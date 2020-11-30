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Новости Конституционный кризис
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Закон об ответственности за ложь в декларациях Рада планирует рассмотреть на этой неделе, - Разумков

Закон об ответственности за ложь в декларациях Рада планирует рассмотреть на этой неделе, - Разумков

Верховная рада может рассмотреть закон об ответственности за недостоверное е-декларирование уже на этой неделе. Речь идет о законопроекте, который наработают на базе проектов президента и рабочей группы по выходу из кризиса с Конституционным судом Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета.

Разумков напомнил, что в конце прошлой недели президент Владимир Зеленский внес законопроект о возобновлении статьи 366 - за недекларирование или внесение недостоверных сведений в декларации.

По словам спикера, сегодня утром состоялась встреча с руководителями всех депутатских групп. Была достигнута договоренность, что на базе президентского и проекта рабочей группы будет наработан новый закон.

"Мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все пожелания, как в президентском законопроекте, так и в законопроекте (рабочей группы. - Ред.)... Если все будет хорошо, то уже на этой неделе по процедуре, которую мы называем "ковидной", мы сможем рассмотреть этот вопрос в стенах ВР Украины и выйти на результат", - отметил Разумков.

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Автор: 

ВР (29226) КС (2248) Разумков Дмитрий (1520)


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Кто уже обещал рубить руки за воровство, пора бы уже. Народ жаждет!
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30.11.2020 11:52 Ответить
Ответственность просто ужасная и страшная - штраф.
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30.11.2020 11:55 Ответить
а как же они, простите конечно,разве могут себя наказывать строго?
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30.11.2020 12:12 Ответить
Подібно, як унтер-офіцерська вдова.
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30.11.2020 12:23 Ответить
ЗЕмерзота
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30.11.2020 12:20 Ответить
В черговий раз щось "надєлают", що Венеціанська комісія за голови буде хвататися. А можливо вже і не здивуються.
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30.11.2020 12:21 Ответить
Ці бандити з ВРУ не можуть створити і прийняти дієвий і справедливий антикорупційний закон бо вони в більшості і є злочинцями клрупціонерами, законими злодіями. Законими тому що Написали закони по яких розікрали народне добро. Законом, в разі порушення, повино бути передбачено терміни увязнення від 5 до 20 років, не моливість в подальшому займати любі посади в органах влади, і балатуватись в депутати. А то в нас що не депутат то злодій.
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30.11.2020 12:29 Ответить
...за ложь в декларациях Рада планирует расстрелять на этой неделе...
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30.11.2020 14:02 Ответить
 
 