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Новости
2 009 20

"ЕС" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев", ведь парламент не должен покрывать измены в высших эшелонах страны, - Ирина Геращенко

Нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко призвала создать ВСК по делу "вагнеровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Геращенко попросила спикера парламента Дмитрия Разумкова, для того, чтобы повысить профессионализм Конституционного Суда, внести в повестку дня законопроект 4339 об избрании судей Конституционного суда через комиссию с привлечением международных экспертов, как это работает в случае с формированием Антикоррупционного суда.

"Я хочу напомнить - существует несколько парламентских вакансий судей Конституционного Суда. И давайте мы их не будем выбирать, как САП, где монобильшинство позорно назначило конкурсную комиссию имени монобильшинства, не учитывая доброчестность людей, которые туда вошли. А действительно сформируем комиссию с привлечением экспертов, юристов, международных экспертов, которые смогут самом деле рекомендовать тех кандидатов на должности судей КСУ, которые будут вызывать безусловный авторитет у всего общества", - подчеркнула нардеп.

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Кроме того, Геращенко отметила, что "ЕС" готова поддержать необходимые законопроекты по бизнесу.

"Мы считаем, что выплаты 8 тыс. гривен недостаточны. Должно быть их увеличение, но у властей нет на это денег. И Зеленский, как председатель координационного совета по борьбе с ковидом, должен отчитываться, что этот совет с марта делал. И подобные законы должны были приниматься еще в марте", - добавила парламентарий.

По ее словам, законопроекты предложенные Офисом Зеленского относительно помощи ФОПам, не являются компромиссными, не учитывают позицию малого и среднего бизнеса. 

Также Геращенко призвала создать ВСК по делу "вагнеровцев": "Мы требуем поставить в повестку дня комиссию по "вагнеровцам". Потому что измены в высших эшелонах, кабинетах страны, которые покрывает парламент, переходят черту здравого смысла".

Нардеп также упомянула проект Госбюджета-2021, назвав его "бюджетом эпохи бедности", ведь там не предусмотрены ни доплаты врачам, ни обещанные доплаты учителям.

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Сопредседатель фракции подчеркнула, что уже даже министр здравоохранения в правительстве Зеленского обращает внимание на критическую ситуацию с медицинскими кадрами: "Шокирующее заявление министра Степанова, что уже 34 000 врачей уволились с работы, потому что в больницах нет кислорода, нет защитных средств, и передает их опять-таки фонд Порошенко, а не власть. Нет доплат, нет страхования, и в это время Верховная Рада игнорирует законопроект "Европейской Солидарности" об обязательном страховании без бюрократических преград всех врачей, которые были инфицированы коронавирусом.

"Позорная ситуация в бюджете на следующий год касается армии. У нас складывается ощущение, что команда Зеленского взяла курс на снижение боеспособности ВСУ. Бюджет репрессивных органов на следующий год закладывается в 125 млрд гривен. 2 миллиарда добавляют "доблестной" прокуратуре. Министерство внутренних дел - это уже императорство в императорстве. В то же время, бюджет ВСУ остается на уровне 117 млрд грн. А это снижение почти на 1,5 процента от принятого решения о 5 обязательных процентах", - подчеркнула Геращенко.

"Шокирующая информация, что сейчас происходит в Вооруженных Силах - в зиму входят без топлива, сорван тендер на закупку дизеля, форму уже берут зимнюю из стратегических запасов, не использованы 10 млрд, которые должны были пойти на обеспечение Вооруженных Сил в этом году. В этом контексте мы требуем не отчет, а отставку министра здравоохранения Степанова и министра обороны Тарана со своих постов как некомпетентных и тех, кто работает на ликвидацию армии и системы здравоохранения в Украине", - отметила нардеп.

По словам Геращенко, "ЕС" не просто не будет голосовать за бюджет-2021, а потребует так же серьезных изменений, в частности, что касается провала финансирования гуманитарной сферы, сферы культуры и образования.

Также читайте: Попытка назвать Революцию Достоинства "переворотом" и есть реванш, и мы должны его остановить, - Порошенко

Автор: 

ВСК (458) Геращенко Ирина (1626) ЧВК Вагнер (1332) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+15
Та там, в тексті, окрім вимог створення ТСК по "вагнерівцям" - купа інших вимог. Зокрема:

2.Законопроект по конкурсній комісії з обрання членів КС по квоті ВР;

3.Про звіт Зеленського, як голови комісії по протидії ковіду, за діяльність цієї комісії на протязі 10 місяців пандемії;

4.Про виділення додаткових коштів МОЗу на юоротьбу з ковідом;

5.Про стан фінансування ЗСУ;

6.Про відставвку міністрів Степанова і Тарана за провали в роботі;

І це все - не край. ЗЕ-більна влада накосячила не лише в зазначеній "діяльності"...
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30.11.2020 15:15
+13
...........в Вооруженных Силах - в зиму входят без топлива, сорван тендер на закупку дизеля, форму уже берут зимнюю из стратегическихт запасов.......... А что будет когда закончится то, что запасли пАпередники?
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30.11.2020 15:25
+12
Зелена пліснява торує шлях зажопінцям до влади в Україні,шлях до повернення України в "родную говень" Московської орди !!)))
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30.11.2020 15:16
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30.11.2020 15:07 Ответить
Зеленский, как председатель координационного совета по борьбе с ковидом

н воно шо... особистий контроль...
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30.11.2020 15:12 Ответить
осло-бьістрьій..
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30.11.2020 15:16 Ответить
Та там, в тексті, окрім вимог створення ТСК по "вагнерівцям" - купа інших вимог. Зокрема:

2.Законопроект по конкурсній комісії з обрання членів КС по квоті ВР;

3.Про звіт Зеленського, як голови комісії по протидії ковіду, за діяльність цієї комісії на протязі 10 місяців пандемії;

4.Про виділення додаткових коштів МОЗу на юоротьбу з ковідом;

5.Про стан фінансування ЗСУ;

6.Про відставвку міністрів Степанова і Тарана за провали в роботі;

І це все - не край. ЗЕ-більна влада накосячила не лише в зазначеній "діяльності"...
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30.11.2020 15:15 Ответить
Зелена пліснява торує шлях зажопінцям до влади в Україні,шлях до повернення України в "родную говень" Московської орди !!)))
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30.11.2020 15:16 Ответить
Не будет никакой ТСК. Если в офисе зелебенского все чисто, то какого хрена стадо зеленых в Верховной Раде не дают создать эту комиссию ?
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30.11.2020 15:19 Ответить
Конечно, не будет. Нафиг он нужна?
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30.11.2020 17:44 Ответить
Она.
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30.11.2020 17:45 Ответить
ЕС" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев"/При кодлане Коломойского-вряд ли."Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко /"Бред. Я об этом читал", - Зеленский про "слив" операции по задержанию террористов из ЧВК Вагнера /Практически все привлеченные к "вагнеровской спецоперации" сотрудники спецслужб уволены. Им "шьют" дела.
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30.11.2020 15:21 Ответить
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30.11.2020 15:23 Ответить
...........в Вооруженных Силах - в зиму входят без топлива, сорван тендер на закупку дизеля, форму уже берут зимнюю из стратегическихт запасов.......... А что будет когда закончится то, что запасли пАпередники?
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30.11.2020 15:25 Ответить
"После нас хоть потоп" улюблена приказка зебіків-малоросів !!)))
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30.11.2020 15:27 Ответить
Підтримую
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30.11.2020 15:27 Ответить
+Я !!!)))
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30.11.2020 15:28 Ответить
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30.11.2020 15:35 Ответить
Кінь та віслюк-це непарнокопитні тварини !!)))
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30.11.2020 15:44 Ответить
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30.11.2020 15:39 Ответить
Це взагалі тягне на державну зраду. Країна хвора і вона буде розвалена бо органи які повинні відловлювати агентів і шпигунів бездіють. Їх начальників які відповідальні за питання безпеки потрібно усунути і в наручниках доставити в трибунал для розслідування, а президенту ВР повинна зробити імпічмент як посадовцю, що не виконав повноваження, ні президента, ні головнокомандувача, який покриває зрадників, а значить є сам зрадник.
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30.11.2020 15:43 Ответить
Розвідка США запідозріла 3еленсського в подвійній грі..-

https://www.youtube.com/watch?v=Vl0huGlVoek

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30.11.2020 16:00 Ответить
 
 