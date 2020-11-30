РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4435 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
370 5

В Раде сейчас болеют коронавирусом 14 нардепов и 45 работников Аппарата ВР, - Разумков

В Раде сейчас болеют коронавирусом 14 нардепов и 45 работников Аппарата ВР, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусом сейчас болеют 14 народных депутатов и 45 работников Аппарата парламента.

Об этом он заявил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"14 (нардепов болеют. - Ред.). Верховная Рада имела возможность, имеет возможность и будет принимать важные для государства решения в независимости от того, сколько у нас людей болеет", - отметил Разумков.

По его словам, теоретически возможны изменения в графике работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет", - Разумков

Автор: 

ВР (29226) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мастера спорта у сраці
показать весь комментарий
30.11.2020 14:38 Ответить
Надеюсь все депутаты запаслись ИВЛ , которые в общем нахрен не нужны

а нужен просто кислород
показать весь комментарий
30.11.2020 14:38 Ответить
Может добить, ну шоб не мучались?
показать весь комментарий
30.11.2020 14:41 Ответить
Какой добить? Им же всем отдельные палаты подали. Аппараты,лекарства,кислород,врача и медсестру личную..да и лечение за наш с вами счёт. А нам? А мы? А
показать весь комментарий
30.11.2020 16:08 Ответить
И где же они заразились? Наверно на рынке. Или в маршрутке?
показать весь комментарий
30.11.2020 16:42 Ответить
 
 