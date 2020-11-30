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Новости Годовщина Революции Достоинства
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Попытка назвать Революцию Достоинства "переворотом" и есть реванш, и мы должны его остановить, - Порошенко

Попытка назвать Революцию Достоинства

7 лет назад в ночь на 30 ноября на Майдане пролилась первая кровь - зверское избиение студентов "Беркутом" стало моментом, после которого было понятно, что нет возврата в прошлое, что борьба только начинается. Режим Януковича перешел последнюю черту. В ответ миллионы украинцев вышли на улицы и показали силу, способную сдвинуть авторитарных режима. Поэтому властью в Украине есть и будет народ.

Об этом говорится в заявлении пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"После кровавого избиения студентов нас ждали провокации и бесчинства "Беркута" 1 декабря, облавы на Автомайдан, натравливание титушок на протестующих, убийства Нигояна, Жизневского, Вербицкого, сожжение Дома профсоюзов, штурмы Майдана и расстрел Небесной Сотни. За право жить свободно и достойно Украина заплатила действительно большую цену...

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Как недавно сказала мама Героя Небесной Сотни Романа Гурыка: "Если сейчас мы, взрослые, не выберем независимость для нашей страны, это придется делать нашим детям".

Нынешняя попытка переписать историю, назвать Революцию Достоинства "переворотом" - это тоже преступление против нашей независимости и против памяти тех, кто ценой собственной жизни и здоровья остановил преступников. Это и есть реванш. И мы должны его остановить. Ради будущего Украины, ради прошлых и грядущих поколений", - говорится в заявлении Порошенко.

Автор: 

Беркут (8689) Порошенко (19584) студенты (664) евромайдан (7835) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+17
Революция - это когда кардинально, полностью меняют устрой страны. В нашем случае произошла смена кланов и система так и осталась феодально-олигархической. Вот когда исчезнут разные парашенки, медведчуки, коломойские, ахметовы и прочая шваль, тогда и можно будет говорить про революцию.
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30.11.2020 11:52
+9
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30.11.2020 11:33
+8
Почему же ВЫ не ходили на отчёт к народу на Майдан ? Почему не ходили возложить цветы к НЕбесной сотне ? Зато втихаря начали сажать на нары всех тех , кто защищал Украину . При этом никого не посадив из бывшей власти .И не забываем про ночные визиты Медведчука к Порошенко , не говоря уже о отдыхах во время войны на Мальдивах и его кума Цуцыка , на Сейшелах ..А о масштабнов воровстве с Гонтаревой уже и речи не веду .
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30.11.2020 12:02
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30.11.2020 11:33 Ответить
врот это на фото вверху и есть ПЕРЕВОРОТ и явление именуемое контр революция попытка красиво опять овно закуатть в красивую упаковку русской канхетной фабрики убогое дефективное еврейское и даже хуже чем берхливое трусливое наглое жлобнястое нре военный уклонист радующися за Рассею наивный (в глазах Пу..ло ищем мыру) мамина оця...
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30.11.2020 11:54 Ответить
Судя по тому, что у нас во всем до сих пор виноват овощ - еще лет пять точно
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30.11.2020 12:54 Ответить
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30.11.2020 11:37 Ответить
...коли наступного дня Київ виходить з берегів

https://www.youtube.com/watch?v=4_gxor5_BIA&ab_channel=MiloradovProduction
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30.11.2020 12:35 Ответить
Революция - это когда кардинально, полностью меняют устрой страны. В нашем случае произошла смена кланов и система так и осталась феодально-олигархической. Вот когда исчезнут разные парашенки, медведчуки, коломойские, ахметовы и прочая шваль, тогда и можно будет говорить про революцию.
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30.11.2020 11:52 Ответить
Sama revoliucija byla stob pomeniat kurs strani s prorosijskogo na proevropejski i eto udolos.Oligarxi oni nekuda neisceznut,no dolzno bit tak sto oni sovsem nevlijali na vlast,pered zakonam oni byli ravni .Rada i drugyje pravovije organi neimeli nekakogo vlijanije ot oligarxov,a jesli kto to iz nix imejet srazu uvolit i posadit v tiurmu
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30.11.2020 12:22 Ответить
Ага,и появятся фроськи бурлаковы,швондеры,шариковы,шарии и любимая калбасаподвадвадцать-мечта и любовь хохляцкой черни и плебеев.
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30.11.2020 12:56 Ответить
Не городите чушь
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30.11.2020 13:07 Ответить
А ви, певно, вважаєте, що видали наукову сентенцію?
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30.11.2020 21:44 Ответить
при вас, 73/43%зебілах, і завдяки вам - ***** повзе в Україну
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30.11.2020 13:31 Ответить
Почему же ВЫ не ходили на отчёт к народу на Майдан ? Почему не ходили возложить цветы к НЕбесной сотне ? Зато втихаря начали сажать на нары всех тех , кто защищал Украину . При этом никого не посадив из бывшей власти .И не забываем про ночные визиты Медведчука к Порошенко , не говоря уже о отдыхах во время войны на Мальдивах и его кума Цуцыка , на Сейшелах ..А о масштабнов воровстве с Гонтаревой уже и речи не веду .
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30.11.2020 12:02 Ответить
в тебе методичка пригожина? Чи пальчевського? Почім? Просто цікавлюсь ціною кожного "виробника", купувати не збираюсь.
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30.11.2020 13:53 Ответить
кто не с нами , тот против нас ? Кто против Порошенко или Зеленского , тот работает на Раху ? Вы в своём уме ? Или простой порохобот ?
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30.11.2020 21:20 Ответить
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30.11.2020 12:04 Ответить
а всього на всього слід було прийняти закон про заборону вибирати та бути обраними хронічних алкголіків та наркозалежних (якщо "любит скорость" то андреналінозалежний). Адже за овоча вже були в раді явні наркомани. Для неможливості підкупу тестування узаконити паралельне тестування і іноземними лабораторіями, що мають міжнародний імідж. Невже серед минулої свори депутатів було скільки наркош і алкашів, що боялися не попасти у нову раду? Якраз через неприйняття такого закону і не попали.
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30.11.2020 12:35 Ответить
Для того, чтоб не было "реванша", результаты протестов должны быть такими, чтоб сторонники реванша не имели поддержки в обществе от слова "совсем". Чтоб их даже сажать не нужно было, потому что их бы речи, кроме брезгливой ухмылки ничего не вызывали, т. к. ни у кого бы не осталось сомнений в правильности прозападного курса. Чтоб эта правильность подтверждалась снижением коррупции, повышением уровня жизни. Чтоб крымчане и донбасцы волосы рвали от злости на самих себя, что не находятся в составе Украины. И у Петра Алексеевича были все шансы это сделать. Были.
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30.11.2020 13:00 Ответить
тільки 73/43%зебіл може вважати, що Президент одноосібно здатен зробити "все хорошее против всего плохого", а він сам - ніпричому.

Ну, нагаласували ви - так тепер вимагайте віж свого бубочки.
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30.11.2020 13:41 Ответить
Так почему во время предвыборной компании Петр не сказал: "Украинцы, я не смогу сделать то и то, потому что....", а давал вместо этого красивые обещания? Вывод напрашивается сам собой: либо он не понимал, что выполнить обещания невозможно, тогда он - непрофессионал, либо понимал, но врал, что еще хуже. И да, я вычеркнул обоих из бюллетеня, так что, по поводу зелебота - мимо, почитай мои посты в других темах, там меня обвиняют в порохоботстве.
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30.11.2020 14:12 Ответить
а по поводу реванша - ну, давай представим, что кто-то в Чехии начинает говорить: "зря мы тогда революцию устроили, сейчас бы жили как прежде" - прокатила бы такая предвыборная риторика? Нет. И не надо для этого устраивать истерики, кого-то закрывать за критику власти - потому что у чехов перед глазами лучшее доказательство бредовости таких заявлений.
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30.11.2020 14:16 Ответить
хотів було відповісти - але потім зрозумів, що відповідати 73/43%зебілу з таким мізерним рівнем ІQ - даремна трата часу. Тому просто спамлю.
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30.11.2020 14:26 Ответить
Перевожу: "я не нашел контраргументов, поэтому оскорблю тебя и сольюсь".
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30.11.2020 14:33 Ответить
Черчеля после войны ,вумные и уставшие от войны,англичани ,то же не выбрали - дебилы - факт )))
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30.11.2020 13:00 Ответить
Черчиль во время войны на Мальдивах не загорал, по чужому паспорту
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30.11.2020 13:06 Ответить
А ишшо он убил своего брата и обогатился в стопитсоттыщраз.ганьба.
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30.11.2020 13:21 Ответить
ты у него паспорт проверял,дебил?а то что твое зечмо из Омана на встречу с кацапьем тайно каталось -все знают,и это во время войны
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30.11.2020 14:01 Ответить
В нас що війна вже закінчилась?!? Скількі раз ЗЕлена потвора іздила віддихати в червоних трусах по Турціях, Омані, Одесі і т.д- 19-20???? Зуби шкірило з Пуйлом на перемовинах!?! А Порошенко ОДИН раз на 5 днів за п"ять років своєї каденції поїхав - ви, ЗЕбіли, ніяк пережити не можете!
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30.11.2020 14:23 Ответить
Доказательств отдыха по чужому паспорту почему то у ГПУ нет.Слышим только одни фейки.
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30.11.2020 13:21 Ответить
Для неверующих смотри https://hromadske.ua/ru/posts/eks-pogranichnika-podozrevayut-v-nezakonnom-propuske-poroshenko-na-otdyh-na-maldivy
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30.11.2020 13:36 Ответить
такі "підозри" - ще не злочин. Бігус багато чого напідозрював. Хіба що для вас, зебілів. Щоб ви галасували.
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30.11.2020 13:45 Ответить
А у ГПУ по майдану доказательств до сих пор для суда нет
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30.11.2020 13:25 Ответить
не бреши, зебіл, беркутівців навіть судили, але під час триваючого судового засідання ваш бубочка руками рябошапки їх амністував і випустив "по обміну".
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30.11.2020 13:47 Ответить
А как же официальный ответ администрации президента, что отпуск за свой счет,

в целях безопасности https://news.24tv.ua/ru/roskoshnyj_otdyh_poroshenko_na_maldivah__jeto__vashe_mnenie_n915875

и это не Бигус а Ахметовский канал 24
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30.11.2020 14:19 Ответить
і що тут по суті тобі не подобається? Чи аби лиш ляпнути? Навіть не задумуючись про те, що Бігус і Сідлецька, а також рижа мразь і садовий - зовсім різні особи.
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30.11.2020 14:32 Ответить
В совке октябрьский переворот 1917 года гордо и насыщенно именовали Великой Октябрьской Социалистической Революцией. От этого событие не перестало быть переворотом - смена власти путем, не указанным в действующем законодательстве
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30.11.2020 13:35 Ответить
 
 