Пьяный иностранец выбежал на проезжую часть, поссорился с водителем и ударил его ножом в живот, - полиция Киева. ФОТОрепортаж
В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии вышел на проезжую часть, поссорился с водителем авто и ударил его ножом в живот.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"В столичную полицию от местного жителя поступило сообщение о том, что на проспекте Любомир Гузара неизвестный с ножом пристает к прохожим и выбежал на проезжую часть.
Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили правонарушителя и 62-летнего киевлянина с ножевым ранением. Как выяснили правоохранители, водитель сделал замечание незнакомцу, который выбежал на проезжую часть и задел его машину. Автовладелец остановился для разрешения ситуации, однако во время общения с неизвестным возник конфликт, в ходе которого правонарушитель ударил его ножом в живот", - сказано в сообщении.
Киевлянина доставили в больничное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи, где у мужчины диагностировали проникающее ранение живота. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - уроженец другого государства, 1985 года рождения, привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей на территории Украины.
Следственным отделом Соломенского управления полиции возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении данных преступлений, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит до восьми лет заключения.
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Это не правильно.
Так, крапля по краплі, виховується, культивується, насаджується ксенофобія - ненависть до "всіх чужих"
Табори зникли, циган на вулицях просто немає, величезна більшість польських циган працюють, причому офіційно. Наприклад, їх багато на базарах.Вони не відрізняються від звичайних громадян. Якщо побачиш в Польщі циганку в їх одежах - так і знай, що з Закарпаття тощо.
вообще не интересно. Что касается, что кто думает и откуда, то скажи это миллионам украинцев Канады, США, Уругвая, Парагвая и прочих аргентин.
А насчёт инвестиций - это к порохлу.
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Десь я це вже чув. Ага, - "какая разніца, на каком язикє разгаварівать".
ТочЬно, - Владімір Алєксандровіч, перелогіньтесь! )))
https://plus.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/u-kievi-pishohodi-zatrimali-inozemtsya-yakij-poraniv-nozhem-vodiya.htm У Солом'янському районі Києва, на проспекті Любомира Гузара, 35-річний п'яний іноземець приставав до людей, а потім поранив ножем водія. Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, зловмисника затримали та передали правоохоронцям пішоходи.
1. Законом о высылке из Украины лиц совершивших в Украине уголовное преступление после отсидки с запретом навсегда въезда в Украину.
2. Отмены въеда гражданам СНГ в Украину по внутренним паспортам, только по паспортам международного образца с контролем отпечатков пальцев., дабы уголовная шваль,снова не проникла к нам.
Только Зе слугам не до введения изменений в Криминальный кодекс и правила пересечения границ. Они заняты распилом. ,
Так якого біса він робить в Україні? Скоїв злочин - в буцигарню! Відсидів - за поребрик! Довічно persona non grata. З усіма родичами і близькими, а також з тими хто йому дозволив перебувати в Україні. Це ж здоровий глузд.