Заложенных в Госбюджете-2021 средств не хватит на вакцинацию и лечение COVID-19, - Нацслужба здоровья
Заложенных в Государственном бюджете-2021 средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут испытывать другие важные направления.
Об этом говорится в заявлении Национальной службы здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в бюджете на следующий год закладывается 123 млрд гривен на Программу медицинских гарантий. Однако при таком финансировании не хватит средств на ряд направлений.
В частности, в этом бюджете на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрены 14,5 млрд гривен. С учетом динамики заболеваемости, уже во II квартале 2021 года придется в 10 раз сократить расходы на лечение в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19: "И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами".
Кроме того, в бюджете недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19.
"Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом - выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни", - говорится в заявлении.
Кроме того, бюджет в 123 млрд гривен не позволит ввести доплаты медикам за достижение индикаторов качества. Также придется снизить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
могли бы бабаки потратить на борьбу с ковидом. но предпринимателей заткнуть чем то надо
- пояснив керівник однієї з лікарень. https://healthnews.24tv.ua/velika-britaniya-pochinaye-vaktsinatsiyu-vid-covid-19-podrobitsi_n1472068
То хто, як не держава має забезпечити транспортування та розподіл вакцини по лікарнях? Може Вася на бусі через кордон перетягне і потім по аптеках розвезе?
https://healthnews.24tv.ua/vaktsina-vid-moderna-riven-efektivnosti-vid-koronavirusu-covid-19_n1473228
Ефективність американської вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna становить 94,1%. Натомість проти важкої форми COVID-19 вона ефективна на 100%
Думаю выберут третий вариант: "Спасение утопающих ..."