За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявили 1460 новых случаев, среди заболевших 162 ребенка и 62 медика, - Кличко

За прошедшие сутки COVID-19 в Киеве заболели 1460 человек, 13 больных умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1460 больных коронавирусом. 13 случаев - летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1292 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 70 478", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 783 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 99 девочек от семи месяцев до 17 лет. А также 515 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет и 63 мальчика от девяти месяцев до 17 лет. Заболели также 62 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 88 человек. Всего коронавирус преодолели 22 843 жителя Киева.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 256, Подольском - 230 и в Деснянском - 180 случаев", - отметил Виталий Кличко.