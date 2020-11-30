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Новости Агрессия России против Украины
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Контрразведка СБУ предотвратила теракт, организованный "МГБ "ДНР": пытались подорвать электроподстанцию в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ предотвратила теракт, организованный

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины с задействованием ЦСО "А" задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина действовал на выполнение задания так называемого "МГБ "ДНР", говорится в сообщении на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблаченному контрразведкой СБУ "замминистра топлива и энергетики" "ДНР" сообщено о подозрении

Сейчас злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Пресечение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Продолжается досудебное следствие.

Контрразведка СБУ предотвратила теракт, организованный МГБ ДНР: пытались подорвать электроподстанцию в зоне ООС 01
Контрразведка СБУ предотвратила теракт, организованный МГБ ДНР: пытались подорвать электроподстанцию в зоне ООС 02
Контрразведка СБУ предотвратила теракт, организованный МГБ ДНР: пытались подорвать электроподстанцию в зоне ООС 03

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19843) теракт (2292) Донецкая область (9482) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+22
Как же так?! - ведь невозможно.

Ведь бубасик смотрел в ГЛАЗА, и УВИДЕЛ ТАМ МИР.

Явно порохоботы что-то провоцируют...
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30.11.2020 12:02
+18
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30.11.2020 12:17
+17
при попытке к бегству застрелен?
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30.11.2020 12:00
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Правила форума Совет форумчан
при попытке к бегству застрелен?
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30.11.2020 12:00 Ответить
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30.11.2020 12:21 Ответить
зачем? поплнит обменный фонд
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30.11.2020 14:02 Ответить
Как же так?! - ведь невозможно.

Ведь бубасик смотрел в ГЛАЗА, и УВИДЕЛ ТАМ МИР.

Явно порохоботы что-то провоцируют...
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30.11.2020 12:02 Ответить
перемирие говорите... какие мирные чуваки
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30.11.2020 12:03 Ответить
На хрена столько возни? После допроса и получения необходимых сведений, устройство должно было сработать у него в руках.
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30.11.2020 12:05 Ответить
Та не! Обменяют на пол таксиста.
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30.11.2020 16:13 Ответить
лугандонский дебил на разминирование его отправить
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30.11.2020 12:07 Ответить
Судя по фото там три ботарейки. Плата GSM с симкой. Белая . Мабудь киевстар старая.
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30.11.2020 12:08 Ответить
Мелкое оно, типа муляжа. Не верится что сильно взорваться могл
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30.11.2020 12:08 Ответить
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30.11.2020 12:17 Ответить
Эффективнее спектали устраивать? На кой х... монтировать платы как для выставки кружка очумелых ручек, если все можно собрать гораздо компактнее???
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30.11.2020 12:45 Ответить
я бы собрал это без 18650-холдера, купив аккумуляторы с лепестками под пайку, так гораздо надежнее, плата зарядки там вообще не нужна, это ж не челленджер, зажимы для проводов - вообще лишены будь-какого здравого смысла. И если откинуть всю театральщину, то в итоге гаджет получился бы в 10 раз меньше в объеме и в десятки раз надежнее.
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30.11.2020 13:18 Ответить
цей висер - черговий доказ ботизму пригожино-************ попри те, що поруч матеріали (та того же бутусова) як нині "працює" силовий блок, СБУ в т.ч. І як зливають їх операції.
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30.11.2020 14:58 Ответить
оштрафуют всех и заставят извиниться перед гражданином..., у нас мир и мы мирные люди, а чел просто собирал грибы и все это нашел и решил отнести в милицию, но не успел..., разве можно так, русские совсем обидятся и не захотят переливать воду в ступе на тгк
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30.11.2020 12:35 Ответить
А кто надоумил МГБ у СБУ называть вещи своими именами кишка тонка
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30.11.2020 12:49 Ответить
Ох уж мне энти СБУшники , вот нахрена замыливать плату управления и модель АКБ?

Плата -
GSM-ПЕЙДЖЕР ОКО-S2

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30.11.2020 12:54 Ответить
вот нахрена ты это накнопал,теперь они твои посылки с Алика будут тщательнее досматривать...Платка для зарядки лития станет комплектующим для бимбы !
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30.11.2020 20:34 Ответить
вот за такой брелок - шпийон (перепродавали мелким оптом и в розницу) , мой юный друг получил условный...- и попал в 3 шматы зЭ-лени...- правда было это при яныке...
рябята всегда при деле...
Контррозвідка СБУ запобігла теракту, організованому "МДБ" ДНР": намагалися підірвати електропідстанцію в зоні ООС - Цензор.НЕТ 6234
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30.11.2020 21:39 Ответить
На обмен супостата.
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30.11.2020 12:55 Ответить
Он привел в пример «куратора» с позывным «Мустанг», который прибыл в Донецк из России для оказания практической помощи в организации деятельности «МГБ» https://donpress.com/news/17-05-2020-yurist-iz-rf-rossiyskie-kuratory-mgb-pytayut-nevinovnyh-zhiteley-ordo-desyatki
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30.11.2020 12:57 Ответить
я так понимаю взрывное устройство - оно одноразовое по своей сути. Зачем он прилепил там плату для зарядки 18650 аккумуляторов с микроUSB разъемом?
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30.11.2020 12:57 Ответить
Драмкружок СБУ умеет спектакли устраивать, в технике они ни бумбум.
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30.11.2020 13:02 Ответить
Цирк! Посмотрите на их чистенькие джинсики, беленькие кроссовочки! И это поздней осенью! Зачем так позориться! Припоминаю прошлогодние шапочки в харьковском метро.
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30.11.2020 13:19 Ответить
нацепить безоболочечное дистанционное взрывное устройство на задержанного диверсанта-подрывника, отбежать в укрытие и обезвредить БОДВУ методом подрыва. потом - задокументировать место подрыва с выводом: самоподрыв вследствии неумелого обращения...
в "плюсах": резкое уменьшение количества желающих "заложить/подорвать/осложнить"
в "минусах": расходы на ручку, бумагу и на 2"гвоздички" ("...ониженашилюди...")
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30.11.2020 13:33 Ответить
При попытке к бекству.....
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30.11.2020 13:35 Ответить
Диверсанта в расход ! Другого быть не должно. А вот называть заказчиком "МГБ ДНР" -это даже не смешно....Кому не ясно что даунбаские марионетки и пукнуть без разрешения истинных хозяев не решатся.Заказчик на мацкве!
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30.11.2020 13:42 Ответить
Російській миротворець!
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30.11.2020 14:08 Ответить
Правильно сказав Муждабаєв «Русскіе дружби з собою нікому не прощають»!
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30.11.2020 14:12 Ответить
Шкода що знов залишиться не покараним бо випустять по програмі тєбя ждут дома,дуже шкода.
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30.11.2020 15:29 Ответить
Новая лапша от СБУ. Если бы хотели то рванули. Что,возле каждого трансформатора постового поставишь ? Врут как товарищь Троцкий.
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30.11.2020 15:48 Ответить
У нас война а вы на мостах стратегического назначения охрану видели ? Я могу с Киева или на оборот во Львов целый арсенал перевезти. Где блок-посты ?
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30.11.2020 15:51 Ответить
Держат народ за дураков да бабло стригут. Кому война а кому мать родная. Что в Рашке нет мин для диверсантов а не какая то самодельная фигня ?
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30.11.2020 15:53 Ответить
95й Квартал разыграл "задержание диверсанта": "ты, кумэ, будешь сепаратистом, я тэбэ здам и мэни за тэбэ дадуть трохы грошэй" )))
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30.11.2020 16:16 Ответить
Дикие ватники сами своих подставляют.
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30.11.2020 18:45 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову.....
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30.11.2020 20:00 Ответить
ТА ЭТО ОНИ С БЕСПЕЛОТНИКИ СДЕЛАТЬ МОГУТ !!! ЭТО ХЙНЯ КАКАЯ ТО !!!
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01.12.2020 00:29 Ответить
ФСБ(у) віри немає ЖОДНОЇ!!!
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01.12.2020 00:37 Ответить
ПРОПУТИНСКИХ НЕОБХОДИМО ПРОСТО УНИЧТОЖАТЬ !!! ПРИ ЧЕМ ТАК ЧТОБЫ ДРУГИМ НЕ ХОТЕЛОСЬ !!!
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01.12.2020 00:56 Ответить
Ну за это не менее двух электронных браслетов И самое страшное - арест домашний круглосуточный! Ну а опосля обмен на Маньку с лугандона
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01.12.2020 08:14 Ответить
 
 