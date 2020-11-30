Контрразведка СБУ предотвратила теракт, организованный "МГБ "ДНР": пытались подорвать электроподстанцию в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины с задействованием ЦСО "А" задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина действовал на выполнение задания так называемого "МГБ "ДНР", говорится в сообщении на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", - говорится в сообщении.

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Сейчас злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Пресечение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Продолжается досудебное следствие.





