковича перешел последнюю черту. В ответ миллионы украинцев вышли на улицы и показали силу, способную сдвинуть авторитарных режима. Поэтому властью в Украине есть и будет народ.
Об этом говорится в заявлении пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"После кровавого избиения студентов нас ждали провокации и бесчинства "Беркута" 1 декабря, облавы на Автомайдан, натравливание титушок на протестующих, убийства Нигояна, Жизневского, Вербицкого, сожжение Дома профсоюзов, штурмы Майдана и расстрел Небесной Сотни. За право жить свободно и достойно Украина заплатила действительно большую цену...
Как недавно сказала мама Героя Небесной Сотни Романа Гурыка: "Если сейчас мы, взрослые, не выберем независимость для нашей страны, это придется делать нашим детям".
Нынешняя попытка переписать историю, назвать Революцию Достоинства "переворотом" - это тоже преступление против нашей независимости и против памяти тех, кто ценой собственной жизни и здоровья остановил преступников. Это и есть реванш. И мы должны его остановить. Ради будущего Украины, ради прошлых и грядущих поколений", - говорится в заявлении Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=4_gxor5_BIA&ab_channel=MiloradovProduction
Ну, нагаласували ви - так тепер вимагайте віж свого бубочки.
в целях безопасности https://news.24tv.ua/ru/roskoshnyj_otdyh_poroshenko_na_maldivah__jeto__vashe_mnenie_n915875
и это не Бигус а Ахметовский канал 24