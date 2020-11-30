По смертности от коронавируса Украина на 29 месте в Европе, - Степанов

В Минздраве заявили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 280 человек на 1 млн населения. По данному показателю Украина находится на 29-м месте в Европе.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По уровню смертности на 1 млн людей во время пандемии COVID-19 мы находимся в Европе на 29 месте, у нас этот уровень смертности составляет 280 на 1 млн человек. Например, Польша это 450, Франция - 801, Великобритания - 856. А у нас 280. Это заслуга исключительно наших врачей, медсестер, санитарок", - сказал Степанов.

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