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Новости Коронавирус и карантин
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В медучреждениях Киева сегодня лечатся 2,2 тыс. больных COVID-19, из которых 926 - тяжелые. Заполненность койко-мест - 57%, - Кличко

В медучреждениях Киева сегодня лечатся 2,2 тыс. больных COVID-19, из которых 926 - тяжелые. Заполненность койко-мест - 57%, - Кличко

На сегодняшний день заполненность койко-мест в коммунальных медучреждениях столицы составляет почти 57%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Как видим, у нас стабильно большое количество больных, нуждающихся в госпитализации. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2 222 больных коронавирусом. Из них 35 детей. 926 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1335 человек. В аппаратами ИВЛ - 31 больной, - сказал Кличко.

Также мэр добавил, что заполненность койко-мест в коммунальных медучреждениях столицы составляет почти 57%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявили 1460 новых случаев, среди заболевших 162 ребенка и 62 медика, - Кличко

карантин (16729) Кличко (4635) госпитализация (236) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Статистичні звіти - це добре. Але чомусь ні пари з вуст, як місто буде боротись з поширенням пандемії.
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30.11.2020 12:31 Ответить
Нужно ещё больше сократить врачей и сами больницы . Скайп и Гугл наше всё .

Нужно больше развивать чиновников , силовиков , прокуроров и судей . И обязательно ещё больше повысить им зарплату .

Они решат все наши проблемы .
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30.11.2020 12:35 Ответить
 
 