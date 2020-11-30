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Стефанчук призвал Раду во вторник рассмотреть законопроект о народовластии через референдум

Стефанчук призвал Раду во вторник рассмотреть законопроект о народовластии через референдум

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал парламент 1 декабря рассмотреть законопроект о народовластии через референдум.

Об этом заявил первый вице-спикер на согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) Рады в понедельник, 30 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Коллеги, я еще раз призываю вас, я знаю, что все процедуры уже пройдены, завтра, в этот исторический для Украины день (29-я годовщина со дня проведения общенационального референдума о провозглашении Независимости Украины, - Ред.), перейти к рассмотрению законопроекта о народовластии через референдум №3612, внесенном президентом Владимиром Зеленским", - отметил Стефанчук.

Он призвал рассмотреть данный законопроект без особых дискуссий, поскольку "все эти вопросы уже обсуждены и есть все позитивные выводы и юридического управления, и главного экспертного управления".

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Автор: 

ВР (29226) референдум (1504) Стефанчук Руслан (647)


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Топ комментарии
+12
Референдуми і маніпуляції за допомогою референдумів - це кремлівський метод руйнації держав.
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30.11.2020 12:33
+9
Ніякого народовладдя нам більше не потрібно! Це чергова дурка, щоб олігархи через референдуми вирішували свої питання! Не буде цього!
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30.11.2020 12:30
+8
Мертветчук стефанчуку видно хорошо платит 😀😀😀
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30.11.2020 12:34
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Стефанчук призвал Раду рассмотреть законопроект о народовластии через референдум во вторник.

Після дощичку в четвер...
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30.11.2020 12:29 Ответить
Ніякого народовладдя нам більше не потрібно! Це чергова дурка, щоб олігархи через референдуми вирішували свої питання! Не буде цього!
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30.11.2020 12:30 Ответить
Якраз народовладдя потрібне, а не "слуги народу". Просто сьогоднішня влада зробить так, що замість народовладдя буде олігарховладдя.
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30.11.2020 12:33 Ответить
Народу який обрав презом зеленського треба не народовладдя а лоботомія.
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30.11.2020 12:38 Ответить
Чтобы было народовластие, нужно чтобы дедушки-бабушки(которых около десятка миллионов) сохранили хоть какие-то остатки разума. Нельзя давать такие инструменты людям, которые совершенно не понимают, что с этим делать. Слуги народа и пришли к власти только потому, что народ лишился разума. Результат налицо.
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30.11.2020 12:39 Ответить
зеленый мешок с гавном
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30.11.2020 13:41 Ответить
все новое хорошо забитое старое...

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30.11.2020 12:30 Ответить
Местным властям власть давно передана,проснулся блин,децентрализатор...
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30.11.2020 12:32 Ответить
Референдуми і маніпуляції за допомогою референдумів - це кремлівський метод руйнації держав.
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30.11.2020 12:33 Ответить
Мертветчук протягивает тему

лучше бы протянул ноги , кащейчик 😀
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30.11.2020 12:36 Ответить
Мертветчук стефанчуку видно хорошо платит 😀😀😀
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30.11.2020 12:34 Ответить
В стране шопа, а слуги урода продолжают заниматься популизмом для быдломасс
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30.11.2020 12:34 Ответить
Великую Германию товарищ Гитлер, с помощью референдумов, слепил за 6 лет)
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30.11.2020 12:36 Ответить
уже на даунбассе и в Крыму было народовластие по зову сердца, что то олигархи задумали и хряк запел про властие))
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30.11.2020 12:36 Ответить
Денех нет,но вы держитесь Времена Кучмы вернулись с задержкой выплат зарплат и пенсий.А я вам год назад говорил..Кучмизмом запахло...Не верили..
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30.11.2020 12:36 Ответить
Народовладдя від Зе виглядає десь так.

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30.11.2020 12:37 Ответить
мерзотна зе -свиня.
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30.11.2020 12:42 Ответить
Свинарчук. Настоящий,а не фейковый.
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30.11.2020 13:26 Ответить
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30.11.2020 12:42 Ответить
Падение гривны не за горами...,Зеля вяликий Ыканамист Готовимся 1 доллар = 40 гривен...
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30.11.2020 12:43 Ответить
Так уже ж по-моему и по 100 было, а потом правда снизили до 50. Теперь значит 40. Просто не знаешь к чему уже и готовиться.
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30.11.2020 12:48 Ответить
А шо уже по стописят отменяется?
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30.11.2020 12:50 Ответить
можеш бахнуть і двєстіпіісят.
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30.11.2020 12:54 Ответить
Гривня 100 гривен никогда не была,это пока что не Венесуэлла....
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30.11.2020 12:53 Ответить
У Зеленского выход один....единственный...
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30.11.2020 12:55 Ответить
скільки прейдеться слідуючому парламенту і президенту відміняти законів і рішень,завалять роботою зеленодуби
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30.11.2020 12:55 Ответить
Транш ВМФ не дадут,а посему дефолт...КГБист ждет не дождется... Но...
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30.11.2020 13:00 Ответить
За бюджет взятись нема коли, бо рехверендуму хочеться...
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30.11.2020 13:14 Ответить
Свинарчуку нейметься! Опять пургу несет.
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30.11.2020 13:23 Ответить
ВСЁ УЖЕ ПОРЕШАЛИ, СТАЛИ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, ВЕСЕЛЕЙ,! НУ А ТЕПЕРЬ РРЕФФЕРРЕННДУМ! ТАДАМ!!!
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30.11.2020 13:51 Ответить
 
 