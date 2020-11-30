РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4130 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин Бюджет-2021
1 492 23

Заложенных в Госбюджете-2021 средств не хватит на вакцинацию и лечение COVID-19, - Нацслужба здоровья

Заложенных в Госбюджете-2021 средств не хватит на вакцинацию и лечение COVID-19, - Нацслужба здоровья

Заложенных в Государственном бюджете-2021 средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут испытывать другие важные направления.

Об этом говорится в заявлении Национальной службы здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в бюджете на следующий год закладывается 123 млрд гривен на Программу медицинских гарантий. Однако при таком финансировании не хватит средств на ряд направлений.

В частности, в этом бюджете на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрены 14,5 млрд гривен. С учетом динамики заболеваемости, уже во II квартале 2021 года придется в 10 раз сократить расходы на лечение в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19: "И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте Госбюджета-2021, - Степанов

Кроме того, в бюджете недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19.

"Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом - выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни", - говорится в заявлении.

Кроме того, бюджет в 123 млрд гривен не позволит ввести доплаты медикам за достижение индикаторов качества. Также придется снизить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам.

Заложенных в Госбюджете-2021 средств не хватит на вакцинацию и лечение COVID-19, - Нацслужба здоровья 01
Заложенных в Госбюджете-2021 средств не хватит на вакцинацию и лечение COVID-19, - Нацслужба здоровья 02

Автор: 

госбюджет (1186) карантин (16729) Нацслужба здоровья (31) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Зато на прислугу для шута, дармоедов из ГБР и прокуратуры есть. Все верно - себе - все, лохам - "денежное" жерево вс тране дураков

показать весь комментарий
30.11.2020 15:09
+2
Та і ладно.. головне шокери та паровози для авакова.. Все інше другорядне..
показать весь комментарий
30.11.2020 15:04
+2
зато внедорожники купили, хоть кому-то хорошо
показать весь комментарий
30.11.2020 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та і ладно.. головне шокери та паровози для авакова.. Все інше другорядне..
показать весь комментарий
30.11.2020 15:04 Ответить


могли бы бабаки потратить на борьбу с ковидом. но предпринимателей заткнуть чем то надо
показать весь комментарий
30.11.2020 15:48 Ответить
зе просерил все полимеры
показать весь комментарий
30.11.2020 15:04 Ответить
зато внедорожники купили, хоть кому-то хорошо
показать весь комментарий
30.11.2020 15:04 Ответить
Конечно не хватит.Ведь зеленожопые все разворовали.Казна пуста, бюджет накрылся, зебилы всрались.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:05 Ответить
У Германії чув спеціальні центри будують для вакцинації, бо вакцина має відмінності, по типу низької температури, якщо це не робити, то окрім російського супутника V нам нічого не світить. Це з того що поки відомо.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:06 Ответить
Спутнік V?. Тоді вже краще подорожнік..
показать весь комментарий
30.11.2020 15:19 Ответить
Не сезон, у кращому випадку зелена цибуля на підвіконні.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:22 Ответить
Пусть с ремонта дорог заберут
показать весь комментарий
30.11.2020 15:08 Ответить
Зато на прислугу для шута, дармоедов из ГБР и прокуратуры есть. Все верно - себе - все, лохам - "денежное" жерево вс тране дураков

показать весь комментарий
30.11.2020 15:09 Ответить
А Стєпанов задоволений .Каже:грошей вистачає...

показать весь комментарий
30.11.2020 15:17 Ответить
Головне щоб за дороги заплатити Коломойському, Юзіку та татусеві Лєнки вистачило.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:17 Ответить
народ, научись слушать власть, они озвучили примерную цену вакцины, озвучили. почему вы решили что вас будут вакцинировать за счет бюджета?
показать весь комментарий
30.11.2020 15:17 Ответить
Не вижу смысла тогда платить налоги
показать весь комментарий
30.11.2020 15:20 Ответить
Раніше в британському уряді заявили, що досягли угоди з американською компанією Pfizer щодо постачання вакцини від коронавірусу. Її зберігання можливе при температурі понад мінус 70 градусів за Цельсієм. Крім цього, її не можна перевозити більше ніж 4 рази. Вакцину Pfizer, яку ми отримаємо, не можна буде знову переміщати. Щойно вона потрапить до нас, ми повинні використати її протягом 5 днів, такий її термін придатності,
- пояснив керівник однієї з лікарень. https://healthnews.24tv.ua/velika-britaniya-pochinaye-vaktsinatsiyu-vid-covid-19-podrobitsi_n1472068

То хто, як не держава має забезпечити транспортування та розподіл вакцини по лікарнях? Може Вася на бусі через кордон перетягне і потім по аптеках розвезе?
показать весь комментарий
30.11.2020 15:42 Ответить
ну, кто может объяснить такую минусовую темп. -70 град? склонен думать, что это маркетинговый ход для взвинчивания цены. вакцина от гриппа хранится при темп от +2 ло +8, а от ковида придумали минус 70. - дурят нас...
показать весь комментарий
30.11.2020 16:22 Ответить
Шмыгаль хоть бы денежное дерево посадил, а что хуже не будет
показать весь комментарий
30.11.2020 15:18 Ответить
Не вижу проблемы, поскольку, как утверждает ВОЗ, ковид вообще ничем не лечится, и как нас уверяют, вакцина - не панацея. Что в шапке, что без шапки - ограничение прав граждан это теперь навсегда.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:22 Ответить

https://healthnews.24tv.ua/vaktsina-vid-moderna-riven-efektivnosti-vid-koronavirusu-covid-19_n1473228
Ефективність американської вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna становить 94,1%. Натомість проти важкої форми COVID-19 вона ефективна на 100%
показать весь комментарий
30.11.2020 15:33 Ответить
Асфальтом возьмете?
показать весь комментарий
30.11.2020 15:41 Ответить
Зливайте воду, йо..ані масони! (с)
показать весь комментарий
30.11.2020 15:43 Ответить
Дилемма: или лечить или вакцинировать.
Думаю выберут третий вариант: "Спасение утопающих ..."
показать весь комментарий
30.11.2020 16:09 Ответить
Пока кухарка учится управлять государством - государство исчезнет..
показать весь комментарий
30.11.2020 16:51 Ответить
 
 