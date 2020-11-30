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Новости Борьба с коронавирусом
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Бундесвер передал ВСУ 20 мобильных аппаратов ИВЛ и медицинские материалы на 130 тыс. евро, - посольство Германии

Бундесвер передал ВСУ 20 мобильных аппаратов ИВЛ и медицинские материалы на 130 тыс. евро, - посольство Германии

Бундесвер передал Вооруженным силам Украины медицинские материалы и оборудование на сумму около 130 тыс. евро, в том числе 20 мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких и средства личной защиты от коронавируса.

Кк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило посольство Германии в Украине.

"Я рада, что Германия и в это трудное время твердо стоит на стороне Украины", - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на церемонии передачи гуманитарной помощи в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны Украины в Киеве в понедельник.

Церемония прошла в присутствии заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко. Семь европаллет с гуманитарным грузом были доставлены из Бланкенбурґа в горах Гарц в Киев.

"Особенно важными являются 20 мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в критических случаях могут спасти жизнь, а спасатели могут их гибко применять в случае необходимости. Среди предметов, которые передаются в дар, есть респираторы класса FFP 2, защитные очки, дезинфекционные средства и защитные перчатки для ежедневных потребностей в госпитале", - говорится в сообщении на сайте посольства.

В посольстве отмечают, что Вооруженные силы Германии - Бундесвер - предоставляют гуманитарную помощь Украине регулярно.

Например, с 2014 года 134 солдат ВСУ, раненных во время конфликта на Востоке Украины, прошли лечение в пяти немецких военных госпиталях. Еще один из важных аспектов поддержки украинской военной медицины заключается в улучшении ее оснащения медицинскими приборами. В 2019 году Главному военному клиническому госпиталю в Киеве было передано диагностическую аппаратуру стоимостью 1,5 млн евро. В 2020 году сумма помощи, направленная на приобретение медицинского оборудования, составляет в целом 3,1 млн евро, указали в посольстве Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство

Германия (6925) медицина (2517) помощь (7752) ВСУ (6536) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
за любую помощь - спасибо...

при чем тут их ВВП ?
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30.11.2020 14:16
+5
спасибо!
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30.11.2020 14:10
+3
Спасибо Бундес-братья! Для нас любая помощь важна, особенно, если она целенаправленно поступает по назначению, а не в чей-то хоз. блок "на хранение".
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30.11.2020 14:29
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спасибо!
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30.11.2020 14:10 Ответить
За "помощь" 100 тысяч от страны с трилионным ввп?
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30.11.2020 14:13 Ответить
за любую помощь - спасибо...

при чем тут их ВВП ?
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30.11.2020 14:16 Ответить
А шо, ваш Презик - миллионер, больше отстегнул из личных средств? Ну, мож собственность в оккупированном Крыму продал, шоб родной любимой державе помочь?
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30.11.2020 14:21 Ответить
Спасибо Бундес-братья! Для нас любая помощь важна, особенно, если она целенаправленно поступает по назначению, а не в чей-то хоз. блок "на хранение".
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30.11.2020 14:29 Ответить
А кто сказал, что она его, а тем более любимая!?? Ему слаще та, що за поребриком, там деньги из пидороского бюджета на его тупые кинушки дают.
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30.11.2020 14:32 Ответить
Угу,у нас тоже такой был. Пнули его недавно.
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30.11.2020 14:35 Ответить
И мы ждем-с.
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30.11.2020 15:59 Ответить
А сколько аппаратов ИВЛ куплено из фонда на COVID-19?.....
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30.11.2020 14:25 Ответить
Це допомога, безпосередньо, від бундесверу, він не має стотисячного ввп, а поняття ввп до нього взагалі незастосовне.
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30.11.2020 15:11 Ответить
Пропустить бы этих ихтамнетов на пару тысяч км на запад, чтоб снова появилась ГДР - и посмотреть как тогда Германия будет за газопроводы в обход Украины топить и "помощь" в сто тысяч евро передавать.
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30.11.2020 14:11 Ответить
"Бундесвер передал ВСУ 20 мобильных аппаратов ИВЛ и медицинские материалы на 130 тыс. евро" - такие пустяки мог бы и Зеленский купить. - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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30.11.2020 14:41 Ответить
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30.11.2020 15:30 Ответить
 
 