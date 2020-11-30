Одноразовая помощь в 8 тыс. грн потребует выделения 15 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19, - Кабмин

Одноразовая помощь в 8 тыс. грн, которую предлагает предоставлять на период локдауна президентский законопроект №4429, может касаться 2 млн граждан и потребует выделения 15 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие оценки выразили представители правительства на заседании комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов в понедельник, говорится в сообщении комитета по итогам заседания.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о поддержке предпринимателей во время карантина.

27 ноября документ был зарегистрирован в парламенте.

Проект закона предусматривает, что наемные сотрудники со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тыс. грн в месяц, а также физлица-предприниматели (ФЛП), зарегистрированные не менее трех месяцев назад и потерявшие доход в результате локдауна, смогут получить единоразовую помощь объемом 8 тыс. грн.

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Помимо этого, президент предложил отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга до 6,8 тыс. грн для физлиц, в том числе самозанятых.

Законопроект также предлагает поднять порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3,06 тыс. грн и освободить налогоплательщиков единого налога от его уплаты за декабрь-2020 и январь-май 2021 года.