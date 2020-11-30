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ГБР купило Land Cruiser почти за 2 млн грн и пять внедорожников по миллиону за штуку

Государственное бюро расследований 20 и 24 ноября по результатам тендеров заказало в ООО "ВиДи Автострада" шесть легковых автомобилей специализированного назначения 2020 г. выпуска на общую сумму 8 120 000 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом сообщается в системе "Прозорро".

До конца года должны поставить тонированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A / T Elegance с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе за 1,8 млн грн. В салонах эта комплектация без специализированного оборудования стоит 1 770 000 грн.

В автомобиле есть климат-контроль, круиз-контроль, задние и передние парктроники, камера заднего вида, системы активной безопасности, системы помощи при движении по бездорожью и система мониторинга "слепых" зон, подогрев руля, всех сидений и лобового и заднего стекол и тому подобное. В нем есть фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности второго ряда, боковые защитные шторки для обоих рядов.

ГБР купило Land Cruiser почти за 2 млн грн и пять внедорожников по миллиону за штуку 01

Кроме того, заказали пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A / T в комплектации Base с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе по 1,05-1,06 млн грн. В салонах этой комплектации сейчас нет, а другие стоят от 1 290 000 грн.

ГБР купило Land Cruiser почти за 2 млн грн и пять внедорожников по миллиону за штуку 02
Фото: с сайта "Наші гроші"

Эти автомобили имеют кондиционер, систему активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, боковые защитные шторки, системы помощи старта на подъеме и при движении сверху и тому подобное.

Все шесть автомобилей укомплектованы зимними шинами и металлической защитой двигателя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн

Сумма сделок на 0,04% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 8 120 000 грн.

Единственным конкурентом с такими же автомобилями было львовское ООО "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова из Червонограда, которым руководит Александр Горбачев.

Учредителями "ВиДи Автострада" является ООО "ВиДи Аллея" и ООО "ВиДи Груп", а конечным бенефициаром - Виталий Джуринский. Все три компании входят в одноименную группу "ВиДи". Поставщик является официальным дилером по продаже новых автомобилей Toyota.

авто (4196) госзакупки (960) ГБР (2964)


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Топ комментарии
+37


кожний з вас зєбіли припіздєнт. катайтесь!
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30.11.2020 12:55
+36
Хорошие недорогие велосипеды. Как и обещал презедент Зеленский
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30.11.2020 12:59
+24
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30.11.2020 13:00
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кожний з вас зєбіли припіздєнт. катайтесь!
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30.11.2020 12:55 Ответить
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30.11.2020 12:58 Ответить
Потрібно звільнити все керівництво ДБР яке причетно до цих закупівель, накуй, без пенсії та звання!
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30.11.2020 13:49 Ответить
Коли чоловік Генпрокурорки поверне державі 750 тис. грн, шахрайським способом отриманих під час переоформлення на посаді? Вигнати накуй Генпрокурорку разом з її чоловіком, махінатори куєві.
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30.11.2020 13:50 Ответить
Игорь , включи мозги ,100%свою Венедиктову назначил избранный тобой , профессиональный порношут зеленский,а

это значит , что ОН 🤢несёт ответственность за все ее действия и бездействие
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30.11.2020 14:46 Ответить
Нєт, їйо барига падбросів зєлєнскаму, а он по неопитності патамушта чєсний і іскрєній, єщьо 100 днєй дайтє. Нічо-нічо, вже от от має проізойті економічєскій бум, саакашвілі всіх пересажає, а справжній палковнік гриценко водружить флаг перемоги лгбт на кутафьїй башні васільєвского сабора. А в хепі-апогеї, пуштун мустафа ****, в сікрєтному інстітуті оборонпрому, ексгумірує трупак брата порошенка і клонірує його для свідєтільскіх показаній в окружному адмінсуді. Отоді, вже точно порох не атвєртітся і наступить нірвана.
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30.11.2020 15:18 Ответить
Красава)))
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30.11.2020 19:17 Ответить
то було експірімєнтальноє мінутноє перевоплощеніє в середньостатістіческого зілібоба і скажу вам - дослід закінчився трагічєскі для тілівізора, а сусідам-алкашам навіть довелось визивать міліцію і батюшку.
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01.12.2020 09:29 Ответить
даже если ты спрячешься в лесу за высоким забором, и просто будешь ждить как Робинзон Крузо, в один прекрасный день постучат, и скажут-эй, чьих будешь, кто позволил, гони монету!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE

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30.11.2020 14:07 Ответить
скажи коли та при кому було по іншому ...."слуги" себе шанують перед "господарями"...
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30.11.2020 13:18 Ответить
при інших не було такого песдецю в країні, який влаштували зелені фігляри.
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30.11.2020 13:21 Ответить
Так, так, так. Ось, зебіл навіть виправдовує презедента. Клоуна-наркомана, якого сам же і обрав. Зедауни будуть відстоювати свій даунський вибір навіть якщо це призведе до розвалу всієї країни. Бо вони ж не могли повестися на російський вислів: "Тільки не Порошенко!"
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30.11.2020 14:22 Ответить
Слышал пословицу, что мыши окуевают настолько, насколько им кот позволяет?
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30.11.2020 15:04 Ответить
ще потрібно розшифрувати хто і що сьогодні "коти" а що "миші" )))- а так все вірно...
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30.11.2020 20:34 Ответить
При этих коллаборантах зелёных ,гбр реваншисты гебнявые вызывают на допросы участников Майдана , называя гос. ПЕРЕВОРОТОМ !
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30.11.2020 14:39 Ответить
Хорошие недорогие велосипеды. Как и обещал презедент Зеленский
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30.11.2020 12:59 Ответить
каждому лоху по лисапеду хаха
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30.11.2020 13:04 Ответить
нищеброды

как вам зембицилы? нравится?
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30.11.2020 12:59 Ответить
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30.11.2020 13:00 Ответить
ФОПам придется по два РРО установить, но для удобства борьбы с коррупцией - не жалко
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30.11.2020 13:01 Ответить
ФОПы под ОПой крутят вазелину песни с его квартала времен когда сам бедосик круто критиковал власть порошенко рассказывая "мы не такие...."
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30.11.2020 13:03 Ответить
Купите уже им пару Боингов
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30.11.2020 13:04 Ответить
На голову.
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30.11.2020 15:04 Ответить
а зеркальные черные очки купили?
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30.11.2020 13:04 Ответить
красиво жить не запретишь...
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30.11.2020 13:05 Ответить
Кому як?

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30.11.2020 13:24 Ответить
Теперь будут отрабатывать не посильным трудом. Ребята заслужили, служба и опасна, и трудна. Коррупционеры лопнут от зависти, так их, так.
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30.11.2020 13:06 Ответить
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30.11.2020 13:06 Ответить
Пипец ! Страна дураков и казнокрадов !
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30.11.2020 13:07 Ответить
Осуждать эту страну могут только изнутри.
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30.11.2020 13:16 Ответить
А мне можно? Мое родово село - на Черкасщини...
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30.11.2020 13:27 Ответить
Изнутри она гниёт , а осуждать можно снаружи , чтобы не уделаться в дерьмо .
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30.11.2020 19:08 Ответить
Значит деньги в государстве есть нас ******...ют)))
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30.11.2020 13:07 Ответить
есть, только не для всех
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30.11.2020 14:10 Ответить
Маладцы !!!! Катайтесь ..не обляпайтесь !!!!
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30.11.2020 13:09 Ответить
теперь если клятый шокаладник опять выставит свои картины в каком музее, то група захвата приедет не на трамвае как раньше, а на гламурном крузаке)
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30.11.2020 13:10 Ответить
без подогрева жопы гбр не может бороться с коррупцией
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30.11.2020 13:11 Ответить
Это была "контрольная закупка"....ничего вы не понимаете...
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30.11.2020 13:11 Ответить
Теперь, для комплекта, надо им по контрольному выстрелу в их дурные бошки сделать.
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30.11.2020 13:32 Ответить
у нас точно дыра в бюджете?
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30.11.2020 13:14 Ответить
Теперь да.
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30.11.2020 13:18 Ответить
у нас да, у них нет
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30.11.2020 13:18 Ответить
Мерзота і падли ця Зевлада. В країні біднота, мруть люди від зарази в результаті безгосподарності зелені...... а слуги шикують. "Пір під час чуми"
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30.11.2020 13:15 Ответить
До тюнинга



после тюнинга

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30.11.2020 13:16 Ответить
Вот-вот, в Эстонии министр позволила себе детей на служебном авто в школу отвозить и с позором выгнали... а у нас средневековье по сравнению с ними
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30.11.2020 16:31 Ответить
тю.. а кажуть в бюджеті діра.. Чи вона тому і створилась, що такі круті тачанки собі держиморди купляють?

Тьху.. Гидота грьобана.
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30.11.2020 13:18 Ответить
Ну і який МВФ дасть кредит імбИцилам та злочинцям, окрім рахи? Вибрали "наріТну" владу ригів.
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30.11.2020 13:19 Ответить
Когда уже у нас народ поумнеет?
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30.11.2020 13:30 Ответить
У вас сомнительные надежды.

После революции достоинства избрать придурка без достоинства .
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30.11.2020 14:18 Ответить
Ну...Порошенко вовсе не придурок. Олигарх-казнокрад - да, но не придурок аж никак
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30.11.2020 14:37 Ответить
Аж, наворовал в бюджет 130 млрд и передал зеленым наркоманам.

Теперь недостача -200млрд.
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30.11.2020 14:59 Ответить
100 % !! Шанувальникам зеленої плісняви соромно зізнаватись що вони придурки, тож, будуть до голодних конвульсій не визнавати що помилились та були ідіотами, коли вибирали це зелене паскудство в президенти України.
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30.11.2020 15:38 Ответить
їм не соромно - вони просто цього не розуміють
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30.11.2020 17:57 Ответить
Уникальная страна, где даже антикоррупционные органы за пару лет становятся гнездом коррупции.
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30.11.2020 13:36 Ответить
не, ну зачем внедорожник ещё такие дорогие, следователи на деу ланос ездить не могут? это просто наглость
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30.11.2020 13:38 Ответить
покупать самую дорогую машину там где можно купить попроще - это и есть коррупция...
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30.11.2020 13:39 Ответить
Можно было и б/у купить. Им же в offroad не участвовать.
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30.11.2020 13:43 Ответить
просто они кино насмотрелись голливудского про фбр, а теперь дорвались до бабок...
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30.11.2020 13:46 Ответить
Значит на Музей ещё придётся деньги выделять.
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30.11.2020 13:42 Ответить
А на Деу-Ланос поїздити, щоб, так би мовити, підтримати вітчизняного виробника??? Довбані потвори...
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30.11.2020 13:43 Ответить
Цікавлюсь, а комплекти ломів до цих автомобілей передбачені? Треба ж чимся ломати двері музеїв.
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30.11.2020 13:44 Ответить
За останні *** півтори року виявилось, що в мене, ** ****. такий великий словниковий запас матів, що, ***, я вже ***... ю. Але ж,****, без матів останні півтори року жити вже неможливо,****.
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30.11.2020 13:50 Ответить
ВИ були ДЕПУТАТом ЯКОЇСЬ РАДИ ВІД "БПП" ? ))))
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30.11.2020 14:49 Ответить
Ні, НЕ БУВ. Ні депутатом, ні членом ніякої партії. Просто мені доводиться жити в цій країні. Мені, моїм дітям і внукам. А за останні півтори року в тому зеленому дурдомі без мату ну ніяк. Воно, звичайно, якби шмайсер зі ітріхи витягнгнути, або якийсь машингвер, то толку, напевно, б більше було, але ж для того треба, щоб нарід отямився, а так доводиться тільки матюкатись, ****, на жаль. Але нічого, будемо надіятись, що нарід отямиться і та вся зелена гидота ***** згине.
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30.11.2020 14:56 Ответить
...шмайсер зі стріхи...
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30.11.2020 14:57 Ответить
ага.. отямится той нарід, чекайте.. Той "мудрий" нарід досі ще у свойому напівжебрацькому стані звинувачує Пороха, який вже більш ніж півтора роки не президент. Такі зазвичай не отямлюються ніколи. Такі тягнуть у прірву за собою всіх.
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30.11.2020 15:42 Ответить
на жаль...
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30.11.2020 16:12 Ответить
ХУЖЕ НЕ БУДЕ- зедолбообы
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30.11.2020 14:08 Ответить
ну фактически хуже пока и не произошло по теме конкретно этой новости. шо, разве до этого они не покупали крузаки и носки по 300 гривен?
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30.11.2020 19:28 Ответить
Внедорожники!
Думают, что в ближайшее время в Киеве будет с дорогами **опа?
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30.11.2020 14:13 Ответить
ну и бардак в стране! и кричат в казне нет денег?!
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30.11.2020 14:17 Ответить
Если бы было видно выхлоп от их работы - то можно было бы согласиться с такими затратами. А так... читать о героическом задержании сержанта полиции и видеть абсолютную беззубость перед высшим чиновництвом... для таких результатов вполне хватит "ланосов" в эконом-варианте.
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30.11.2020 14:46 Ответить
ЛКП «Зелений Львів» отримає новий мікроавтобус за мільйон гривень
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 30 ЛИСТОПАДА, 2020 71 0



https://4studio.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/BUUS.png


Львівське комунальне підприємство «Зелений Львів» придбає мікроавтобус Peugeot Boxer за 996 тис. грн у ТОВ «Ілта Львів».

Про це повідомляють http://lviv.nashigroshi.org/2020/11/30/zelenyj-lviv-otrymaye-novyj-mikroavtobus-za-miljon-gryven/ Наші Гроші Львів , пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія ".

Комунальники отримають семимісний фургон 2020 року випуску з кузовом для перевезення спецтехніки. До комплектації автомобіля входить також круїз-контроль, передній кондиціонер та протитуманні фари. На сайті Peugeot такий фургон коштує від 997 тис. грн.
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30.11.2020 14:47 Ответить
Недавно написав: Читаєш початок фрази "ЄС надасть Україні 25 млн євро..." і перша думка ВКРАДУТЬ, ПРИСВОЯТЬ по якійсь хитрій схемі... Це ми так думаємо, а що думають про нас в ЄС, в світі?" А тепер би додав: А на ті що залишилися накуплять
Land Cruiser-ів і...
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30.11.2020 14:56 Ответить
Це так тут фарисеї пишуть -= нададуть фінансової допомоги, а коли дістаєш оригінал документів то там записано чітко - фінансової допомоги у вигляді кредитів, які будуть віддавати ті, що гуляють у вигляді ДНК майбутніх батьків і майбутніх матерів. Цю ДБР потрібно всю гнати в шию!
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30.11.2020 15:06 Ответить
Срака слідчого ДБР не пристосована до більш простіших автомобілів. А ось в крузері - їй вже комфортно. І діла зразу розслідуються. І результати відповідні -до сраки.
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30.11.2020 14:57 Ответить
Они просто прикалываются,испытывают терпение,а края нет.
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30.11.2020 14:58 Ответить
Вот теперь они коррупционеров наловят, стройте новые тюрьмы...
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30.11.2020 15:07 Ответить
Ачётакова? А ничё,***! Гуляй,рванина....
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30.11.2020 15:12 Ответить
Мрази.
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30.11.2020 15:24 Ответить
Яка користь від цієї структури і навіщо вони пам такі дорогі?
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30.11.2020 15:47 Ответить
А карабінери в "бідній" Італії їздять на Фіат 500L. "Боббі" в В.Британії на Опелях і т.д. Оце бажання показати всім свою "крутість" притаманно людям недалекого розуму.
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30.11.2020 16:01 Ответить
Стулья подождут.
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30.11.2020 16:13 Ответить
А не отложили бы введение кассовых аппаратов, то купили бы в 3-4 раза больше и дороже! Вот какой заботливый наш президент))))
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30.11.2020 16:20 Ответить
Сейчас создадут новое СверхГБР, которое будет расследовать деятельность обычного ГБР и им понадобятся, соответственно, еще более крутые машины
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30.11.2020 16:27 Ответить
Вы ничего не понимаете - внедорожник это самое небходимое для борьбы с топкоррупцией. Надо чтобы коррупционеры принимали "борцунов" за своих. А без крутой тачки никак не слиться с преступной средой.
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30.11.2020 18:18 Ответить
ПЕТЛЮ НА ШИЮ І ЗА ФАРКОП нехай катаються
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30.11.2020 18:25 Ответить
це в той час, коли люди останні гроші віддають за ліки і кисень в лікарнях?
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30.11.2020 18:42 Ответить
Да есть и рациональное тут. С таким автопарком уже к Пасхе переловят всех кого надо. Тем более что Пасха поздняя---2 мая. Потерпим конечно. За то потом как попрёт......
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30.11.2020 20:28 Ответить
Денег на декабрьскую пенсию есть только на первых 4 дня
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30.11.2020 22:19 Ответить
Предела не знают вот укранца во Франции ловили 270км ехал https://youtu.be/a7cL0LLhOWg
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30.11.2020 22:23 Ответить
 
 