В Раде сейчас болеют коронавирусом 14 нардепов и 45 работников Аппарата ВР, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусом сейчас болеют 14 народных депутатов и 45 работников Аппарата парламента.
Об этом он заявил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"14 (нардепов болеют. - Ред.). Верховная Рада имела возможность, имеет возможность и будет принимать важные для государства решения в независимости от того, сколько у нас людей болеет", - отметил Разумков.
По его словам, теоретически возможны изменения в графике работы.
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а нужен просто кислород