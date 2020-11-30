В медучреждениях Киева сегодня лечатся 2,2 тыс. больных COVID-19, из которых 926 - тяжелые. Заполненность койко-мест - 57%, - Кличко
На сегодняшний день заполненность койко-мест в коммунальных медучреждениях столицы составляет почти 57%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
"Как видим, у нас стабильно большое количество больных, нуждающихся в госпитализации. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2 222 больных коронавирусом. Из них 35 детей. 926 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1335 человек. В аппаратами ИВЛ - 31 больной, - сказал Кличко.
Также мэр добавил, что заполненность койко-мест в коммунальных медучреждениях столицы составляет почти 57%.
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Нужно больше развивать чиновников , силовиков , прокуроров и судей . И обязательно ещё больше повысить им зарплату .
Они решат все наши проблемы .