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Новости Коронавирус и карантин
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На карантин в Киеве закрыты шесть школ и восемь детсадов. COVID-19 болеет 1 401 школьник и более 1030 педагогов, - Кличко

На карантин в Киеве закрыты шесть школ и восемь детсадов. COVID-19 болеет 1 401 школьник и более 1030 педагогов, - Кличко

Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты шесть школ и восемь детских садов.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Что касается учебного процесса в столице. На сегодняшний день в городе закрыты на карантин 6 школ. На дистанционное обучение перевели 1 137 классов в 289-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1401. Также болеют более 1030 педагогов", - сообщил Кличко.

По словам мэра, в 156 детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 219 групп.

"8 садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах сегодня - более 49 %", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявили 1460 новых случаев, среди заболевших 162 ребенка и 62 медика, - Кличко

детсад (428) карантин (16729) Кличко (4635) школа (3010) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
До тех пор, пока до дебилов у власти не дойдет, что ВСЕ школы надо закрыть на карантин - будем бить все новые и новые рекорды суточной заболеваемости, и никакие локдауны, умные или выходного дня не помогут. Это дети, в масках и на дистанции их не удержишь, а болеют они в основном бессимптомно, заражая однако учителей и семью дома
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30.11.2020 13:49
+1
так там безумные мамаши, ихние дебилы не хотят учится самостоятельно, а в школе их хоть как то за уши тянут, но страдать должны все из за дебилов и они бьют в набат, что де мол если учиться дома то все будут дебилами как они.
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30.11.2020 14:13
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До тех пор, пока до дебилов у власти не дойдет, что ВСЕ школы надо закрыть на карантин - будем бить все новые и новые рекорды суточной заболеваемости, и никакие локдауны, умные или выходного дня не помогут. Это дети, в масках и на дистанции их не удержишь, а болеют они в основном бессимптомно, заражая однако учителей и семью дома
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30.11.2020 13:49 Ответить
Потрібно вводити медичну сертифікацію педагогів, учнів, студентів та всіх хто має доступ на територію навчальних закладів. Територія навчальних закладів має бути територією особливої біологічної безпеки, туди не мають заходити люди в яких немає свіжих ПЛР тестів на коронавірус, а тести потрібно проводити раз на місяць і видавати сертифікат здоров'я і потім його продовжувати! І перевіряти потрібно не тільки на коронавірус, а й на туберкульоз та інші небезпечні хвороби!
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30.11.2020 14:00 Ответить
Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б середню та старши ланки. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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30.11.2020 20:15 Ответить
так там безумные мамаши, ихние дебилы не хотят учится самостоятельно, а в школе их хоть как то за уши тянут, но страдать должны все из за дебилов и они бьют в набат, что де мол если учиться дома то все будут дебилами как они.
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30.11.2020 14:13 Ответить
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30.11.2020 13:53 Ответить
Необхідність виконання навчальних програм не може бути важливішим від здоров'я вчителів, бо ще трохи і настане час, коли вже не буде кому вчити. Як сьогодні вже нема кому лікувати лікувати хворих.
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30.11.2020 13:57 Ответить
1 137 классов в 289-ти школах а кличке пофиг он боксер
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30.11.2020 14:09 Ответить
Походу есть внегласное указание от Минобразования не закрывать школы на карантин, даже если есть заболевшие ученики

У дочери в классе у одноклассницы подтвержденный ковид, но учителя и директор морозятся, мол карантина не будет
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30.11.2020 15:09 Ответить
У меня у десятка знакомых подтвержденное "заболевание", как жили так и живут, простуживаются-выздоравливают, бухал с ними и не один раз за одним столом. И что паникеры и намордниковерующие? Прячьтесь от того что вам в ухи вливают
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30.11.2020 16:22 Ответить
 
 