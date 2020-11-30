"Филип Моррис" просит президента поддержать альтернативные предложения с постепенным повышением ставок налога на ТИЭН
ЧАО "Филип Моррис Украина", крупный табачный производитель, предлагает заменить 320%-ное повышение налогов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН), которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года, на ежегодное увеличение на 50% в течение 2022-2025 гг. или на 200% в 2021 году и на 20% в последующие годы.
Согласно обнародованному письму гендиректора компании Костаса Салвараса к президенту Украины, постепенное повышение акцизного налога на ТИЭН на 50% в год или на 200% в 2021 году и на 20% в последующие годы позволит сохранить рынок от тотального перехода в тень и принесет больше поступлений в госбюджет, чем резкое повышение ставки акцизного налога на 320%, пишет Интерфакс Украина.
"Мы настоятельно просим правительство отойти от практики непредсказуемой и нестабильной налоговой политики, которая негативно отражается как на отношении инвесторов, так и на экономике страны. Повышение налогов должно быть постепенным, а не четырехкратным", - говорится в обращении "Филип Моррис".
В компании отметили, что видение постепенного повышения ставки налога разделяют правительство и научные круги. Так, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства поддерживает идею о повышении ставки на ТИЭН на 50% с 1 января 2021 и на 50% в течение 2022-2025 гг., а исследование, проведенное Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины, свидетельствует, что постепенное повышение акциза на ТИЭН обеспечит дополнительно 18,7 млн грн поступлений в госбюджет по сравнению с резким увеличением ставки налога.
По оценкам "Филип Моррис", резкое повышение акцизов приведет к потере потенциальных и реальных инвестиций, доходов госбюджета, росту уровня контрабанды, конфликту с законодательством ЕС.
В компании заметили, что ее фабрика в Харьковской области при мощности в 40 млрд шт. сигарет в год производит около 20 млрд шт., поскольку внутренний легальный рынок сигарет из года в год уменьшается. Без модернизации производства под изготовление новых продуктов поддерживать бизнес-модель будет трудно. По данным "Филип Моррис", компания в течение последних лет уже вложила в развитие экосистемы IQOS около $140 млн.
"В случае 320%-ного повышения налога мы не только потеряем эту экосистему, но и будем вынуждены пересмотреть любые дальнейшие инвестиции в экономику Украины", - говорится в заявлении "Филип Моррис".
Помимо этого, в компании считают, что резкое повышение ставки налога на ТИЭН приведет к значительному повышению цены на такую продукцию. Она станет ощутимо дороже, чем в соседних странах, что приведет к созданию теневого рынка ТИЭН. В результате государство не получит запланированных поступлений в бюджет.
В "Филип Моррис" также заметили, что повышение ставки акцизного налога на 320% и уравнивание его со ставкой для обычных сигарет не соответствует практике ЕС. По данным компании, средний показатель разницы ставки налога на ТВЕН и на обычные сигареты в ЕС в 2020 году составляет 72%.
ЧАО "Филип Моррис Украина" совместно с ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями Philip Morris International (PMI), одного из крупнейших мировых производителей табачных изделий.
В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.
В 2016 году Украина стала седьмым рынком, на котором "Филип Моррис" запустил IQOS, действующий на основе технологии нагревания табака. Обе аффилированные компании обеспечивают работой более 1,300 тыс. чел.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
оселедцяайкосів
На здоров'ї українців наживаються фармацевтичні компанії а тютюнові наживаються на дурості. То нехай дурні платять у бюджет, а не контрабандистам