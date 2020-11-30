Закон об ответственности за ложь в декларациях Рада планирует рассмотреть на этой неделе, - Разумков

Верховная рада может рассмотреть закон об ответственности за недостоверное е-декларирование уже на этой неделе. Речь идет о законопроекте, который наработают на базе проектов президента и рабочей группы по выходу из кризиса с Конституционным судом Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета.

Разумков напомнил, что в конце прошлой недели президент Владимир Зеленский внес законопроект о возобновлении статьи 366 - за недекларирование или внесение недостоверных сведений в декларации.

По словам спикера, сегодня утром состоялась встреча с руководителями всех депутатских групп. Была достигнута договоренность, что на базе президентского и проекта рабочей группы будет наработан новый закон.

"Мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все пожелания, как в президентском законопроекте, так и в законопроекте (рабочей группы. - Ред.)... Если все будет хорошо, то уже на этой неделе по процедуре, которую мы называем "ковидной", мы сможем рассмотреть этот вопрос в стенах ВР Украины и выйти на результат", - отметил Разумков.

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