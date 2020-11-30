Бундесвер передал ВСУ 20 мобильных аппаратов ИВЛ и медицинские материалы на 130 тыс. евро, - посольство Германии

Бундесвер передал Вооруженным силам Украины медицинские материалы и оборудование на сумму около 130 тыс. евро, в том числе 20 мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких и средства личной защиты от коронавируса.

Кк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило посольство Германии в Украине.

"Я рада, что Германия и в это трудное время твердо стоит на стороне Украины", - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на церемонии передачи гуманитарной помощи в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны Украины в Киеве в понедельник.

Церемония прошла в присутствии заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко. Семь европаллет с гуманитарным грузом были доставлены из Бланкенбурґа в горах Гарц в Киев.

"Особенно важными являются 20 мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в критических случаях могут спасти жизнь, а спасатели могут их гибко применять в случае необходимости. Среди предметов, которые передаются в дар, есть респираторы класса FFP 2, защитные очки, дезинфекционные средства и защитные перчатки для ежедневных потребностей в госпитале", - говорится в сообщении на сайте посольства.

В посольстве отмечают, что Вооруженные силы Германии - Бундесвер - предоставляют гуманитарную помощь Украине регулярно.

Например, с 2014 года 134 солдат ВСУ, раненных во время конфликта на Востоке Украины, прошли лечение в пяти немецких военных госпиталях. Еще один из важных аспектов поддержки украинской военной медицины заключается в улучшении ее оснащения медицинскими приборами. В 2019 году Главному военному клиническому госпиталю в Киеве было передано диагностическую аппаратуру стоимостью 1,5 млн евро. В 2020 году сумма помощи, направленная на приобретение медицинского оборудования, составляет в целом 3,1 млн евро, указали в посольстве Германии.

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