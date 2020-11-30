"ЕС" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев", ведь парламент не должен покрывать измены в высших эшелонах страны, - Ирина Геращенко

Нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко призвала создать ВСК по делу "вагнеровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Геращенко попросила спикера парламента Дмитрия Разумкова, для того, чтобы повысить профессионализм Конституционного Суда, внести в повестку дня законопроект 4339 об избрании судей Конституционного суда через комиссию с привлечением международных экспертов, как это работает в случае с формированием Антикоррупционного суда.

"Я хочу напомнить - существует несколько парламентских вакансий судей Конституционного Суда. И давайте мы их не будем выбирать, как САП, где монобильшинство позорно назначило конкурсную комиссию имени монобильшинства, не учитывая доброчестность людей, которые туда вошли. А действительно сформируем комиссию с привлечением экспертов, юристов, международных экспертов, которые смогут самом деле рекомендовать тех кандидатов на должности судей КСУ, которые будут вызывать безусловный авторитет у всего общества", - подчеркнула нардеп.

Читайте: Спецоперация по "вагнеровцам": Ермак заявил, что вся эта история выдумана от начала до конца

Кроме того, Геращенко отметила, что "ЕС" готова поддержать необходимые законопроекты по бизнесу.

"Мы считаем, что выплаты 8 тыс. гривен недостаточны. Должно быть их увеличение, но у властей нет на это денег. И Зеленский, как председатель координационного совета по борьбе с ковидом, должен отчитываться, что этот совет с марта делал. И подобные законы должны были приниматься еще в марте", - добавила парламентарий.

По ее словам, законопроекты предложенные Офисом Зеленского относительно помощи ФОПам, не являются компромиссными, не учитывают позицию малого и среднего бизнеса.

Также Геращенко призвала создать ВСК по делу "вагнеровцев": "Мы требуем поставить в повестку дня комиссию по "вагнеровцам". Потому что измены в высших эшелонах, кабинетах страны, которые покрывает парламент, переходят черту здравого смысла".

Нардеп также упомянула проект Госбюджета-2021, назвав его "бюджетом эпохи бедности", ведь там не предусмотрены ни доплаты врачам, ни обещанные доплаты учителям.

Читайте: Попытка назвать Революцию Достоинства "переворотом" и есть реванш, и мы должны его остановить, - Порошенко

Сопредседатель фракции подчеркнула, что уже даже министр здравоохранения в правительстве Зеленского обращает внимание на критическую ситуацию с медицинскими кадрами: "Шокирующее заявление министра Степанова, что уже 34 000 врачей уволились с работы, потому что в больницах нет кислорода, нет защитных средств, и передает их опять-таки фонд Порошенко, а не власть. Нет доплат, нет страхования, и в это время Верховная Рада игнорирует законопроект "Европейской Солидарности" об обязательном страховании без бюрократических преград всех врачей, которые были инфицированы коронавирусом.

"Позорная ситуация в бюджете на следующий год касается армии. У нас складывается ощущение, что команда Зеленского взяла курс на снижение боеспособности ВСУ. Бюджет репрессивных органов на следующий год закладывается в 125 млрд гривен. 2 миллиарда добавляют "доблестной" прокуратуре. Министерство внутренних дел - это уже императорство в императорстве. В то же время, бюджет ВСУ остается на уровне 117 млрд грн. А это снижение почти на 1,5 процента от принятого решения о 5 обязательных процентах", - подчеркнула Геращенко.

"Шокирующая информация, что сейчас происходит в Вооруженных Силах - в зиму входят без топлива, сорван тендер на закупку дизеля, форму уже берут зимнюю из стратегических запасов, не использованы 10 млрд, которые должны были пойти на обеспечение Вооруженных Сил в этом году. В этом контексте мы требуем не отчет, а отставку министра здравоохранения Степанова и министра обороны Тарана со своих постов как некомпетентных и тех, кто работает на ликвидацию армии и системы здравоохранения в Украине", - отметила нардеп.

По словам Геращенко, "ЕС" не просто не будет голосовать за бюджет-2021, а потребует так же серьезных изменений, в частности, что касается провала финансирования гуманитарной сферы, сферы культуры и образования.

Также читайте: Попытка назвать Революцию Достоинства "переворотом" и есть реванш, и мы должны его остановить, - Порошенко