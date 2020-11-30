Стефанчук призвал Раду во вторник рассмотреть законопроект о народовластии через референдум

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал парламент 1 декабря рассмотреть законопроект о народовластии через референдум.

Об этом заявил первый вице-спикер на согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) Рады в понедельник, 30 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Коллеги, я еще раз призываю вас, я знаю, что все процедуры уже пройдены, завтра, в этот исторический для Украины день (29-я годовщина со дня проведения общенационального референдума о провозглашении Независимости Украины, - Ред.), перейти к рассмотрению законопроекта о народовластии через референдум №3612, внесенном президентом Владимиром Зеленским", - отметил Стефанчук.

Он призвал рассмотреть данный законопроект без особых дискуссий, поскольку "все эти вопросы уже обсуждены и есть все позитивные выводы и юридического управления, и главного экспертного управления".

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