"Слуга народа" предлагает пригласить Степанова на час вопросов к правительству в Раде: хотят знать о возможных вариантах локдаунов

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде предлагает пригласить в пятницу на час вопросов к правительству министра здравоохранения Максима Степанова и весь состав Кабинета министров с целью обсуждения особенностей борьбы с коронавирусной болезнью и возможности введения локдауна.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) Рады в понедельник, 30 ноября.

"Относительно часа вопрос к правительству, конечно, сейчас тема номер один в стране - это медицина, это пандемия, это возможные варианты локдауна... Поэтому приглашаем уже традиционно снова господина Степанова и весь Кабинет министров для ответов на вопросы о борьбе с эпидемией и возможных вариантов локдаунов, карантинов. Думаю, к пятнице это все уже будет известно", - сказал он.

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