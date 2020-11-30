На карантин в Киеве закрыты шесть школ и восемь детсадов. COVID-19 болеет 1 401 школьник и более 1030 педагогов, - Кличко

Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты шесть школ и восемь детских садов.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Что касается учебного процесса в столице. На сегодняшний день в городе закрыты на карантин 6 школ. На дистанционное обучение перевели 1 137 классов в 289-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1401. Также болеют более 1030 педагогов", - сообщил Кличко.

По словам мэра, в 156 детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 219 групп.

"8 садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах сегодня - более 49 %", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявили 1460 новых случаев, среди заболевших 162 ребенка и 62 медика, - Кличко