На заседание Комитета Рады не вынесены важные вопросы о поддержке бизнеса и "евробляхах", - "слуга народа" Леонов

На заседание Комитета Рады по вопросам финансов и налоговой политики не вынесены важные вопросы о поддержке бизнеса в период локдауна, законопроектах о РРО, налоговых льготах для бизнеса, а также о "евробляхах".

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14.00 состоится заседание комитета по вопросам финансов и налоговой политики. Увы, на повестку дня не вынесены такие крайне важные вопросы, как:



1. Президентская инициатива "О поддержке малого и среднего бизнеса" в период локдауна согласно которому, до 2 млн работающих украинцев смогут получить компенсацию в размере 8 тыс. грн. Как заявлял ранее Давид Арахамия, этот закон должен быть принят до 9 декабря

2. Судьба одного из самых одиозных законопроектов об РРО.

3. Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса: уменьшение НДС, ЕСВ, отмена или уменьшение земельного налога, военного сбора и др.

4. Инициативы от Кабинета Министров и комитета для поддержки сферы обслуживания, которая сегодня наиболее уязвима из-за карантинных ограничений.

5. Рассмотрение закона о "евробляхах" (изменения в процедуру таможенного оформления автомобилей)", - отметил парламентарий.

По словам Леонова, все вышеперечисленные законопроекты должны быть приняты в кратчайшие строки.

"Но видимо мы живем в параллельной реальности, где у господина Гетманцева совершенно другие приоритеты. Почему-то интересы игорных, энергетических и сигаретных магнатов ставятся превыше судьбы малого и среднего бизнеса в Украине. У меня вопрос к главе комитета Даниилу Гетманцеву : чего мы ждем? Почему важные для людей законы не выносятся на сегодняшнем заседании комитета?!" - подытожил нардеп.

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