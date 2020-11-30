EBA поддерживает рекомендации ЕС по приведению тарифов для населения в Украине к рыночному уровню
Европейская бизнес-ассоциация (EBA) поддерживает изложенные в отчете Секретариата Энергосообщества ЕС рекомендации по устранению перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации (EBA) со ссылкой на данные Сообщества. "Согласно принятому закону, Регулятор должен прекратить перекрестное субсидирование между различными категориями потребителей к открытию оптового рынка 1 июля 2019. Однако, цены для домохозяйств остаются неизменными с 2017 года и не покрывают расходы на энергоснабжение", - сообщает EBA со ссылкой на отчет Энергосообщества. В текущий момент, эта разница покрывается Гарантированным покупателем через возложение специальных обязанностей (ПСО) и государственными генерирующими компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые обязаны продавать электроэнергию по низкой цене. Такая ситуация, согласно отчету Энергосообщества ЕС, влечет за собой риски для безопасной работы энергосистемы, в том числе атомных электростанций.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.час на первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час на остальной объем месячного потребления.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 г. даже не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.
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Украинцам надо не за фамилиями гонятся а обьединятся и огнем и мечем делать нормальную страну для жизни.
этот новый цензор кривой ордло-стайл
а вот чем они занимаются:
Європейська Бізнес Асоціація та її команда - це досвідчений та якісний GR-радник для вашої компанії, це допомога у налагодженні партнерських відносин з урядом, це шлях до встановлення ділових зв'язків з кращими міжнародними та українськими компаніями. Серед наших членів - компанії-лідери, які розділяють кращі європейські цінності ведення бізнесу.
Наші активності та сфери діяльності:
захист інтересів іноземних та вітчизняних інвесторів на найвищому державному рівні;
сприяння співпраці компаній-членів і налагодження тісних контактів між ними;
допомога підприємствам у розвитку на українському ринку, включаючи можливості PR;
забезпечення компаній-членів комплексною інформацією про те, що відбувається в країні та її регуляторному полі.
евроамериканским профсоюзам запрос на месседж нашим олигархам
"повышайте зарплату своим работникам"
еженедельно, на всех форумах, колоквиумах, во всех банях, капать на мозг
цель: для евроамериканских производителей понижение конкурентноспособности нашей продукции
приведення тарифів для населення в Україні до ринкового рівня"
Коли підвищили ціну на газ в 7 разів, то ми, в себе, перейшли на тверде паливо і скоротили споживання газу більш ніж в 5 раз. Ці тварі замість надприбутків отримали облизня.
Так буде і з їх всратою електрикою - після підвищення цін поставим сонячні батареї і скоротимо споживання електрики з мережі. Причому все обладнання буду придбати китайське. Не українське, не європейське, а китайське - принципово!!