Решение Кабмина по локдауну ожидается до 4 декабря, - "слуга народа" Корниенко

Ожидается, что у Кабинета Министров будут варианты решения по усилению карантина до пятницы, 4 декабря. А на часе вопросов к правительству в ВР Кабмин озвучит их народным депутатам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"До пятницы они (Кабмин. - Ред.) должны понять сами, какие будут варианты, и должны нам их рассказать разные... не вводить до пятницы (локдаун. - Ред.), а рассказать нам, как вводить позже", - объяснил Корниенко.

Ранее сообщалось, что сегодня представители Кабинета Mинистров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции и ликвидации последствий COVID-19, а также Совета национальной безопасности и обороны, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

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