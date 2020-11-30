В Раде сейчас болеют коронавирусом 14 нардепов и 45 работников Аппарата ВР, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусом сейчас болеют 14 народных депутатов и 45 работников Аппарата парламента.

Об этом он заявил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"14 (нардепов болеют. - Ред.). Верховная Рада имела возможность, имеет возможность и будет принимать важные для государства решения в независимости от того, сколько у нас людей болеет", - отметил Разумков.

По его словам, теоретически возможны изменения в графике работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет", - Разумков