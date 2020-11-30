Интеграция ОРДЛО в Украину сейчас прошла бы легче, чем в начале войны, - Гармаш
Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что в настоящее время оккупированные территории на Донбассе легче бы реинтегрировались в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Сейчас интеграция (ОРДЛО в остальную Украину. - Ред.) более возможна, чем в 2015 году, потому что романтический флер прошел, люди понимают, даже те, кто верил, что они строят социальное общество, что они построили еще хуже - общество беззакония. Условия жизни все хуже и хуже, поэтому люди быстро вернутся в комфортные для себя условия. Человек всегда стремится к комфорту. Если Украина его предоставит, а она предоставит в любом случае, потому что Украина - это государство", - отметил Гармаш.
Одной из важных причин Гармаш считает пандемию коронавируса.
"Сейчас там происходит жесткая эпидемия ковида. Ситуация очень тяжелая. Там даже по их статистике коэффициент 9 - это гораздо выше украинского, российского и даже мирового уровня. При этом нет лекарств, при этом они не могут выехать в Украину купить эти лекарства. Люди в тяжелых условиях. Экономика рухнула из-за мировой пандемии. Сейчас как никогда люди могут сравнивать, что было, и что они имеют сейчас. Стремление людей вернуть статус-кво есть", - объяснил представитель украинской делегации в ТКГ.
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Кого ви зібрались там "інтегрувати"? Будете так довго "жувати соплі" то реінтегруються і нині підконтрольні території.
С 41-го до конца 42-го партизаны в лесах как мыши под веником сидели. И только когда пошло снабжение с Большой земли, заворочались
Ща уже неактуально. Но в 14 даже базу гильзотеки не закрыли.
Та нахрін сєпари тут потрібні, Зе дебіли? Своєї вати хватає, ще не вистачало сєпарам які воювали проти України создавати комфортні умови на податки громадян України.
Донбас треба поставити у стан фільтрації після контролю над кордоном з паРашею років на 10 - 12 і цьому альтернатив немає.
И суд был, и за разворовывание он ответил? Нет? Даже не пытались предьявить. Ничего, пусть они ответят. Все скопом, и дети малые.
При Ленине кулаков (И полкулачников) персонально в сибирь ссылали.
При Сталине не заморачивались - народы в Казахстан вывозили. А Бог разберётся.
Сегодня РАБссия слаба как никогда...Эрдоган показал кто есть кто ...,кишка тонка у КГБиста денег нет,но вы держитесь