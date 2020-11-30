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EBA поддерживает рекомендации ЕС по приведению тарифов для населения в Украине к рыночному уровню

EBA поддерживает рекомендации ЕС по приведению тарифов для населения в Украине к рыночному уровню

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) поддерживает изложенные в отчете Секретариата Энергосообщества ЕС рекомендации по устранению перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации (EBA) со ссылкой на данные Сообщества. "Согласно принятому закону, Регулятор должен прекратить перекрестное субсидирование между различными категориями потребителей к открытию оптового рынка 1 июля 2019. Однако, цены для домохозяйств остаются неизменными с 2017 года и не покрывают расходы на энергоснабжение", - сообщает EBA со ссылкой на отчет Энергосообщества. В текущий момент, эта разница покрывается Гарантированным покупателем через возложение специальных обязанностей (ПСО) и государственными генерирующими компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые обязаны продавать электроэнергию по низкой цене. Такая ситуация, согласно отчету Энергосообщества ЕС, влечет за собой риски для безопасной работы энергосистемы, в том числе атомных электростанций.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.час на первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 г. даже не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время. 

Автор: 

Европейская бизнес ассоциация (61) Тарифы на электроэнергию (2162)


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Топ комментарии
+19
Зарплаты и доходы останутся на уровне Эритреи ?
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30.11.2020 13:15
+13
А как насчёт европейских зарплат ,пенсий ,медицины ? Ну не дебилы *** ...
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30.11.2020 13:24
+8
"*** поддерживает рекомендации ЕС по приведению тарифов для населения в Украине к рыночному уровню" - одновременно с зарплатами и пенсиями.
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30.11.2020 13:21
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Зарплаты и доходы останутся на уровне Эритреи ?
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30.11.2020 13:15 Ответить
Европейская бизнес-ассоциация ( ***) выполняет свои функции в соответствии с названием. Клоунов и их кукловодов не интересуют доходы и зарплаты украинцев.
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30.11.2020 13:20 Ответить
Зали
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30.11.2020 14:02 Ответить
"*** поддерживает рекомендации ЕС по приведению тарифов для населения в Украине к рыночному уровню" - одновременно с зарплатами и пенсиями.
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30.11.2020 13:21 Ответить
контора *** о зарплатах не подумала))
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30.11.2020 14:03 Ответить
молодцы - давай зеленые - сильнее и больнее - ждем социального взрыва и все для этого делаем - создадим ситуацию как в 2014 - хлеб для оккупантов уже прготовили -сук..............
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30.11.2020 13:22 Ответить
А как насчёт европейских зарплат ,пенсий ,медицины ? Ну не дебилы *** ...
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30.11.2020 13:24 Ответить
Все поддерживают выходит кроме народа Украины, но кому там какое дело до нас.
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30.11.2020 13:26 Ответить
а ЕВА не поддерживает увеличение налога на прибыль и сверхприбыль? а ЕВА не поддерживает любые санкции против монополистов на комуслуги?? чего ж сразу на тарифы взгляд упал?? еще там не всех баранов остригли и некоторые даже терпят и вовремя платят???
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30.11.2020 13:30 Ответить
Зебилы! У меня есть решение для ваших проблем! Либо начинаете думать, либо уже не будет проблем в принципе.

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30.11.2020 13:30 Ответить
Пипетушенные! Рынок электроенергии вводился гройсманом с отсрочкой, и был бы введен еще при порашенке если бы не выборы. Но после выборов вводился бы так само как и при зеленском.

Украинцам надо не за фамилиями гонятся а обьединятся и огнем и мечем делать нормальную страну для жизни.
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30.11.2020 13:43 Ответить
Извини, не досмотрел, хотел ответить, а нажал на спам. Не в обиду, раньше вроде, такой графы не было или я не обращал внимание.
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30.11.2020 13:50 Ответить
та ниче,

этот новый цензор кривой ордло-стайл
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30.11.2020 14:01 Ответить
Опять, шо то попутал, это не я. Пойду подлечусь.
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30.11.2020 13:54 Ответить
И как тут не согласишь, доступно объяснили, все для народа, на то она и ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ, все надо покрыть плесенью.
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30.11.2020 13:40 Ответить
Ещеб кто порекомендовал европейские зарплаты
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30.11.2020 13:41 Ответить
А эта самая ЕВА не пошла бы на путена!
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30.11.2020 13:42 Ответить
https://***.com.ua/ посмотри чем занимается эта контора кто её партнёры и какое вообще отношение они имеют к Европе.
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30.11.2020 14:00 Ответить
капец....вот зе уроды
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30.11.2020 14:08 Ответить
Так это и козе понятно. Европе нас рать на тарифы для населения Украины, их интересует только карман, с которого им будут отдавать долги. А "сидите тихо, а то ЕВА нападёт" мы уже слышали, только в другой интерпритации.
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30.11.2020 14:40 Ответить
https://krinitsa.com.ua/ https://youcontrol.com.ua/ https://manpowergroup.ru/ https://***.com.ua/member/vasyl-kisil-i-partnery/ https://kyivstar.ua/uk/mm http://ohrana-truda.kiev.ua/ https://www.essity.com/ https://***.com.ua/member/tov-sandora/ https://www.jdeprofessional.com.ua/ https://***.com.ua/member/tov-bdo/ http://www.nestle.ua/ https://www.ruta.ua/ua/vgp/ http://printstore.com.ua/ https://www.borjomi.com/ru/ https://www.unilever.com/ https://***.com.ua/member/tov-ernst-end-yang/ http://www.2amovers.com/ это официальные партнёры органи зации ХАХА)))) новые клоуны которые косят под Европу.

а вот чем они занимаются:

Європейська Бізнес Асоціація та її команда - це досвідчений та якісний GR-радник для вашої компанії, це допомога у налагодженні партнерських відносин з урядом, це шлях до встановлення ділових зв'язків з кращими міжнародними та українськими компаніями. Серед наших членів - компанії-лідери, які розділяють кращі європейські цінності ведення бізнесу.

Наші активності та сфери діяльності:

захист інтересів іноземних та вітчизняних інвесторів на найвищому державному рівні;
сприяння співпраці компаній-членів і налагодження тісних контактів між ними;
допомога підприємствам у розвитку на українському ринку, включаючи можливості PR;
забезпечення компаній-членів комплексною інформацією про те, що відбувається в країні та її регуляторному полі.
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30.11.2020 13:55 Ответить
украинские социально ориентированные политики тормозят, тупят

евроамериканским профсоюзам запрос на месседж нашим олигархам

"повышайте зарплату своим работникам"

еженедельно, на всех форумах, колоквиумах, во всех банях, капать на мозг

цель: для евроамериканских производителей понижение конкурентноспособности нашей продукции
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30.11.2020 15:52 Ответить
Ну що, зєлєбобікі, наїлись уже, чи ще треба?
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30.11.2020 14:01 Ответить
За 30-ть років кожне підвищення мотивувалось: "
приведення тарифів для населення в Україні до ринкового рівня"
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30.11.2020 14:11 Ответить
заплата мізер а податки в мілярди разів більші а ніж в Європі
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30.11.2020 14:28 Ответить
Вот они какие "европейские ценности".
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30.11.2020 14:39 Ответить
*** це Європейська бізнес асоціація , яка жорстко відстоює інтереси корпорацій ЄС і вона тут в Україні буде лиши боротись за гегемонію інтересів виробникі ЄС їх заводів і корпорацій. Тому на звернення *** можна наплювати, розтерти і забути. Це не благодійна організація її і фінансують бобри з ЄС та спільні з ними дилери їх виробництв. Якщо так стоїть питаня то і заробітні плати повинні бути приведені до тих що отримують працівники в ЄС.
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30.11.2020 15:01 Ответить
Нічого, переживемо і цих кондомів.

Коли підвищили ціну на газ в 7 разів, то ми, в себе, перейшли на тверде паливо і скоротили споживання газу більш ніж в 5 раз. Ці тварі замість надприбутків отримали облизня.

Так буде і з їх всратою електрикою - після підвищення цін поставим сонячні батареї і скоротимо споживання електрики з мережі. Причому все обладнання буду придбати китайське. Не українське, не європейське, а китайське - принципово!!
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30.11.2020 15:53 Ответить
ЕВАти ту асоціацію, якщо уряд на це поведеться, хєр слуги іншого народу якісь ще голоси кудись отримають, це буде остання крапля
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30.11.2020 16:59 Ответить
Збільшення тарифів на передачу е / е, це наслідок монополізації її ринку між невеликою купкою олігархів, і в першу чергу Ахметова. Цей процес почався давно при потуранні, а вірніше, небаченої корупції у вищих ешелонах влади. Існуючий антимонопольний комітет, який повинен стояти на сторожі інтересів споживачів, свого роду маскувальний прикриття від всюдисущих європейців. Рекомендації ЕВА, в якому стирчать вуха згаданих олігархів, це похідне згаданого процесу.
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30.11.2020 17:21 Ответить
Какая нахрен ЕВА в отношении тарифов для населения? Какого хрена эти «рекомендации»? Как насчёт рекомендаций по галопирующей коррупции в Украине? Как насчёт рекомендаций по борьбе с монополизацией, по развитию фондовых и других рынков, контроля государства над сверхприбылями олигархов, контроля над ценообразованием и тп? ****, хотят полностью задавить это население!
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30.11.2020 21:04 Ответить
 
 