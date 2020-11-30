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Новости Коронавирус и карантин
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Решение Кабмина по локдауну ожидается до 4 декабря, - "слуга народа" Корниенко

Решение Кабмина по локдауну ожидается до 4 декабря, -

Ожидается, что у Кабинета Министров будут варианты решения по усилению карантина до пятницы, 4 декабря. А на часе вопросов к правительству в ВР Кабмин озвучит их народным депутатам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"До пятницы они (Кабмин. - Ред.) должны понять сами, какие будут варианты, и должны нам их рассказать разные... не вводить до пятницы (локдаун. - Ред.), а рассказать нам, как вводить позже", - объяснил Корниенко.

Ранее сообщалось, что сегодня представители Кабинета Mинистров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции и ликвидации последствий COVID-19, а также Совета национальной безопасности и обороны, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

Также читайте: "Слуга народа" предлагает пригласить Степанова на час вопросов к правительству в Раде: хотят знать о возможных вариантах локдаунов

Автор: 

Кабмин (14024) карантин (16729) Корниенко (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+2
Интеллектуальный локдаун случился 21 апреля 2019 года...
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30.11.2020 15:40
+1
Только сначала пусть слуги откажуться от своей зарплаты за 3 месяца , бо налогов от бизнеса они не увидят
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30.11.2020 14:30
+1
Этот локдаун может стать "контрольным выстрелом" слуг себе в голову.
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30.11.2020 14:32
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Только сначала пусть слуги откажуться от своей зарплаты за 3 месяца , бо налогов от бизнеса они не увидят
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30.11.2020 14:30 Ответить
Этот локдаун может стать "контрольным выстрелом" слуг себе в голову.
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30.11.2020 14:32 Ответить
Придется их оживлять. Альтернативы всё равно нет
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30.11.2020 14:57 Ответить
Отчего же нет? Почему слуги упорно не хотят согласовывать свои действия с новоизбранной местной властью? Ведь тут и меры защиты можно разумно выработать и бюджетные потери сбалансировать и много чего ещё. Центральная власть только и думает как бы крайними не остаться, сохранить должности и контроль над финансовыми потоками. В силу тотальной некомпетентности и узких интересов они не способны действовать адекватно ситуации.
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30.11.2020 15:24 Ответить
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30.11.2020 15:12 Ответить
Интеллектуальный локдаун случился 21 апреля 2019 года...
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30.11.2020 15:40 Ответить
Кажуть, що насправді це був лохдаун.
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30.11.2020 16:54 Ответить
А чого просто не ввести локдаун для освіти???? Якби школи і садочки відправити на 2 місяці на карантин, то загально державного локдауна і не треба буде
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30.11.2020 17:02 Ответить
При умовi вчасного одержання грошей на життя та спiвпрацi з мерами мiст- двох чи трьохтижневий локдаун обiйдеться дешевше витрат на лiкування'/36000грн на людину\ та загибель рIДНИХ. щОСЬ НЕ ВТОРОПАЮ, ЩО ПАНОВЕ

вАМ НЕ ЗРОЗУМIЛО?. пАНЕ кОВАЛЬОВ, НА ЖАЛЬ; МICЦЕВА ВЛАДА ПРОТИ СПIВПРАЦI З
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30.11.2020 17:03 Ответить
Это ж надо, на день Введения в храм святой Богородицы и на начало Рождественного поста, Побоялись бы Бога.
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30.11.2020 17:06 Ответить
КОЛИ СПЛАТЯТЬ ЛЮДЯМ ЗАВЧАСНО ГРОШI- ВСЕ ОБIЙДЕТЬСЯ. ДО РЕЧi, ПАН рОМАН, МЕРИ МICТ ПРОТИ ЛОКДАУНУ.
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30.11.2020 17:08 Ответить
 
 