РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4534 посетителя онлайн
Новости Будни полиции
13 418 57

Пьяный иностранец выбежал на проезжую часть, поссорился с водителем и ударил его ножом в живот, - полиция Киева. ФОТОрепортаж

В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии вышел на проезжую часть, поссорился с водителем авто и ударил его ножом в живот.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию от местного жителя поступило сообщение о том, что на проспекте Любомир Гузара неизвестный с ножом пристает к прохожим и выбежал на проезжую часть. 

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили правонарушителя и 62-летнего киевлянина с ножевым ранением. Как выяснили правоохранители, водитель сделал замечание незнакомцу, который выбежал на проезжую часть и задел его машину. Автовладелец остановился для разрешения ситуации, однако во время общения с неизвестным возник конфликт, в ходе которого правонарушитель ударил его ножом в живот", - сказано в сообщении.

Пьяный иностранец выбежал на проезжую часть, поссорился с водителем и ударил его ножом в живот, - полиция Киева 01

Киевлянина доставили в больничное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи, где у мужчины диагностировали проникающее ранение живота. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - уроженец другого государства, 1985 года рождения, привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донетчине женщина избила фельдшера скорой: требовала ПЦР-тест для ребенка

Следственным отделом Соломенского управления полиции возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении данных преступлений, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит до восьми лет заключения.

Пьяный иностранец выбежал на проезжую часть, поссорился с водителем и ударил его ножом в живот, - полиция Киева 02
Пьяный иностранец выбежал на проезжую часть, поссорился с водителем и ударил его ножом в живот, - полиция Киева 03

нападение (2206) Нацполиция (16418) хулиганство (352)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Хмммм... какой же национальности этот абизян ? Неужто брит или француз ?
показать весь комментарий
30.11.2020 14:33
+19
це ж треба було так промахнутись
показать весь комментарий
30.11.2020 15:02
+11
Иностранец - немец или француз?
показать весь комментарий
30.11.2020 14:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хмммм... какой же национальности этот абизян ? Неужто брит или француз ?
показать весь комментарий
30.11.2020 14:33 Ответить
Есть разница? Тупое животное, допившееся до зеленых чертей, с кухонным ножом. Таких везде есть.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:40 Ответить
Есть везде, но доля разная. Отсюда и вопрос.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:59 Ответить
Сужу по местным реалиям. Нет разницы между этническими группами. Периодически возникают подобные животные. Белые, черные, латино поровну. С АР-15, пистолетами, ножами и даже катанами. И причина всегда одна - передоз. Алкоголем,метамфетаминами, крэком, еtc., etc.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:05 Ответить
и 90% у вас россияне?
показать весь комментарий
30.11.2020 15:59 Ответить
У нас - нет. Село, Ю-В Пеннсилваниа.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:03 Ответить
достал спортинвентарь из багажника,пере***л, отъехал метров 700, позвонил 102 обяснил ситуацию. дальше скажут что делать
показать весь комментарий
30.11.2020 22:35 Ответить
Написали бы сразу национальность !!! Я не понимаю в другой стране сразу пишут чурка или негр ))) Наши стесняються Х.З чего !!!
показать весь комментарий
30.11.2020 14:46 Ответить
если не пишут, значит кацап
показать весь комментарий
30.11.2020 15:54 Ответить
Та очевидно наши органы сильно любят на досуге почитать поэта Шота Руставели---ото и заделикатничали. Культурные однако.
показать весь комментарий
30.11.2020 21:37 Ответить
У Кремлі застрелився співробітник ФСО, який відповідав за охорону Путіна, - джерело

https://www.dialog.ua/russia/219984_1606735251
показать весь комментарий
30.11.2020 14:50 Ответить
це ж треба було так промахнутись
показать весь комментарий
30.11.2020 15:02 Ответить
скрепно не выдержал охранять такое количество двойников - крыша поехала
показать весь комментарий
30.11.2020 15:08 Ответить
в нужном направлении ушёл
показать весь комментарий
30.11.2020 15:38 Ответить
ну да, застрелился от плохой жизни... наверняки либо узнал чтото важное, либо пытался грохнуть плешивую крысу
показать весь комментарий
30.11.2020 16:01 Ответить
Мабуть пристрелили колеги по цеху коли у ***** цілився.
показать весь комментарий
30.11.2020 16:20 Ответить
наверное рузькэ чилавэк.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:58 Ответить
Иностранец - немец или француз?
показать весь комментарий
30.11.2020 14:35 Ответить
Малоросс.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:37 Ответить
любитель поэзии пушкина и лермонтого
показать весь комментарий
30.11.2020 15:31 Ответить
Не видишь что-ли. Итальянэтс.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:44 Ответить
Наверное, переболел COVIDом в тяжелой форме с осложнением на мозги? Приперся, блин, в Украину, наших граждан ножом пырять! У себя бы пырнул кого, наверное, получил бы срок немалый!
показать весь комментарий
30.11.2020 14:37 Ответить
А МВС на хоче ініціювати його відправку на історичну "іноземну" батьківщину?У нас і свого такого ж лайна хоч "греблю гати".
показать весь комментарий
30.11.2020 14:39 Ответить
Хрузин то тоже іностранєц
показать весь комментарий
30.11.2020 14:39 Ответить
Небагато іноземців з ножами ходять. Чого приховувати ? розкажіть про кавказця
показать весь комментарий
30.11.2020 14:40 Ответить
скорее всего кауказец (иностранец)
показать весь комментарий
30.11.2020 14:45 Ответить
монегаски, они такие
показать весь комментарий
30.11.2020 14:51 Ответить
Іноземний уродженець,а громадянин якої країни ???)))
показать весь комментарий
30.11.2020 14:52 Ответить
А шо за дескриминация - шо нельзя гражданство бандита назвать ? А как украинец - так сразу пишут УКРАИНЕЦ

Это не правильно.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:52 Ответить
А может угорский цыган.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:53 Ответить
а может горскій, но нє циган
показать весь комментарий
30.11.2020 14:56 Ответить
Знову якийсь п'яний люксембуржець?
показать весь комментарий
30.11.2020 15:01 Ответить
ватіканєц...
показать весь комментарий
30.11.2020 15:17 Ответить
Американец
показать весь комментарий
30.11.2020 15:03 Ответить
Канадец! зуб даю
показать весь комментарий
30.11.2020 16:36 Ответить
Якби за такі злочини у нас закопували тепленьких або вішали то в них не було б бажання не те що різати а й приїздити в Україну зі злочинними намірами.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:06 Ответить
финн , ну 'эстонец может быть , такие они горячие...
показать весь комментарий
30.11.2020 15:06 Ответить
Поки не почнуть депортацію з забороною в'їзду на 50 років кримінальних іноземців толку не буде. Воно ж дике, яке там перевиховання.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:12 Ответить
В НАТО країн багато! Треба уточнювати: "саме з якої"!
показать весь комментарий
30.11.2020 15:12 Ответить
Інастранєц... Яка нах різниця, хто цей злочинець!? Чому не написати "злоумышленник" чи "п'яний *******" тощо.? Ні, інастранєц!

Так, крапля по краплі, виховується, культивується, насаджується ксенофобія - ненависть до "всіх чужих"
показать весь комментарий
30.11.2020 15:41 Ответить
Ты с циганами на одной улице жил, толераст? Им до жопы сколько ментов приезжает и на сколько их закрывают, один хрен это немытое чучело ничего кроме отнять и обмануть делать не будет, будешь ты его ******* или пряниками кормить. Если ты их так любишь, бери под крыло и открывай фонд для их ассимиляции, может хоть в десны с ними лупиться, потом нобелевскую премию получишь за воспитание диких обезьян. Твое мнение не совпадает с мнением украинского народа, лучше не лечи здравых людей своей любовью.
показать весь комментарий
30.11.2020 16:22 Ответить
Ти просто дикар і тупораст. Я пишу з Вроцлава. Ще 10 років тому тут було кілька тисяч циган, які жили в "таборах", крали і т.д. Влада розробила програму реабілітації, адаптації, дала їм квартири, при двох умовах: отримати документи і працювати. Якщо здійснює злочин - втрачає все.

Табори зникли, циган на вулицях просто немає, величезна більшість польських циган працюють, причому офіційно. Наприклад, їх багато на базарах.Вони не відрізняються від звичайних громадян. Якщо побачиш в Польщі циганку в їх одежах - так і знай, що з Закарпаття тощо.
показать весь комментарий
30.11.2020 19:02 Ответить
Я уже тебе написал, житель Вроцлава, приезжай сюда, с деньгами, вкладывай их в фонд ассимиляции циган, строй для них жилье, целуй их в очко, никто ж не против. Повторюсь: народ УКРАИНЫ с тобой не согласен, а что ты там думаешь из Вроцлава, мне вообще не интересно, как и большинству украинцев
показать весь комментарий
30.11.2020 20:53 Ответить
К косу очку тебя тянет, мне
вообще не интересно. Что касается, что кто думает и откуда, то скажи это миллионам украинцев Канады, США, Уругвая, Парагвая и прочих аргентин.
А насчёт инвестиций - это к порохлу.
показать весь комментарий
04.12.2020 23:56 Ответить
Яка нах різниця, хто цей злочинець!?

************

Десь я це вже чув. Ага, - "какая разніца, на каком язикє разгаварівать".

ТочЬно, - Владімір Алєксандровіч, перелогіньтесь! )))
показать весь комментарий
30.11.2020 17:43 Ответить
лживое левацкое молчание. Дескать нам не надо волноваться кто нас на наших улицах режет.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:45 Ответить
Швед або норвежець 100%. Дістали ці кляті нормани! 1000 років від них одні проблеми.
показать весь комментарий
30.11.2020 16:14 Ответить
Британцы акие агресивные стали. Вот чурки - другое дело: и на рынке улыбнутся, в спину что-то там по-своему на бэшельме здоровья пожелают, и закладочников нашим мусорам немытым найти помогут, и апельсинку с родины привезут, в супермаркете на полочку положут... А вообще, какого хера эта обезьяна будет еще 8 лет на шеях у украинцев сидеть? Его нельзя сделать безвыездным и отправить в свой хачестан? Его бы на безоплатный труд в Карпаты сосны садить, чтобы содержание отработал. Гуманное толерантное общество, ничего не поделаешь.
показать весь комментарий
30.11.2020 16:18 Ответить
От тільки поліцаї чомусь не згадали, що цього "іноземного іноземця" затримали звичайні громадяни, а не вони...

https://plus.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/u-kievi-pishohodi-zatrimali-inozemtsya-yakij-poraniv-nozhem-vodiya.htm У Солом'янському районі Києва, на проспекті Любомира Гузара, 35-річний п'яний іноземець приставав до людей, а потім поранив ножем водія. Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, зловмисника затримали та передали правоохоронцям пішоходи.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:35 Ответить
кацап? мєнти абізяни, то одразу національну принаплежність вказують, то в опу язика...
показать весь комментарий
30.11.2020 18:25 Ответить
"приставав" цапьский оборзєватєль зовсім окуїв, з перекладом навіть не париться
показать весь комментарий
30.11.2020 18:28 Ответить
"Он - уроженец другого государства" - Дебільна фраза. У відділі комунікації поліції Києва сидять якісь залякані "сторожі порядку". Якщо його піймали і висунули звинувачення, то чого не назвати з якої країни той іноземець.
показать весь комментарий
30.11.2020 19:07 Ответить
Проблема " иностранных" бандюгов решается просто-
1. Законом о высылке из Украины лиц совершивших в Украине уголовное преступление после отсидки с запретом навсегда въезда в Украину.
2. Отмены въеда гражданам СНГ в Украину по внутренним паспортам, только по паспортам международного образца с контролем отпечатков пальцев., дабы уголовная шваль,снова не проникла к нам.
Только Зе слугам не до введения изменений в Криминальный кодекс и правила пересечения границ. Они заняты распилом. ,
показать весь комментарий
30.11.2020 19:39 Ответить
та ладно, иностранец это француз или англичанин, а сие есть угашенный хачик, не совсем укладываются в понятие иностранец.
показать весь комментарий
30.11.2020 22:32 Ответить
якщо злочинець з росії його називають іностранец а якщо з грузії чи другої держави говорять його державу це так хочуть зменшити негатив російський
показать весь комментарий
01.12.2020 08:32 Ответить
"Он - уроженец другого государства, 1985 года рождения, привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей на территории Украины".

Так якого біса він робить в Україні? Скоїв злочин - в буцигарню! Відсидів - за поребрик! Довічно persona non grata. З усіма родичами і близькими, а також з тими хто йому дозволив перебувати в Україні. Це ж здоровий глузд.
показать весь комментарий
01.12.2020 11:25 Ответить
 
 