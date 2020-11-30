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По смертности от коронавируса Украина на 29 месте в Европе, - Степанов

По смертности от коронавируса Украина на 29 месте в Европе, - Степанов

В Минздраве заявили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 280 человек на 1 млн населения. По данному показателю Украина находится на 29-м месте в Европе.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По уровню смертности на 1 млн людей во время пандемии COVID-19 мы находимся в Европе на 29 месте, у нас этот уровень смертности составляет 280 на 1 млн человек. Например, Польша это 450, Франция - 801, Великобритания - 856. А у нас 280. Это заслуга исключительно наших врачей, медсестер, санитарок", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте Госбюджета-2021, - Степанов

Автор: 

Минздрав (4898) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+2
До речі в тих країнах де середній вік життя людей вищий ніж в Україні дійсно смертність вища, але думаю що реальність інша, пов'язана з тестуванням... Воно дороге, а покійникам його навряд чи хто робе. Тре дивитися загальну смертність на мільйон.
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30.11.2020 14:17
+1
А по росповсюдженості захворювання на якому?
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30.11.2020 14:15
+1
Це недоліки статистики та фальсифікації української медицини. Отже реально те що лікарі називають коронавірусом не є ним, а є простою простудою! Лікарі фальсифікують діагнози заради надбавок до зарплати і з цим порібно розбиратись прокуратурі!
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30.11.2020 14:15
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30.11.2020 14:13 Ответить
а это как считать)
когда умершим отковид19 в диагнозе ставят "умер от сопутствующих заболеваний" - потому что из моз Украины такие указания пришли "не омрачать статистику!" - то смертность вполне уменьшить до 0.000000001%..
Как с койками: больные с ковидом лезат в коридорах и без кислорода - а по "статистике степанова" - "занятость коек меньше 50%"..

или другой вариант: в одной палате 6-8 коек и лишь ОДИН аппарат ИВЛ - а считают как "8 койко мест с ИВЛ"
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30.11.2020 15:58 Ответить
Надо просто сравнивать "избыточную" смертность. Насколько больше нормальной величины - значит, от ковида
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01.12.2020 09:55 Ответить
А по росповсюдженості захворювання на якому?
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30.11.2020 14:15 Ответить
Це недоліки статистики та фальсифікації української медицини. Отже реально те що лікарі називають коронавірусом не є ним, а є простою простудою! Лікарі фальсифікують діагнози заради надбавок до зарплати і з цим порібно розбиратись прокуратурі!
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30.11.2020 14:15 Ответить
А що, надбавка залежить від кількості хворих? Не меліть дурниць, для таких смішки закінчуються коли сам захворіє.
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30.11.2020 15:26 Ответить
так и есть, семейный врач даже не посещая больного получает чуть больше 600 грн за душу больного короновирусом
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30.11.2020 15:43 Ответить
сколько там семейный врач получает за звонки до больного короновирусом?

было месяц назад 600 грн

для семейных врачей это просто сказка, ежедневная лотарея, заболеет кто то из абонементов или нет, просто джек пот какой то

https://www.youtube.com/watch?v=90Aw5-X8ZaI
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30.11.2020 15:41 Ответить
До речі в тих країнах де середній вік життя людей вищий ніж в Україні дійсно смертність вища, але думаю що реальність інша, пов'язана з тестуванням... Воно дороге, а покійникам його навряд чи хто робе. Тре дивитися загальну смертність на мільйон.
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30.11.2020 14:17 Ответить
это просто очень мало тестов и долго ждут ответов...

плюс не всем болезным назначают тесты (только тем, кто уже синеет) ну и хитрожопым бонзам в офисепреЗЕдента (там наверное половина всех проведенных по стране)
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30.11.2020 14:22 Ответить
Бо реальна ситуація приховується.
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30.11.2020 14:28 Ответить
Лучшая медицина в Европе. Иначе это никак не объяснить.
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30.11.2020 14:28 Ответить
Любопытно, а "Ритуал", уже не "зЕРитуал" или "Ritual-95 kv."?
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30.11.2020 14:30 Ответить
Але ж Україна за смертністю на 9 місці...

https://www.worldometers.info/coronavirus/?
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30.11.2020 14:31 Ответить
Плохо бобочка стараеться...

Но он стараеться!!!
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30.11.2020 14:44 Ответить
Трепло, где концентраторы для больниц? Где средства защиты для мед. персонала?
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30.11.2020 14:33 Ответить
ну, если уже после смерти приходит результат теста и его не брать в расчет, то да..., а если его (тест) вообще не делать и писать в причине смерти все, что угодно, но только не ковид, тогда вообще странно, что на 29, а не, например, на 30...
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30.11.2020 14:36 Ответить
Зато дороги лучшие в Мире
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30.11.2020 14:37 Ответить
Это называется нецелевое использование средств выделенных на борьбу с Ковид...,именно за это МВФ послал на большой и толстый...
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30.11.2020 14:42 Ответить
А за рівнем доходів на душу насеоення - на 42-му!
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30.11.2020 15:02 Ответить
"рівень смертності становить 280 на 1 млн людей"

смертность в Украине составляет 14 000 на 1 млн. населения в год

???
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30.11.2020 15:36 Ответить
На Западе в основном умирают те кому за 75-80 так как их поддерживают от большинства болячем эффективными лекарствами. Против ковида лекарств пока нет отсюда такая смертность у нас же с медициной туго поэтому 80 летний рубеж пересекают не многие те у кого более менее приличный иммунитет отсюда и 29 место.
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30.11.2020 15:46 Ответить
А знаєте як наші шулери рахували? Ви зараз будете сміятись! Із розрахунку, що в Україні наразі живе СОРОК ЧОТИРИ МІЛЬЙОНИ населення. І якщо розраховувати від цієї цифри, то дійсно померлі на сьогодні 12327 людей складуть 280 на мільйон населення. Але ж нас значно менше. Тобто реально показник смертності вищий в Україні, а Степанов фальсифікує статистику.
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30.11.2020 16:41 Ответить
 
 