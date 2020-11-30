Одноразовая помощь в 8 тыс. грн потребует выделения 15 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19, - Кабмин
Одноразовая помощь в 8 тыс. грн, которую предлагает предоставлять на период локдауна президентский законопроект №4429, может касаться 2 млн граждан и потребует выделения 15 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующие оценки выразили представители правительства на заседании комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов в понедельник, говорится в сообщении комитета по итогам заседания.
Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о поддержке предпринимателей во время карантина.
27 ноября документ был зарегистрирован в парламенте.
Проект закона предусматривает, что наемные сотрудники со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тыс. грн в месяц, а также физлица-предприниматели (ФЛП), зарегистрированные не менее трех месяцев назад и потерявшие доход в результате локдауна, смогут получить единоразовую помощь объемом 8 тыс. грн.
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Помимо этого, президент предложил отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга до 6,8 тыс. грн для физлиц, в том числе самозанятых.
Законопроект также предлагает поднять порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3,06 тыс. грн и освободить налогоплательщиков единого налога от его уплаты за декабрь-2020 и январь-май 2021 года.
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Скажіть, а ці ЗЕдурні може хоч іноді між собою поспілкуються? Бо там ліва полужопа не розуміє що хоче права...
- Четыре...
- Hэправилно... Эй, Гиви, пачему Иванов уполз под парта ?!
- Учител, он же соврал учитэлю ! Вот я его и зарезал !
- Хм. Hу тогда ты скажи сколко будэт 2х2.
- 1000 !
- Тоже не то. Скажи ты ему, Заур.
- Эээ Гиви, синий ишак, 2х2 будет 7 !
- Да да Заур, где-то так 6-7-8. Hо никак не 1000 !!!
- Восемь!
- Это много. Подумай!
- Шесть!
- А еще подумай.
- Четыре
- А почему ты сразу правильно не сказал?
- Потому, что папа меня учил, что надо всегда говорить больше чтобы было чего уступать.
DW
Піар на грошах COVID-фонду: як Зеленський і друзі Коломойського дороги будують.
https://www.dw.com/uk/piar-na-hroshakh-covid-fondu-yak-zelenskyi-i-druzi-kolomoiskoho-dorohy-buduiut/a-55710529
Заложенных в Госбюджете-2021 средств не
хватит на вакцинацию и лечение COVID-19,
- Нацслужба здоровья
КАЗНА ПУСТА
ЗА ТЕ БАГАТО ОБІЦЯНОК
Нихрена себе откат заложили!
Декілька мільйонів чиновників...
Мільйон шахтарів, ще мільйон лікарів...
Десять мільйонів пенсіонерів...
В мене таке відчуття, що населення у нас, десь під двісті мільйонів.
сейчас ту "помощь" - получат депутаны и прочая кодла, у которых на счетах миллионы..
голобородько - когда тебя народ вынесет на вилах,а?
Чем эти одноразовые 8к помогут ФОПу? Продержаться две недели? А дальше что? Такой тупой и популистской власти наверное нет нигде в мире.
К слову, смотрел вчера программу по Нешнл Джеографик. Там показывали Эфиопию. Идет обезьяна гелада по дороге, которую укладывают. Асфальт толщиной сантиметров 30. Сразу вспомнил "велике крадивництво" от Вавы. И это Эфиопия, Карл!
Жена моя достигнув 60 лет и 26 лет стажа-подала в Конотопе на пенсию и ее не дают по надуманым доказательствам о стаже.Специально затягивают - это уже государственный бандитизм. Они все в сговоре! ЗЕ вы все всрете - В Р Е Т Е
Обратилась даже за соц.помощью... это кошмар.. унижения - подонки,
даже имея доказанную не трудоспособность ,травма ноги (порваны сухожилья) - ваши ЗЕ нанятые псы отправляют на несуществующую работу еще и штраф наложили - смех и слезы
Ничего никому не докажешь, поначалу вежливо отказывали а сейчас тебя просто Игно - будьте вы все прокляты. [email protected]