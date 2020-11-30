Интеграция ОРДЛО в Украину сейчас прошла бы легче, чем в начале войны, - Гармаш

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что в настоящее время оккупированные территории на Донбассе легче бы реинтегрировались в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Сейчас интеграция (ОРДЛО в остальную Украину. - Ред.) более возможна, чем в 2015 году, потому что романтический флер прошел, люди понимают, даже те, кто верил, что они строят социальное общество, что они построили еще хуже - общество беззакония. Условия жизни все хуже и хуже, поэтому люди быстро вернутся в комфортные для себя условия. Человек всегда стремится к комфорту. Если Украина его предоставит, а она предоставит в любом случае, потому что Украина - это государство", - отметил Гармаш.

Одной из важных причин Гармаш считает пандемию коронавируса.

"Сейчас там происходит жесткая эпидемия ковида. Ситуация очень тяжелая. Там даже по их статистике коэффициент 9 - это гораздо выше украинского, российского и даже мирового уровня. При этом нет лекарств, при этом они не могут выехать в Украину купить эти лекарства. Люди в тяжелых условиях. Экономика рухнула из-за мировой пандемии. Сейчас как никогда люди могут сравнивать, что было, и что они имеют сейчас. Стремление людей вернуть статус-кво есть", - объяснил представитель украинской делегации в ТКГ.

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