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Новости
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Заявление Татарова против НАБУ - это удар на упреждение со стороны Офиса Президента, - Бутусов

Заявление Татарова против НАБУ - это удар на упреждение со стороны Офиса Президента, - Бутусов

Как бы сейчас эти заявления ОП ни пыталось оправдать, подоплека очевидна - власть хочет защититься заранее от новых коррупционных расследований, которые, судя по всему, задевают ближайших сотрудников президента Зеленского.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Скорее всего, Татаров как замглавы ОП по вопросам правоохранительных органов, получил по своим каналам информацию об операциях НАБУ, которая ему сильно не понравилась. И заявление Татарова прямо противоречит его служебным обязанностям - он обязан координировать работу правоохранителей, а не выступать против одной из структур. Конфликт интересов налицо. Ну скажем доступней, это как если во время концерта Зеленского адвокат "Квартала" выскочил бы на сцену со своим личным мнением. Но президент Зеленский почему-то не спешит этот конфликт решать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти, - замглавы ОП Татаров

Владимир Зеленский во всех острых политических столкновениях выжидает ситуацию, пока не видит в какую сторону качнется общественное мнение и какой расклад сил в его окружении.

Вывод очевиден: Татаров решил заранее упредить некий негатив и занести президенту информацию, которая дискредитирует НАБУ и оправдывает, тем самым, самого Татарова и тех, кто за ним стоит.

То, что Татарова после дерзкой выходки не уволили, означает, что в конфликте Татарова и НАБУ глава ОП Андрей Ермак решил поддержать Татарова.

В том случае, если дело НАБУ касается лично Олега Татарова, то следует учесть, что он адвокат, то есть спецсубъект. И санкцию на действия против него должен подписывать Специальный антикоррупционный прокурор. А поскольку глава САП сейчас не назначен, то подписывать санкции по спецсубъектам должна Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Татаров выполняет планы главы Офиса Президента Андрея Ермака, и они проводят кампанию по увольнению директора НАБУ, а также по увольнению Генерального прокурора. И именно Офис Президента добился увольнения из Госбюро расследований близкого к Венедиктовой замглавы ГБР Александра Бабикова, и отстранили от исполнения обязанностей главы ГБР другого назначенца Генпрокурора Александра Соколова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление Татарова о НАБУ не отражает официальной позиции президента Украины Зеленского, - ОП

А это значит, что в борьбе с Офисом Президента Ненпрокурор может нанести ответный удар, если поддержит действия НАБУ.

Посмотрим на развитие ситуации. Судя по всем признакам, надвигается новый скандал", - рассказал Бутусов.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

В ответ в Офисе Президента заявили, что заявление Татарова о НАБУ не отражает официальной позиции президента Украины Зеленского.

Автор: 

НАБУ (4217) Зеленский (20196) Бутусов Юрий (4343) ГБР (2964) Венедиктова (726) Ермак Андрей (1253) Бабиков (76) Соколов Александр (33) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+22
Такого бардака во власти Украина еще не знала. Что бы у зама ОП була власна думка, которую он озвучил не согласовав с президентом(прости господи), это уже за гранью Заметьте не в постели с женой или любовницей, а на голубом глазу вывалил власну думку народу. Він ще на посаді?...запитують посли G7
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30.11.2020 12:48
+21
Оказывается, сотрудник аппарата президента имеет право проводить свою собственную политику, и имеет право на свое мнение по ключевым государственным вопросам, даже если его мнение идет вразрез с мнением президента! Но это правда, ведь адвокат Татаров назначен Андреем Ермаком в ОП потому что он отображает мнение не Зеленского, а своего клиента Андрея Портнова - экс-замглавы администрации Януковича. Юрий Бутусов
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30.11.2020 12:58
+14
Постійні інформаційні провокації влади відволікають увагу від дерибану, задовбують громадян і руйнують репутацію країни. Це мета гуззкаваміра і Коломойського, втілена Зеленським?
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30.11.2020 13:07
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Просто виставляють замість себе одіозних фігур, на голови яких ллється критика. А самі тим часом у каламутній воді провертають свої гешефти.
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30.11.2020 12:36 Ответить
какое болото развел зеленый окурок
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30.11.2020 13:35 Ответить
Все эти надстройки для якобы борьбы просто перевод средств и отвлечение внимания . Никто не посажен и никто никогда не сядет .

Ни для этого эти конторки создаются ...
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30.11.2020 12:45 Ответить
Такого бардака во власти Украина еще не знала. Что бы у зама ОП була власна думка, которую он озвучил не согласовав с президентом(прости господи), это уже за гранью Заметьте не в постели с женой или любовницей, а на голубом глазу вывалил власну думку народу. Він ще на посаді?...запитують посли G7
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30.11.2020 12:48 Ответить
Просто уже стало интересно наблюдать за этим цирком. Что Зиц-клоун еще придумает? Жаль, что страдать будем мы. А окружение Зиц-клоуна еще те "чистые и пушистые". Да, как и он сам, скорее всего.
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30.11.2020 12:56 Ответить
Оказывается, сотрудник аппарата президента имеет право проводить свою собственную политику, и имеет право на свое мнение по ключевым государственным вопросам, даже если его мнение идет вразрез с мнением президента! Но это правда, ведь адвокат Татаров назначен Андреем Ермаком в ОП потому что он отображает мнение не Зеленского, а своего клиента Андрея Портнова - экс-замглавы администрации Януковича. Юрий Бутусов
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30.11.2020 12:58 Ответить
Ну так вся ж ОПа- презЕденти.
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30.11.2020 13:08 Ответить
Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского - ОП.
Слова Давида Арахамии об "интеллектуальном карантине" не отражают позиции интеллекта - Интеллект.
Слова автора "Слова о полку Игореве" - о полку Игоревом - не отражают позиции Игоря - Полк Игоря.
Слова Челюстей о пропавшем без вести курортнике не отражают позиции заведующего пляжем - Кабинет заведующего пляжем.
Остановите меня кто-нибудь!
Евгений Кузьменко .
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30.11.2020 13:32 Ответить
Постійні інформаційні провокації влади відволікають увагу від дерибану, задовбують громадян і руйнують репутацію країни. Це мета гуззкаваміра і Коломойського, втілена Зеленським?
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30.11.2020 13:07 Ответить
"Ну скажем доступней, это как если во время концерта Зеленского адвокат "Квартала" выскочил бы на сцену со своим личным мнением."

Юрий, вы сказали доступнее и попали в самую точку. Дело в том, что концерт "Квартала" уже 1,5 года как транслируется с Банковой, а тех, кто не согласен с личным мнением "руководящего" им имбецильного дегенерата они щемят так, как могут. Получается это у них так же тупо, как и всё остальное, за что они берутся, поэтому вонь от них уже по всему миру расползлась.
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30.11.2020 13:18 Ответить
Це не президент, я якась статистична погрішність.
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30.11.2020 13:25 Ответить
А в Татарова не повернувся язик заявити, що і президент не має морального права займати свою посаду?
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30.11.2020 13:38 Ответить
Читаем - В ответ в Офисе Президента заявили, что .
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30.11.2020 13:47 Ответить
Хуцпа від блаЗЄнських. Ви здивовані? Отакої!

пане Юрію, Вас попереджели про те, що буде саме так.
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30.11.2020 13:49 Ответить
а попереджали... не те що пригадую - а пам'ятаю! Щоправда, деякі намагаються забути наші попередження...
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30.11.2020 14:54 Ответить
"Судя по всем признакам, надвигается новый скандал" - а можна подождать? А то я записувати (скандали) не встигаю.
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30.11.2020 13:49 Ответить
Росія закликала Францію ставитись "більш відповідально" до ролі посередника у Мінському процесі
Про це йдеться у заяві МЗС РФ.У Росії розкритикували заяву МЗС Франції, щодо неімплементації "формули Штайнмаєра" у українське законодавстві - це було виправдано тривалими дискусіями в Тристоронній контактній групі.Москва підкреслює, що "формула Штайнмаєра" визначає компромісний порядок набуття чинності закону про статус Донбасу.

Хорошие новости - судя по тому ,КАК!!! ********* с пеной у рта сегодня гнали на Германию и Францию , не обсуждая тему ДЫР , это отличная новость .
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30.11.2020 13:55 Ответить
"95-ый" у власти, как выгребная яма-404.., пардон копростан, всё гавно туда сливается! То "заслуженный юрист" - бохдан, то "заслуженный юрист" - татарOFF! Блин, ну и вони от от зЕлённой биомассы...
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30.11.2020 13:57 Ответить
що таке "Ненпрокурор" в тексті??
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30.11.2020 14:07 Ответить
високоповажний шеф! це тріо намагається зачистити сліди. Справа виходить на фініш. і, крім того, їх причетність до плівок Вовка, які не опубліковані. Скоріш за все там принижують саме Преза. там фокуси з приватом, зговір членів конституційного суду в обхід Преза, макулатура проти петра (звертають на генпрокуроршу) тощо. ці хлопці вперлись в стіну, нічого не получається. А єрмак хоче перевести стрілки на інших. глухий кут в ТКГ, як попереджував Козак, провал з крадіжкою плівок, продаж вагнерівців, недолуге "братання" з Пушиліним (кравчук,фокін). стара суддівська гвардія портного поріділа і нічого не може протиставити Верховному суду. спринтер Андрій Богдан не зміг усмирити ВС, ліквідувати НАБУ, скасувати земельну реформу. Зараз одна надія на КС, а підготовка була славною- нема конкурсу в ДБР,САП,. в КС в КС он вже кворум підбирають, одна членкіня СН прямо сказала я буду суддею КС, я одна достойна.
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30.11.2020 14:31 Ответить
Такого бардака як правлять СЛУГИ УРОДИ в Україні не Було! Простло жах, і медицина і соціалка.і поліція один ДЕСТРУКТИВ за це подяка НОРОДУ 73% що вибрали слугуродів!!!
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30.11.2020 14:38 Ответить
у шелкопера суркова був проект глубинного государства, адепти суркова в Україні цей проект перетворили в болотне государство, а болото як природне середовище саме не зникає, його необхідно осушувати. Болотні метастази окреслені виключно ОПУ з частковим вкрапленням у КС, печерський суд міноборони, сбу тощо, вони не впялися у всю Україну. і при осушенні московського болота всі водяні, вії зникнуть без вороття разом із своїми груповодами.
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30.11.2020 14:45 Ответить
чума на оба ваших дома
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30.11.2020 14:47 Ответить
Пособники Хряка рвутся к реваншу.
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30.11.2020 15:40 Ответить
То, что генеральная прокуроркиня стала копать под любимое детище Зеленского , где расхищались деньги COVID фонда, говорит о том, что Венедиктова переходит в оппозицию к Зеленскому и хочет заранее обставить свое предстоящее увольнение, как месть за расследование махинаций. После увольнения, если все таки Зеленский на это решится, ушлая тетя многое расскажет о внутренней кухне в ОП.
https://antikor.com.ua/articles/422696-zelenskogo_objazateljno_vse_predadut_po_ego_he_vine
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30.11.2020 19:23 Ответить
Рыгоанальные недоноски не будут править Украиной, и никакой Аваков не поможет.
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30.11.2020 22:26 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
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14.12.2020 19:58 Ответить
 
 