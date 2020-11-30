На карантин в Киеве закрыты шесть школ и восемь детсадов. COVID-19 болеет 1 401 школьник и более 1030 педагогов, - Кличко
Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты шесть школ и восемь детских садов.
Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
"Что касается учебного процесса в столице. На сегодняшний день в городе закрыты на карантин 6 школ. На дистанционное обучение перевели 1 137 классов в 289-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1401. Также болеют более 1030 педагогов", - сообщил Кличко.
По словам мэра, в 156 детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 219 групп.
"8 садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах сегодня - более 49 %", - добавил Кличко.
Топ комментарии
+2 Computerplus
показать весь комментарий30.11.2020 13:49
+1 Назар Марков #467359
показать весь комментарий30.11.2020 14:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У дочери в классе у одноклассницы подтвержденный ковид, но учителя и директор морозятся, мол карантина не будет