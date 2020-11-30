По смертности от коронавируса Украина на 29 месте в Европе, - Степанов
В Минздраве заявили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 280 человек на 1 млн населения. По данному показателю Украина находится на 29-м месте в Европе.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По уровню смертности на 1 млн людей во время пандемии COVID-19 мы находимся в Европе на 29 месте, у нас этот уровень смертности составляет 280 на 1 млн человек. Например, Польша это 450, Франция - 801, Великобритания - 856. А у нас 280. Это заслуга исключительно наших врачей, медсестер, санитарок", - сказал Степанов.
Топ комментарии
+2 Виталий Горпинюк #449409
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+1 jura bucaphalus
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+1 Igor L
показать весь комментарий30.11.2020 14:15
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когда умершим отковид19 в диагнозе ставят "умер от сопутствующих заболеваний" - потому что из моз Украины такие указания пришли "не омрачать статистику!" - то смертность вполне уменьшить до 0.000000001%..
Как с койками: больные с ковидом лезат в коридорах и без кислорода - а по "статистике степанова" - "занятость коек меньше 50%"..
или другой вариант: в одной палате 6-8 коек и лишь ОДИН аппарат ИВЛ - а считают как "8 койко мест с ИВЛ"
было месяц назад 600 грн
для семейных врачей это просто сказка, ежедневная лотарея, заболеет кто то из абонементов или нет, просто джек пот какой то
https://www.youtube.com/watch?v=90Aw5-X8ZaI
плюс не всем болезным назначают тесты (только тем, кто уже синеет) ну и хитрожопым бонзам в офисепреЗЕдента (там наверное половина всех проведенных по стране)
https://www.worldometers.info/coronavirus/?
Но он стараеться!!!
смертность в Украине составляет 14 000 на 1 млн. населения в год
???