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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Интеграция ОРДЛО в Украину сейчас прошла бы легче, чем в начале войны, - Гармаш

Интеграция ОРДЛО в Украину сейчас прошла бы легче, чем в начале войны, - Гармаш

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что в настоящее время оккупированные территории на Донбассе легче бы реинтегрировались в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Сейчас интеграция (ОРДЛО в остальную Украину. - Ред.) более возможна, чем в 2015 году, потому что романтический флер прошел, люди понимают, даже те, кто верил, что они строят социальное общество, что они построили еще хуже - общество беззакония. Условия жизни все хуже и хуже, поэтому люди быстро вернутся в комфортные для себя условия. Человек всегда стремится к комфорту. Если Украина его предоставит, а она предоставит в любом случае, потому что Украина - это государство", - отметил Гармаш.

Одной из важных причин Гармаш считает пандемию коронавируса.

"Сейчас там происходит жесткая эпидемия ковида. Ситуация очень тяжелая. Там даже по их статистике коэффициент 9 - это гораздо выше украинского, российского и даже мирового уровня. При этом нет лекарств, при этом они не могут выехать в Украину купить эти лекарства. Люди в тяжелых условиях. Экономика рухнула из-за мировой пандемии. Сейчас как никогда люди могут сравнивать, что было, и что они имеют сейчас. Стремление людей вернуть статус-кво есть", - объяснил представитель украинской делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация в ТКГ сменила тактику - мы начали требовать, чтобы РФ признала ответственность за происходящее, - Гармаш

Автор: 

интеграция (59) оккупация (10103) Донбасс (26955) Гармаш (134)


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Топ комментарии
+24
Знаю я, как эта интеграция будет проходить "хунта давай жрать и будешь выполнять все наши прихоти", уже на примере Славянска все увидели, сначала голодные от "русскага мира" местные просили пожрать у военных, а теперь вякают "валите в свою галичину с украинским языком" и голосуют за ОПЗЖ.
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30.11.2020 11:35
+15
Еще через пару лет с зеленой властью Украина станет неотличима от ОРДЛО. Тогда интеграция вообще как по маслу пойдет.
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30.11.2020 11:38
+13
Стремление людей вернуть статус-кво есть.... То починайте партизанські дії проти окупанта, кидайтесь під танки, вивішуйте українські прапори. А то якось не переконливо - може просто в животі бурчить?
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30.11.2020 11:41
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Правила форума Совет форумчан
Не потрібно тішити себе марними надіями.

Кого ви зібрались там "інтегрувати"? Будете так довго "жувати соплі" то реінтегруються і нині підконтрольні території.
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30.11.2020 11:35 Ответить
А вони не про нас турбуються. Це узеленські про те, що сепарня вже не буде сильно комизитись і милостиво погодиться приєднати Україну до ордло.
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30.11.2020 12:27 Ответить
Знаю я, как эта интеграция будет проходить "хунта давай жрать и будешь выполнять все наши прихоти", уже на примере Славянска все увидели, сначала голодные от "русскага мира" местные просили пожрать у военных, а теперь вякают "валите в свою галичину с украинским языком" и голосуют за ОПЗЖ.
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30.11.2020 11:35 Ответить
А нам именно этого сейчас, как раз, и не хватало...
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30.11.2020 11:35 Ответить
После диеты кормильцы уже не такие гордые?
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30.11.2020 11:35 Ответить
Лечебное голодание помогает не только от болезней желудочно-кишечного тракта, но и от всяких тараканов в голове.
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30.11.2020 12:33 Ответить
Дырляндия вошла в штопор))))Гиркин сдал РАБссию...
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30.11.2020 11:37 Ответить
Еще через пару лет с зеленой властью Украина станет неотличима от ОРДЛО. Тогда интеграция вообще как по маслу пойдет.
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30.11.2020 11:38 Ответить
нужно так же и понимать, шо это мордло и его мордловцы это по сути часть Украины с положительным тестом на коронавирус и их интеграция сегодня равносильна внесению инфекции в не очень то и так здоровую часть страны, а вместе с этим способствование росту заболеваемости. сначала нужен карантин, с механизмом удаления всех поражённых вирусом русизма на их любимую парашку, ну а потом, быть посмотреть, шо делать дальше.
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30.11.2020 11:41 Ответить
Стремление людей вернуть статус-кво есть.... То починайте партизанські дії проти окупанта, кидайтесь під танки, вивішуйте українські прапори. А то якось не переконливо - може просто в животі бурчить?
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30.11.2020 11:41 Ответить
Проще свалить оттуда, а то еще и статью какую пришьют украинские правоохранители.
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30.11.2020 12:35 Ответить
Ага, ага спасибо подсказали. Вдоль всей линии разграничения лагеря подготовки подпольщиков работают. Токарей взрывному делу учат.

С 41-го до конца 42-го партизаны в лесах как мыши под веником сидели. И только когда пошло снабжение с Большой земли, заворочались

Ща уже неактуально. Но в 14 даже базу гильзотеки не закрыли.
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30.11.2020 14:02 Ответить
Интнегрировать ОРДЛО? За чей счет предполагается этот банкет?
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30.11.2020 11:42 Ответить
а оно надо? лично мне эта пьянь не нужна, я понимаю что они порезали на металл все заводы и опять хотят жрать, но это проблемы оккупантов, ***** пусть их кормит, кормильцы куевы.
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30.11.2020 11:44 Ответить
Какие там нахрен интеграции, ватаны всю жизнь мечтали о путинпамаги и путинвведивойска. Только тотальное выселение в Парашу.
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30.11.2020 11:45 Ответить
Когда передохнут все,землю интегрируем обязательно.
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30.11.2020 11:51 Ответить
Памятник чЛенину в ДАУНетске не снесут,даже когда РАБссия сдохнет по примеру ССсра)))
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30.11.2020 11:57 Ответить
Інтегрувати тільки території та лояльне до України населення, всіх кацапів та прокацаплених - гуртом до паРаші.
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30.11.2020 11:58 Ответить
Воно все там перемішано, розбиратись треба довго і нудно
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30.11.2020 12:09 Ответить
Якість нашого держуправління настільки низька, що держава не зможе відділити одних від інших. Чинуші просто продаватимуть довідки про лояльність за пару сотень баксів, влаштувавши для себе надприбутковий бізнес.
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30.11.2020 12:36 Ответить
Звичайно легше.Московські спецслужби для цього вже все приготували.
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30.11.2020 12:03 Ответить
Условия жизни все хуже и хуже, поэтому люди быстро вернутся в комфортные для себя условия. Человек всегда стремится к комфорту. Если Украина его предоставит, а она предоставит в любом случае, потому что Украина - это государство", - отметил Гармаш. Источник:

Та нахрін сєпари тут потрібні, Зе дебіли? Своєї вати хватає, ще не вистачало сєпарам які воювали проти України создавати комфортні умови на податки громадян України.

Донбас треба поставити у стан фільтрації після контролю над кордоном з паРашею років на 10 - 12 і цьому альтернатив немає.
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30.11.2020 12:05 Ответить
В понимании чинуш, привыкших жить за счет коррупции, государство это такая бездонная кормушка, в которой хватит жрачки на всех. До них похоже не доходит, что каждую гривну, потраченную из бюджета, туда кто-то положил. И я даже не представляю, сколько дополнительных налогов придеться заплатить всем нам, чтобы провести эту их "реинтеграцию" и чтобы Медведчук получил два-три дополнительных миллиона своих избирателей.
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30.11.2020 12:29 Ответить
Кстати если Зеля начнет начнет просирать бюджет на откорм лугандона, то многие украинцы изменят отношение к налогам и каждую лишнюю копейку, попавшую с их подачи в бюджет будут воспринимать как личное оскорбление
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30.11.2020 12:41 Ответить
Я уже именно так и воспринимаю налоги. Без всякого ОРДЛО, чисто из-за коррупции.
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30.11.2020 13:07 Ответить
Кроме головорезов там осталось много "стада" которое нужно вести и оно пойдёт в любую сторону. Так вы будете смеяться но оно всю жизнь платило налоги (во всяком случае не меньше вашего). Они дурни с 91-го кормили нашу украинскую армию. Которая как только - так сразу защитит. Не бросит. И не они её (армию) разворовали. Мы ща кормим другую родную армию, но, по словам министра она тоже уже устала. И ждёт политического решения. Вы не боитесь?
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30.11.2020 14:15 Ответить
Так а разве не их президент разворовал эту самую армию, которая должна была их защитить? Конечно другие тоже приложили свои грязные ручонки, но именно Янык больше всех разрушал ВСУ, вплоть до того, что назначил министром обороны российского шпиона.
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30.11.2020 16:36 Ответить
У вас и у меня флаги украинские. Наш президент разворовал эту самую армию,

И суд был, и за разворовывание он ответил? Нет? Даже не пытались предьявить. Ничего, пусть они ответят. Все скопом, и дети малые.

При Ленине кулаков (И полкулачников) персонально в сибирь ссылали.

При Сталине не заморачивались - народы в Казахстан вывозили. А Бог разберётся.
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30.11.2020 18:42 Ответить
Что он несёт? Сепары ещё репараций потребуют!
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30.11.2020 12:07 Ответить
Байден придет порядок в Мире наведет.По мой версии Байден будет в Киеве в мае-июне
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30.11.2020 12:09 Ответить
Наличие Байрактаров и Джавелинов существенно упрощают процесс, но режим фильтрации и депортация имеющих российское гражданство необходимы.
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30.11.2020 12:13 Ответить
Коли гангрена вразила кінцівку тіла, врятує тільки ампутація, якби цього і не хотілося.
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30.11.2020 12:15 Ответить
Ты сторонник какой партии? «Донецкая республика» или «Свободный Донбасс»? А Крым тоже по твоему должен принадлежать Московии?
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30.11.2020 12:33 Ответить
Нельзя говорить о возвращении оккупированных земель без четкой политики в отношении коллаборантов эти земли населяющих.
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30.11.2020 12:40 Ответить
Ну коллаборационисты населяют всю Украину. Но моя реплика не об этом. Я удивлен призывами к Украине отказаться от захваченных территорий.
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30.11.2020 13:06 Ответить
При чому тут партії? Я ж про гангрену як терапевтично невиліковану хворобу, а ви мені про Крим. Ще згадайте землі Курської, Воронежської областей і Кубані.
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30.11.2020 13:18 Ответить
Андрей Пионтковский пару дней назад сказал дословно...
Сегодня РАБссия слаба как никогда...Эрдоган показал кто есть кто ...,кишка тонка у КГБиста денег нет,но вы держитесь
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30.11.2020 12:22 Ответить
Чи потрібно це НАМ, гармаша, як і всю цю владу, мало цікавить.
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30.11.2020 12:29 Ответить
УКРАЇНІ ЦЕЙ ЧИРЯК НЕ ПОТРІБЕН. БО ХВОРБА ВРАЗИТЬ ВСЮ ДЕРЖАВУ. ТАКІ ЧИРЯКИ ТРЕБА ВИДАЛЯТИ, ТІЛЬКИ ТАК ЗБЕРЕЖЕМО СУВЕРЕНУ ДЕРЖАВУ. ПРИЙДЕ ЧАС ДЕРЖАВА ЗМІЦНІЄ І ОКУПОВАНІ ЗЕМЛІ ПОВЕРНУТЬСЯ АЛЕ НА УМОВАХ УКРАЇНИ.
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30.11.2020 12:36 Ответить
Как примечательно звучит - интеграция ОРДЛО в Украину. Не возвращение оккупированных земель, а интеграция, бл.
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30.11.2020 12:38 Ответить
Хай ще років 10 поваряться в "срюзкому міре" ще більше повернутись захочуть
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30.11.2020 12:50 Ответить
От поц. Після 7 років зомбування там той ще став лохторат, особливо молодь, що вирісла у ненависті до України.
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30.11.2020 13:18 Ответить
Недарма ж є істина - зрадивши раз, зрадять і вдруге.
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30.11.2020 13:21 Ответить
Даешь УБД ополченцам - они тоже воевали!!!!!!!!
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30.11.2020 13:27 Ответить
Здесь сваих маргеналов и сепоров пруд не мерянный, хотели жить в рашке пустьть наслаждаются всеми прелестямирусского мира.
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30.11.2020 13:37 Ответить
Та ні дружочок, чим довше період окупації, тим довше період карантину і жорсткіші міри.
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30.11.2020 14:13 Ответить
Ну так по этой логике лет через 20 интеграция пройдет еще лучше...а уж через 50 .....
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30.11.2020 16:09 Ответить
ніякої інтеграції,цю нечість і виродків птрібно ізолювати назавжди,ніяких скотам пенсій,світла іт.д. на власний прокорм нехай киздують!!!
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30.11.2020 16:19 Ответить
Дело в том что весной 19го наша чернь и плебеи вместо того что бы свалить в любимые ЛНР и ДНР с их наридной властю без биндер,приволокла эту наридну власть сюда.Разница между ними мвленькая,одни совковое убожество,другие хохляцкое убожество.
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30.11.2020 18:16 Ответить
 
 