ГБР купило Land Cruiser почти за 2 млн грн и пять внедорожников по миллиону за штуку
Государственное бюро расследований 20 и 24 ноября по результатам тендеров заказало в ООО "ВиДи Автострада" шесть легковых автомобилей специализированного назначения 2020 г. выпуска на общую сумму 8 120 000 грн.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом сообщается в системе "Прозорро".
До конца года должны поставить тонированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A / T Elegance с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе за 1,8 млн грн. В салонах эта комплектация без специализированного оборудования стоит 1 770 000 грн.
В автомобиле есть климат-контроль, круиз-контроль, задние и передние парктроники, камера заднего вида, системы активной безопасности, системы помощи при движении по бездорожью и система мониторинга "слепых" зон, подогрев руля, всех сидений и лобового и заднего стекол и тому подобное. В нем есть фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности второго ряда, боковые защитные шторки для обоих рядов.
Кроме того, заказали пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A / T в комплектации Base с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе по 1,05-1,06 млн грн. В салонах этой комплектации сейчас нет, а другие стоят от 1 290 000 грн.
Эти автомобили имеют кондиционер, систему активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, боковые защитные шторки, системы помощи старта на подъеме и при движении сверху и тому подобное.
Все шесть автомобилей укомплектованы зимними шинами и металлической защитой двигателя.
Сумма сделок на 0,04% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 8 120 000 грн.
Единственным конкурентом с такими же автомобилями было львовское ООО "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова из Червонограда, которым руководит Александр Горбачев.
Учредителями "ВиДи Автострада" является ООО "ВиДи Аллея" и ООО "ВиДи Груп", а конечным бенефициаром - Виталий Джуринский. Все три компании входят в одноименную группу "ВиДи". Поставщик является официальным дилером по продаже новых автомобилей Toyota.
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кожний з вас зєбіли припіздєнт. катайтесь!
это значит , что ОН 🤢несёт ответственность за все ее действия и бездействие
как вам зембицилы? нравится?
после тюнинга
Тьху.. Гидота грьобана.
После революции достоинства избрать придурка без достоинства .
Теперь недостача -200млрд.
Думают, что в ближайшее время в Киеве будет с дорогами **опа?
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 30 ЛИСТОПАДА, 2020 71 0
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