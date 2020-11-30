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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" предлагает пригласить Степанова на час вопросов к правительству в Раде: хотят знать о возможных вариантах локдаунов

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде предлагает пригласить в пятницу на час вопросов к правительству министра здравоохранения Максима Степанова и весь состав Кабинета министров с целью обсуждения особенностей борьбы с коронавирусной болезнью и возможности введения локдауна.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина,  об этом сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) Рады в понедельник, 30 ноября.

"Относительно часа вопрос к правительству, конечно, сейчас тема номер один в стране - это медицина, это пандемия, это возможные варианты локдауна... Поэтому приглашаем уже традиционно снова господина Степанова и весь Кабинет министров для ответов на вопросы о борьбе с эпидемией и возможных вариантов локдаунов, карантинов. Думаю, к пятнице это все уже будет известно", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин рассматривает возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", - "слуга народа" Арахамия

карантин (16729) Минздрав (4898) Степанов Максим (2062) Корниенко (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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на конюшню бы их лучше и пороть ,пороть и пороть - хотя даже такие методы для них бесполезны - где таких берут не понятно - но мы это точно заслужили ,все вместе
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30.11.2020 12:10 Ответить
Потрібно знімати Степанова, він просто витрачає наш час і гроші на корупцію та безглузді речі. Замість того щоб готувати лікарні та нові шпиталі, Степанов нічого не робить і надіється на локдаун, який за нього зробить всю роботу. Дурний Степанов не розуміє що локдаун нічого не змінить в дінамиці нових заражень! Карантин вихідного дня нічого не дав, але Степанов та Радуцький цього не зрозуміли, Шмигаль та Зеленський бездіяльні і бояться приймати рішення, отже Верховна Рада як верховний орган влади в Україні має втрутитись в ситуацію, зняти Радуцького та Степанова і повернути Супрун на посаду міністра МОЗ.
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30.11.2020 12:15 Ответить
Почему Степанов не работал ? А утренние так шоу о количестве заболевших ?
Хотя мог бы тогда заниматься кислородом - сколько жизней бы сберёг
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30.11.2020 12:26 Ответить
Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде предлагает пригласить в пятницу на час вопросов к правительству министра здравоохранениязахоронения Максима Степанова...
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30.11.2020 12:18 Ответить
Какие любопытные слуги. Народа.
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30.11.2020 12:20 Ответить
Локдаун может быть один - прекратить платить депутатам и чиновникам зарплату на период карантина

бо зарплата берётся из налогов украинского бизнеса , которому хотят запретить работать
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30.11.2020 12:22 Ответить
ЗНАЮТ ЛИ СЛУГИ КТО ИМ ПЛАТИТ ?
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30.11.2020 12:23 Ответить
ДЕЩО З "ПАРАЛЕЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ"...

САДОВИЙ ПРОТИ . ЗАКРИТТЯ МІСЦЬ РОЗВАГ ТУРИСТІВ

https://portal.lviv.ua/news/2020/11/30/sadovyj-pro-povnyj-*******-rizdvo-u-lvovi-skasovuvaty-ne-mozhna
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30.11.2020 13:04 Ответить
 
 