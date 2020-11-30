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Двое граждан РФ пытались устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ

Двое граждан РФ пытались устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила двух граждан РФ, пытавшихся устроиться в Национальную гвардию, в наличии двойного гражданства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой - уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины. Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ.

Установлено, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове. Второй - закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в нашу страну и стал ее гражданином.

Сейчас проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ.

Служба безопасности Украины передала полученную информацию командованию Национальной гвардии для принятия соответствующих решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

россия (95326) СБУ (19843) Национальная гвардия (2103) военная контрразведка (32)


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Топ комментарии
+9
Не фиг было скрывать наличие российского гражданства. Но для обмена сойдет.
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30.11.2020 12:09
+8
у меня простой вопрос - а нашим контразведчикам за єто не чего не будет - а то как то за них переживать начинаю
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30.11.2020 12:00
+5
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30.11.2020 12:24
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Не фиг было скрывать наличие российского гражданства. Но для обмена сойдет.
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30.11.2020 12:09 Ответить
у меня простой вопрос - а нашим контразведчикам за єто не чего не будет - а то как то за них переживать начинаю
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30.11.2020 12:00 Ответить
Не хвилюйтеся. Їх видно "ткнули носом", діватися було ніяк, не віддавати ж "лаври перемоги", та і наприкінці року треба ж мати якісь показники в роботі.
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30.11.2020 12:30 Ответить
ЗЕ6іл і так їх там наплодив...
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30.11.2020 12:22 Ответить
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30.11.2020 12:24 Ответить
а в вру сколько сидит явных и тайных врагов..!? СБУ не хочет там покопаться..!?
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30.11.2020 12:26 Ответить
а толку?
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30.11.2020 13:41 Ответить
Тим більше на передову можна і не їхати, починати "зверху" і з тилу.
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30.11.2020 12:32 Ответить
не верю - они до сих пор не мугут определить наличие 2-ого гражданства ни у труханова, ни у кого из офиса президента, ни у кернеса, а тут бац- и определили...
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30.11.2020 12:46 Ответить
тю.. в нас оно в Раду на роботу кацапи-зажопники без проблем влаштовуються..
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30.11.2020 13:28 Ответить
тут само напрашивается "а че так можно было?"
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30.11.2020 13:40 Ответить
Ну например у Баканова жена россиянка с российским гражданством ,у Ермака отец ФСБешник в России, Портнов наверняка гражданин РФ, а Ара Хамия получил украинское гражданство лишь в 2015 году и возможно так же является и гражданином РФ,о Труханове и Пальчевском с Шариём и говорить не хочется это 101% россияне да ещё и наверняка шпионы.
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30.11.2020 13:55 Ответить
Мне вот что интересно... Служба в украинской нацгвардии не является особо престижной. Потому что завтра тебя могут поставить на какой-нибудь майдан, где разные бывают варианты для жизни. В росгвардии, насколько мне известно, зарплата выше да и опасности меньше. Что же их заставило, имея такой выбор, пойти в украинскую НГ?
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30.11.2020 13:59 Ответить
все простоь- сначала они то и устроились в росгвардию или куда еще потеплее, а уже оттуда их и отправили в командировку к нам..
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30.11.2020 14:19 Ответить
В нацгвардии потеплее? Смешно. На сегодня это - единственная силовая структура в Украине, где с 14-го года гибнут срочники. Плюс - возвращение из зоны АТО, пару дней отдыха, а потом "на Киев" под Радой стоять. В остальное время командование заботливо думает, чтоб у тебя не появилось свободное время и отправляет на всякого рода патрулирования и стояния на "акциях" из 3,5 калек. Я в свое время это прошел - по горло хватило. В этом году в нашу часть перевелся пацанчик из "Азова", чтоб дома служить. После 2 месяцев сказал "дануегона***" и сбежал опять в "Азов", потому что выигрывал во всем: свободном времени, зарплате, обеспечении. Не... нах, нах, если опять мобилизация, то буду всеми силами решать, лишь бы в другую структуру, пусть на передок, пусть в самую жопу, лишь бы не в НГ.
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30.11.2020 14:32 Ответить
Чому це москалів у мери Українських міст та у депутати можна, а у мусора ні?
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30.11.2020 20:40 Ответить
 
 