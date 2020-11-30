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Разумков о законопроектах о поддержке бизнеса: рассмотрим на этой неделе, если все фракции согласятся

Разумков о законопроектах о поддержке бизнеса: рассмотрим на этой неделе, если все фракции согласятся

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что законопроекты президента Владимира Зеленского о поддержке бизнеса на время карантина ВР рассмотрит на этой неделе, если все фракции согласятся.

Об этом он рассказал в ходе заседания согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"О законопроектах, связанных с помощью бизнесу... сегодня утром на встрече с представителями депутатских фракций и групп мы их проговорили, там есть некоторые аспекты, но в целом почти все согласились применить такую же "ковидную" процедуру (процедура Ad hoc, - Ред.). Единственное - мы ждем еще ответа от ОПЗЖ", - отметил спикер Рады.

Разумков объяснил, что для применения процедуры Ad hoc нужна поддержка всех депутатских фракций и групп.

"Тогда мы сможем рассматривать все три законопроекта в стенах ВР на этой неделе", - подытожил парламентарий.

Ранее глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря. Он предусматривает компенсацию для наемных работников.

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Автор: 

бизнес (1620) ВР (29226) Разумков Дмитрий (1520)


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почему в общественном месте без маски на фото
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30.11.2020 14:09 Ответить
Зашел сегодня в магазин . На мне была маска . Торгуют элекротоварами (провода , автоматы , и прочее) . Они меня знают . Пять человек без масок . Увидели меня в наморднике , все одели маски . Кого поддерживать ?
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30.11.2020 14:10 Ответить
 
 