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На заседание Комитета Рады не вынесены важные вопросы о поддержке бизнеса и "евробляхах", - "слуга народа" Леонов

На заседание Комитета Рады не вынесены важные вопросы о поддержке бизнеса и

На заседание Комитета Рады по вопросам финансов и налоговой политики не вынесены важные вопросы о поддержке бизнеса в период локдауна, законопроектах о РРО, налоговых льготах для бизнеса, а также о "евробляхах".

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14.00 состоится заседание комитета по вопросам финансов и налоговой политики. Увы, на повестку дня не вынесены такие крайне важные вопросы, как:

1. Президентская инициатива "О поддержке малого и среднего бизнеса" в период локдауна согласно которому, до 2 млн работающих украинцев смогут получить компенсацию в размере 8 тыс. грн. Как заявлял ранее Давид Арахамия, этот закон должен быть принят до 9 декабря
2. Судьба одного из самых одиозных законопроектов об РРО.
3. Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса: уменьшение НДС, ЕСВ, отмена или уменьшение земельного налога, военного сбора и др.
4. Инициативы от Кабинета Министров и комитета для поддержки сферы обслуживания, которая сегодня наиболее уязвима из-за карантинных ограничений.
5. Рассмотрение закона о "евробляхах" (изменения в процедуру таможенного оформления автомобилей)", - отметил парламентарий.

По словам Леонова, все вышеперечисленные законопроекты должны быть приняты в кратчайшие строки.

"Но видимо мы живем в параллельной реальности, где у господина Гетманцева совершенно другие приоритеты. Почему-то интересы игорных, энергетических и сигаретных магнатов ставятся превыше судьбы малого и среднего бизнеса в Украине. У меня вопрос к главе комитета Даниилу Гетманцеву : чего мы ждем? Почему важные для людей законы не выносятся на сегодняшнем заседании комитета?!" - подытожил нардеп.

Также читайте: НАБУ - это не украинская история. Корень проблем - Сытник, - "слуга народа" Леонов

Автор: 

ВР (29226) Гетманцев (409) Леонов Алексей (13)


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Топ комментарии
+3
ФОП при карантине не работали , а налоги заставляют платить

при этом Рада кидается деньгами налево и направо , например 100 млн на курсы укр языка для абитуриентов из Крыма и лугандона

а почему 100 млн не дать ФОП , которые понесли убытки за весну
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30.11.2020 12:44
+1
Пусть освобождают ФОП от налогов:

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд

А то останавливают работу, а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
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30.11.2020 12:40
+1
прикольно одна шлюга урода - леонов критикует другую шлюгу - гетьманцева)

Непримиримая оппозиция прям

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30.11.2020 12:46
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Правила форума Совет форумчан
Пусть освобождают ФОП от налогов:

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд

А то останавливают работу, а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
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30.11.2020 12:40 Ответить
ФОП при карантине не работали , а налоги заставляют платить

при этом Рада кидается деньгами налево и направо , например 100 млн на курсы укр языка для абитуриентов из Крыма и лугандона

а почему 100 млн не дать ФОП , которые понесли убытки за весну
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30.11.2020 12:44 Ответить
прикольно одна шлюга урода - леонов критикует другую шлюгу - гетьманцева)

Непримиримая оппозиция прям

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30.11.2020 12:46 Ответить
Закляті однопартійці
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30.11.2020 12:52 Ответить
Якщо ви Гетьманцева називаєте шлюхою уродів - то заперечувати нічим. Дуже точно.

Тільки не називайте Лєонова шлюхою уродів. Бо він - насправді сутенер шлюх *****; дарма, що по документам в слугах.
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30.11.2020 13:21 Ответить
Не надо бизнес поддерживать, нужно просто не мешать. И не закрывать фопов. И платить не надо тогда будет по 8 тысяч. За эти деньги расширяйте возможности больниц. Сейчас все равно всех по домам не загонишь
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30.11.2020 12:53 Ответить
РРО мають бути однозначно, але з відповідальністю і звітністю треба переглянути, занадто все зарегульвано, має бути простіше, а по бляхах треба не тільки процедуру змінювати, а вартість акциз і ПДВ.
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30.11.2020 13:17 Ответить
а чого ви чекали від цих кидал?
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30.11.2020 13:38 Ответить
Да, на сегодня все так отлично в Украине, что самый важный на сегодня это вопрос о евробляхах.

народ не успокоится пока на таможне доплачивать за ввоз машины не будут
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30.11.2020 13:44 Ответить
поршенко гарно контролює концлагер митних поборів , южаніна справляється щоб українці на раши ширпотребі камазі пазі уазі зілу довбешках які хавають по тоні палива за годину а Дафи податок 1 000 000 , а коли той мільон має підприємець відробити а ще і авто ?Це Геноцид і модний слуга став слугою олігархів
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30.11.2020 13:50 Ответить
евробляхи это важный вопрос щас?
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30.11.2020 14:01 Ответить
євробляхи чи бізнес ? Вантажні машини заборонено ввозити! Митний код товара 8703 становить 1.35 за кубік обєму двигуна!? тобто Ман реф чи бортовий чи інше з двигуном 12900 становить 17400 євро лиш акцизу !+мито + пдв! итого 40 тисяч доларів!!хто і коли ці тисячі має відробити тому і ніхто незавозить а переварють інше і так мучаться а тарифи на автоперевезення високі відповідно видрбраження на товара які ми купуємо ! ВИ що щоб ціни були захмарні !
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30.11.2020 14:18 Ответить
Да запретите вы уже этот мелкий бизнес совсем.
Не издевайтесь!
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30.11.2020 14:30 Ответить
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html так вже порошенко давно і заборонив 1.35 за кубік двигунавантажівок
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30.11.2020 14:38 Ответить
 
 